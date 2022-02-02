Глава Роспотребнадзора: коронавирус утратил способность проникать в легкие
Коронавирус перестал проникать в легочную ткань и в основном поражает органы верхних дыхательных путей, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Вирус постоянно меняется, это его свойство <...>. Он ищет самую лучшую форму, которая адаптирует его к организму человека. В поисках такой самой правильной формы, самого правильного аминокислотного состава вирус утерял один из рецепторов, который обеспечивал его тропность или способность проникать в легочную ткань", — рассказала она в интервью РИА Новости.
Попова уточнила, что "омикрон" преимущественно задерживается в верхних дыхательных путях, вызывая трахеит, а также бронхит у детей.
Тяжелые формы, которые наблюдались раньше, он не провоцирует. Однако еще неизвестно, какие будут осложнения после него — с момента его появления прошло мало времени, предупредила глава Роспотребнадзора.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Еще хочу сказать о том так ли уж "независимы" китайцы.
Там, где присутствует крупный частный капитал, априори не может быть независимости от влияния держателей основного паразитического капитала - сионо-фашистов.
Присутствие биолабораторий Пентагона на территории КНР уже о чём-то может говорить.
Не секрет и то, что ВОЗ-овские и другие эмиссары осуществляют своё влияние не только на ценральную власть, но и напрямую - на глав субъектов, муниципалитетов и крупных компаний.
Откупились?
Когда вы в говорите "вы", то создаётся твердое убеждение, что к числу россиян вы сами не относитесь. Может поведаете к какому роду и племени относитесь, какой земли будете ? Или так высоко парите, что с земли вас не видно. А там, паря на небесах, штаны точно не нужны.
Ситуация в Китаем для меня, честно скажу, не совсем понятно.
Трудно сказать чего больше в действиях китайцев - реальных жёстких мер или маскарада. Почему?
Уже известно, что в Ухане велись совместные с амерами разработки биооружия.
Если всё началось оттуда, то китайцы становятся одними из главных участников преступления. Чтобы как-то затушевать этот момент, они и устроили грандиозный спектакль. Мол смотрите - мы тоже пострадали.
Или же, как участники разработок, они хорошо знали поражающие свойства заразы. Возможно, для азиатов вырвавшийся на свободу штамм представлял повышенную угрозу. Отюда - жёсткие меры.
Вы же видите, что каждый штамм действует достаточно избирательно по возрастным группам. Первый - "бил" в основном по людям старшего возраста. Второй - уже в значительной степени захватывал молодых. А третий - перекинулся уже на детей.
Трудно предположить, что за такой короткий перид зараза самостоятельно, естественным путём так мутировала.
Видно ха а а роший откат получил "омикрон"...