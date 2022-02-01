Капли от глаукомы - виды, список, как закапывать

12:48 1.02.2022

Глаукома – объемная группа глазных патологий, приводящих к повышению внутриглазного давления.

На этом фоне развиваются другие заболевания – дефекты поля зрения, потеря остроты и атрофия зрительного нерва. Как правило, сначала ухудшается боковое (периферическое) зрение, если не проводить лечение глаз, то происходит отмирание глазного нерва и полная потеря зрения. Глаукома, к сожалению, редко выявляется на ранних стадиях, так как ее симптомы схожи с другими глазными заболеваниями. Для качественного лечения глаукомы и для предотвращения полной слепоты важно проходить ежегодные профилактические осмотры у профильного специалиста.

Виды капель от глаукомы

Как говорилось выше, основная причина развития болезни – внутриглазное давление. В норме давление составляет 18-24 мм рт. ст., его постоянное значение поддерживается за счет внутриглазной жидкости и ее оттока. Нарушение этого баланса приводит к накоплению образовавшейся жидкости в глазу, вследствие чего идет скачок внутриглазного давления. На этом фоне ухудшается кровоснабжение глазного нерва и его атрофии. На начальных стадиях глаукомы хороший эффект дает применение глазных капель, снижающих внутриглазную гипертензию. Они, в небольшом количестве, из сосудистой оболочки глаза (хориоидеи) могут попадать в системный кровоток, при этом некоторые компоненты препарата могут негативно влиять на работу сердца, сосудов и органов дыхания, поэтому пациентам важно предупредить врача об имеющихся хронических заболеваниях. Офтальмолог составит эффективную схему терапии для глаз, которая может состоять из нескольких видов лекарств, исключая побочное действие препаратов.

Глазные капли против глаукомы делятся на две группы:

1. По действующему компоненту (простагландины, бета-блокаторы, холиномиметики);

2. По механизму устранения внутриглазного давления (препараты, снижающие синтез водянистой влаги в глазах, улучшающие отток жидкости и комбинированные составы).

Простагландины. Глазные капли на их основе являются эффективными и наиболее безопасными при лечении глаукомы. Механизм действия основан на расслаблении мышц внутренней структуры глаз, за счет этого улучшается отток внутриглазной жидкости и давление снижается. Однако у данных препаратов есть побочные эффекты:

Временное покраснение глаз, за счет увеличения диаметра поверхностных артерий;

Изменение цвета радужной оболочки глаз;

Покалывание и жжение в глазу;

Стимуляция роста ресниц (этот эффект используется в косметологии).

Бета-блокаторы. Это одни из первых препаратов, которые начали применять при глазных заболеваниях. В настоящее время их комбинируют с глазными каплями, имеющих в составе простагландины, повышая, таким образом, эффективность терапии. Механизм действия капель для глаз основан на снижение выработки внутриглазной жидкости. Они начинают действовать через полчаса, и достигают своего максимума спустя два часа. Из-за негативного эффекта, который оказывают бета-блокаторы на организм, их нельзя применять людям страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и заболеванием легких. Данные препараты часто вызывают у пациентов брадикардию и бронхоспазм.

Ингибиторы карбоангидразы. Лекарства на их основе являются эффективными и безопасными в применении, так у них мало побочных эффектов. Механизм действия таких капель, основан на угнетение выработки жидкости внутри глаза. Часто ингибиторы карбоангидразы сочетают с препаратами других лекарственных групп (бета-блокаторы, простагландины). Данные препараты можно применять и в виде таблеток, но с осторожностью у пациентов, имеющих заболевания выделительной системы. К небольшим негативным эффектам можно отнести жжение и покраснение глаз, горечь во рту при пероральном применении.

Холиномиметики. Это эффективные глазные препараты, для пациентов с закрытоугольной (узкоугольной) глаукомой. Механизм действия таких глазных капель основан на сужении зрачкового отверстия и сокращения других мышечных волокон, благодаря чему нормализуется отток водянистой влаги через дренажную систему глаз. Холиномиметики сочетаются с препаратами других фармакологических групп. К побочным эффектам можно отнести боль в области бровей, сужение зрачков, жжение глаз и снижение ночного видения.

Комбинированные препараты. В терапии глаукомы используется сразу несколько глазных препаратов, что не совсем удобно для пациентов. Приходится пользоваться сразу несколькими пузырьками с лекарством. Многие фармацевтические компании производят «комбинированные» глазные капли, состоящие из активных веществ разных групп, что позволяет сократить количество флакончиков с препаратами и усилить терапевтический эффект.

