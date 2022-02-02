Элайнеры для выравнивания зубов: коротко о главном

19:24 2.02.2022

Идеальная улыбка, к сожалению, многим людям не даётся с рождения.

Все дело в прикусе, который исправляется разными путями, например, с помощью брекетами. Однако многие люди считают, что ношение брекетов-это долго и неэстетично. Однако, на данный момент существует новый способ исправления прикуса и выравнивания зубов - элайнеры. При этом, "элайнеры для выравнивания зубов цена" - один из самых популярных запросов, что говорит об их актуальности и популярности. В этой статье мы поговорим именно про них.

Что такое элайнеры?

Под зубными элайнерами подразумеваются прозрачные капы, отличающиеся от брекетов своей незаметностью и простотой использования. Элайнеры снимаются и никак не влияют на дикцию человека. Популярны они в России стали не так давно, ведь только с 2016 года они начали производиться на территории Российской Федерации, и, конечно же, не без помощи немецкого оборудования и итальянских технологий.

Преимущества использования элайнеров для зубов

Существует ряд преимуществ, про которые просто невозможно не сказать:

1. Насадки элайнера с анатомической точностью повторяют форму зубов и состоят из мягкого качественного пластика. Благодаря этому, они не чувствуются во рту.

2. Данное устройство состоит из прочного и гибкого материала, и гибкость эйланера создаётся за счёт маленькой толщины - меньше одного сантиметра (0.75 миллиметров);

3. Материал в основе элайнеров не вызывает аллергию, поэтому его можно рекомендовать пациентам возрастом от двенадцати лет;

4. Эйланеры необходимо носить двадцать два часа в сутки для достижения лучшего результата, а снимать можно только во время еды и чистки гигиены полости рта.

Показания к установке элайнеров

Эйланеры рекомендуют к установке:

1. При наличии промежутков между зубов;

2. При наличии скученности зубов;

3. При Неправильном зубном прикусе;

4. При поворотах и наклонах зубов.

Противоказания

К сожалению, эйланеры не подходят следующим категориям лиц;

1. Людям, имеющим аллергические реакции на материал;

2. Людям с тяжелыми формами зубных искривлений;

3. Людям со значительными смещениями челюстей;

4. Тем, у кого наблюдается множественная адентия.

В стоматологической клинике ДенталВэй выполняются различные варианты лечения неправильного прикуса, а также выравнивания зубного ряда. Также, в этой клинике можно приобрести самые разные элайнеры, в том числе собственного производства и Элайнеры 3D Smile. Узнать более подробно про установку элайнеров в Москве и Московской области можно по ссылке.