Глава Роспотребнадзора: коронавирус утратил способность проникать в легкие

Коронавирус перестал проникать в легочную ткань и в основном поражает органы верхних дыхательных путей, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Вирус постоянно меняется, это его свойство <...>. Он ищет самую лучшую форму, которая адаптирует его к организму человека. В поисках такой самой правильной формы, самого правильного аминокислотного состава вирус утерял один из рецепторов, который обеспечивал его тропность или способность проникать в легочную ткань", — рассказала она в интервью РИА Новости.

Попова уточнила, что "омикрон" преимущественно задерживается в верхних дыхательных путях, вызывая трахеит, а также бронхит у детей.

Тяжелые формы, которые наблюдались раньше, он не провоцирует. Однако еще неизвестно, какие будут осложнения после него — с момента его появления прошло мало времени, предупредила глава Роспотребнадзора.
 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 02.02.2022, 19:54
    Гость: обыкновенный фашизм

    Еще хочу сказать о том так ли уж "независимы" китайцы.
    Там, где присутствует крупный частный капитал, априори не может быть независимости от влияния держателей основного паразитического капитала - сионо-фашистов.
    Присутствие биолабораторий Пентагона на территории КНР уже о чём-то может говорить.
    Не секрет и то, что ВОЗ-овские и другие эмиссары осуществляют своё влияние не только на ценральную власть, но и напрямую - на глав субъектов, муниципалитетов и крупных компаний.

  3. 02.02.2022, 19:46
    Гость: stalker

    Когда вы в говорите "вы", то создаётся твердое убеждение, что к числу россиян вы сами не относитесь. Может поведаете к какому роду и племени относитесь, какой земли будете ? Или так высоко парите, что с земли вас не видно. А там, паря на небесах, штаны точно не нужны.

  4. 02.02.2022, 19:43
    Гость: обыкновенный фашизм

    Ситуация в Китаем для меня, честно скажу, не совсем понятно.
    Трудно сказать чего больше в действиях китайцев - реальных жёстких мер или маскарада. Почему?
    Уже известно, что в Ухане велись совместные с амерами разработки биооружия.
    Если всё началось оттуда, то китайцы становятся одними из главных участников преступления. Чтобы как-то затушевать этот момент, они и устроили грандиозный спектакль. Мол смотрите - мы тоже пострадали.
    Или же, как участники разработок, они хорошо знали поражающие свойства заразы. Возможно, для азиатов вырвавшийся на свободу штамм представлял повышенную угрозу. Отюда - жёсткие меры.
    Вы же видите, что каждый штамм действует достаточно избирательно по возрастным группам. Первый - "бил" в основном по людям старшего возраста. Второй - уже в значительной степени захватывал молодых. А третий - перекинулся уже на детей.
    Трудно предположить, что за такой короткий перид зараза самостоятельно, естественным путём так мутировала.

  5. 02.02.2022, 18:16
    Гость: Коронавирус перестал проникать в легочную ткань

    Видно ха а а роший откат получил "омикрон"...

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