Цистоскопия: цели исследование и преимущества методики

Современные методы диагностики позволяют максимально точно определить причины заболевания и правильно подобрать лечение.

В урологии всё чаще назначается такое исследование, как цистоскопия. Многие пациенты узнав о том, как оно проводится, стараются отказаться от него и подобрать эффективную замену. В то же время, метод позволяет не только провести диагностику состояния мочевого пузыря, но и сразу выполнить лечебные процедуры. Грамотная же подготовка и знание процесса помогает пациентам без лишнего стресса перенести процедуру.

 

Суть методики

Цистоскопия – это процедура, позволяющая осмотреть слизистую мочевого пузыря с помощью цистоскопа. Он вводится через мочеиспускательный канал. При необходимости одновременно используются и другие инструменты, например для удаление мелких камней или забора материала для биопсии.

Это наиболее точный метод диагностики. Он позволяет осмотреть не только слизистую органа, но и уретры. В ходе процедуры врач может выявить камни, песок, малейшие изменения на слизистой, покраснение и образования, очаги кровотечений и некроза. Кроме того, изучая с помощью цистоскопа капли, выделяемый из правого и левого мочеточника, врач может определить состояние почек.

Показания к процедуре

Наиболее часто назначается цистоскопия мочевого пузыря у женщин. Она более информативна по сравнению с УЗИ и другими способами диагностики. У детей тоже возможно проведение процедуры, но для этого используется детский цистоскоп. А вот во время беременности стоит по возможности отказаться от процедуры, так как это может спровоцировать выкидыш или преждевременные роды.

Основными причинами для назначения цистоскопии являются следующие заболевания:

  • Хронический цистит.
  • Мочекаменная болезнь.
  • Недержание мочи.
  • Нарушение мочеиспускания, когда другие методы исследования не дали результата.
  • Изменении состава и характера мочи, особенно с выраженным аммиачным запахом.
  • Появлении в моче примесей крови.
  • Появление в анализе крови нетипичных клеток, гноя, яиц шистосом.
  • Продолжительные боли в области малого таза.
  • Симптомы цистита у женщины неинфекционного типа.
  • Подготовка к операциям на мочевом пузыре, особенно при опухолях.

Процедура носит не только диагностическое значение. В ходе нее можно удалить мелкие образования, провести биопсию, раздробить камни, остановить кровотечение, проконтролировать установку катетера, устранить непроходимость мочеточников или увеличить просвет уретры.

Особенности проведения процедуры

У женщин продолжительность мочеиспускательного канала составляет всего 3-5 сантиметров, тогда как у мужчин этот показатель почти в шесть раз больше. Поэтому у женщин процедура более комфортна и занимает меньше времени. Некоторые пациентки даже соглашаются на исследование без дополнительного обезболивания. Стоит учесть и тот факт, что за счет короткой уретры инфекция у женщин проникает восходящим путем значительно быстрее, поэтому и цистоскопия проводится чаще.

У мужчин уретра уже 15-22 сантиметров. Поэтому при введении цистоскопа возможна ощутимая боль. В связи с этим анестезия используется во всех случаях. Кроме того, введение инструмента проводится медленно и аккуратно, пережидая спазм сфинктера. Другой сложностью является прохождение участка с простатой. Важно не повредить слизистую, семенной бугорок и не вызвать у мужчины проблем с потенцией.

После прохождения уретры врач проводит все необходимые процедуры. Если у женщины цистоскоп вводится без обезболивания, но требуется взятие материала или удаление полипа, уже в ходе процедуры вводится анестетик или наркоз.

После завершения обследования анестезия еще продолжает действовать некоторое время. После завершения эффекта обезболивающего препарата пациенты могут почувствовать неприятные ощущения в мочевых путях. Как правило, это жжение и боль при мочеиспускании. Позывы при этом становятся чаще, в моче могут быть примеси крови или слизи. Это рассматривается как норма в первые сутки и не указывает на повреждение.

Пациенту рекомендуется употреблять больше чистой воды в первый день после цистоскопии, чтобы быстрее стихли неприятные ощущения. Если же боль не проходит в течение трех суток, в моче остаются примеси крови, стоит обратиться к врачу.

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