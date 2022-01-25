Узнайте, как оставаться здоровым, используя БАДы

01:43 25.01.2022

Человечество в процессе своей эволюции и своего развития достигло многого.

Научно-технический прогресс подарил нам много чудес и раскрыл нам бесконечные горизонты самопознания и саморазвития. Но вот парадокс! Можем ли мы утверждать, что стали здоровее и что уже близки к тому, что можем победить все распространённые болезни века, отодвинуть дряхлость и старость? Избавившись от одних болезней (оспа, чума), человечество столкнулось со многими другими проблемами (сердечно-сосудистые заболевания, ожирение). Появились новые болезни (СПИД). Человечество зашло в тупик, не справляясь с экологическими проблемами и их последствиями, и не стало здоровее, поглощая тонны лекарственных веществ.

В каких условиях мы живём?

Ухудшающаяся экологическая ситуация и сопутствующие этому проблемы остаются:

загрязнение атмосферы химическими выбросами;

глобальное потепление и изменение климата;

загрязнение почвы пестицидами и другими химическими веществами;

накопление радиоактивных отходов;

обеднение минерального состава почвы;

нехватка чистой питьевой воды.

Повседневной практикой в земледелии стало использование пестицидов и химических удобрений. С истощающихся земель собираются огромные урожаи, нередко до 3-4 в год, но польза таких злаков, овощей, фруктов весьма сомнительна. Закономерным итогом становится появление пищевых продуктов низкого качества. Продукты содержат мало полезных (витаминов, минералов) и много вредных (консервантов, красителей, канцерогенов) веществ.

А последствия появление генно-модифицированных растений/продуктов не могут предвидеть даже лучшие учёные умы.

По данным компетентных организаций, почва теряет минералы. Их содержание снизилось на 85% (!) по сравнению с началом 20-го века. Это данные по США, но следует подразумевать, что и в Европе дела обстоят не намного лучше. И ситуация со временем только ухудшается.

Есть ли выход и что делать? Выход есть - БАДы!

Давайте разберёмся, что же такое БАДы? Это, по сути, биологически активные вещества в концентрированном виде. Это натуральные вещества и предназначены они для приёма, как в готовом виде так и для введения в состав разных продуктов, которые мы собираемся употреблять. Образно говоря, мы имеем сконцентрированный в одной капсуле дополнительный продукт питания, который способен восполнить дефицит тех или иных веществ.

Условно БАДы можно разделить на 3 группы:

нутрицевтики;

парафармацевтики;

пробиотики.

То есть, то мы имеем огромный арсенал для коррекции нашего рациона питания, который мы можем использовать для решения каких-то конкретных задач. Мы можем восполнить дефицит витаминов в осенне-весенний период, по факту дефицита - аминокислот или микроэлементов. Либо остановить свой выбор на фитопрепаратах. А кому-то пригодятся пробиотики или ферменты. Указанные выше группы в классификации БАДов включают все перечисленные компоненты. В любом случае, наши усилия будут направлены на сохранение и поддержания нашего здоровья и на профилактику (либо устранение) различных проблем.

Итак, какие цели можно достигнуть, и какие проблемы можно решить, начав принимать БАДы:

предупреждение или устранение имеющегося дефицита тех веществ, которые жизненно необходимы для нашего организма. Их часто не хватает в нашей пище. Особенно это актуально в отношении тех веществ, которые мало или вовсе не синтезируются в нашем организме (некоторые аминокислоты, кофермент Q10 и т.д.).

для профилактики рецидивов и предотвращения осложнений тех заболеваний, которые имеются у данного конкретного человека, а также в период восстановления здоровья (реабилитации) после перенесенных болезней, операций.

Касательно первого пункта скажу, такой «дополнительный рацион» станет нужным и мощным дополнением к вашему традиционному питанию. Особенно это актуально для вегетарианцев, а также энтузиастов, практикующих разнообразные диеты и голодания. Для беременных женщинам и кормящим мам этот вопрос тоже весьма актуален, ведь расход увеличен, а приход… Стоит проанализировать свой рацион и принять верное решение. Тем более, что никаких противопоказаний и абсолютно никакого вреда не

Сбалансированное питание поможет избежать развития многих заболеваний, поможет поддерживать здоровье на должном уровне, повысит нашу работоспособность, качество жизни и обеспечит активное долголетие.

Для тех, кто всё ещё не верит в это, приведу пару простых примеров.

Кофермент Q10 Он очень важен для нашего организма, впрочем, как и множество других. Синтезируется в ограниченном количестве. К пожилому возрасту синтезируется в ещё меньших количествах. Возникают различные проблемы, если его недостаёт. Это, в том числе, и проблемы со стороны сердца. Среди прочих - трудно поддающиеся лечению аритмии. А «ларчик открывался просто». Добавление в пищу кофермента Q10 часто решает подобную проблему у таких пациентов, ранее безрезультатно лечившихся по этому поводу.

А насчёт того, как важно получать достаточное количество витаминов знают все. Несколько упрощая, можно сказать, что нехватка «витамина А» приводит к ухудшению зрения, особенно в сумерках. А при нехватке «витамина С» появляется слабость, снижается иммунитет и появляется кровоточивость дёсен. О таком заболевании как цинга (крайнем проявлении дефицита «витамина С»), думаю, слышали все.

Что касается второго пункта, то здесь нужно знать, что БАДы не заменяют лекарственные вещества. Панацеи не бывает. Говоря просто, скажу так - острые состояния требуют применения лекарственных средств. Для хронических, как альтернативное, может быть использовано решение с применением биологически активных добавок.

Важно!: ни в коем случае не следует применять при острой патологии! Такие заболевания и состояния, как, острый аппендицит, внематочная беременность, острый инфаркт миокарда, инсульт, острая пневмония и им подобные, требуют немедленной квалифицированной врачебной помощи с применением сильнодействующих лекарственных средств, которые назначит врач.

Важно только помнить, что, как и в случае с лекарственными препаратами, при приёме БАДов (как и при приёме лекарственных средств) требуется соблюдение дозировок, времени приёма и учёт сочетаемости с другими препаратами.

Интересные факты: употребление БАДов населением в США составляет 81%, в Японии - 91%, в странах Западной Европы - 51%, в России - чуть более 3%.

Ваше здоровье - в ваших руках!

Приём БАДов - один из доступных нам способов оздоровления и профилактики многих заболеваний. Это возможность сохранить своё здоровье и активное долголетие. Отказ от вредных привычек, достаточная физическая активность в комплексе с правильным, сбалансированным питанием позволят вам всегда оставаться «в форме», вести активный образ жизни и всегда быть в центре разнообразных событий.

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