Нейропротекторы. В настоящее время при лечении глаукомы стали использовать препараты, имеющие нейропротекторное действие. Нейропротекторы, за счет увеличения микроциркуляции в зоне зрительного нерва и улучшения питания нервных клеток, повышают эффективность лечения глаукомы. Особенно хорошо их действие проявляется в запущенной форме заболевания глаз, когда назначаются сразу несколько видов препаратов с разными активными веществами в составе. Офтальмолог сможет подобрать оптимальную схему приема нейропротекторов для эффективного лечения глаукомы.

Список глазных капель при глаукоме для восстановления и профилактики

Регулярная профилактика глаз позволяет контролировать внутриглазное давление и предотвращать развитие сложных патологий. Список препаратов назначаемых при глаукоме сейчас достаточно широк. Выбор конкретного препарата зависит от рекомендации врача, а также финансовой возможности пациента. Всегда можно подобрать препараты для лечения глаз как отечественного, так и импортного производства.

Траватан, Тафлупрост, Ксалатан относят к группе простагландинов. Эти капли для глаз появились на фармацевтическом рынке сравнительно недавно, но завоевали доверие и у врачей, и у пациентов.

Тимолол, Окумол, Арутимол, Окумед, Окупресс, Азарга, Дорзопт капли для глаз, которые относятся к группе бета-блокаторов. Активное вещество у них одинаковое, поэтому они взаимозаменяемые.

Азопт и Трусопт капли для глаз, относящиеся к ингибиторам карбоангидразы.

Пилокарпин и Карбохолин являются препаратами холиномиметиками.

К комбинированным препаратам относиться капли для глаз Ксалаком (входит Тимолол и Ксалатан); Косопт (входит Тимолол и Трусопта); Фотил (имеет в составе Пилокарпин и Тимолол).

Как говорилось выше, нейропротекторы также применяются при глаукоме. Они представлены разными эффективными препаратами и объединены в группы в зависимости от их механизма действия.

Ø Трентал, Гинко Билоба, Дицинон – улучшают микроциркуляцию глаза.

Ø Циннаризин, Пикамелон, Ноотропил, Фезам – улучшают регенерацию нервной ткани.

Ø Витамины и антиоксиданты - Мексидол, Эмоксипин, Аевит, витамины В, С и Е, Рибоксин, Мертилен форте, Эрисод и др.)

Ø Семакс, Кортексин, Нобен, Церебролизин – активируют питание нервных клеток.

Поскольку нейропротекторы должны применяться непрерывно, то преимущество здесь имеют препараты, не обладающие большим количеством противопоказаний. При глаукоме глаз из этой группы средств наиболее перспективными являются антиоксиданты и препараты, имеющие в своем составе нейропептиды. К этому виду лекарственных средств относиться и Ретиналамин. Его активным веществом является комплекс водорастворимых полипептидных фракций, выделенных из сетчатки глаз крупного рогатого скота. Ретиналамин нормализует проницаемость сосудов глаза, уменьшает проявления местной воспалительной реакции, стимулирует репаративные процессы при заболеваниях и травмах сетчатки глаза. Механизм действия Ретиналамина основан на улучшение метаболизма тканей глаза и нормализации функции клеточных мембран.

Как закапывать капли от глаукомы

Важным условием для успешного лечения глаукомы является регулярность использования глазных капель. Это значит, что их надо закапывать в глаза согласно той схеме лечения, которую назначил врач. Кратность применения глазных капель зависит от их состава. Самые удобные для пациентов глазные капли из группы простагландинов. Их закапывают один раз в день и они эффективно действуют 24 часа. Капли других лекарственных групп чаще всего закапывают 2 раза в сутки. Правильная техника закапывания капель в глаза при глаукоме позволит избежать многих нежелательных эффектов.

Как правильно пользоваться каплями:

1. Сядьте удобнее и слегка запрокиньте голову назад. Поднимите взгляд вверх.

2. Указательным пальцем слегка сдвигаем веко так, чтобы в глазу образовался небольшой карманчик, и закапайте лекарство второй рукой.

3. После нанесения мягко надавите указательным или средним пальцем на внутренний угол глаза, чтобы перекрыть носослезный канал и удержать лекарственный препарат в глазу. Удерживать средство достаточно в течение 3-5 минут.

4. Повторите те же действия со вторым глазом.

В процессе закапывания нужно соблюдать стерильность, а также аккуратность, чтобы не травмировать глаз. Лучше применять флаконы с глазными каплями, оснащенные травмобезопасным наконечником.

Своевременный осмотр у врача-офтальмолога и профилактика глазных заболеваний позволит избежать глаукомы, а на начальной стадии не допустить дальнейшего развития болезни.