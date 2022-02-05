Образовательный медицинский центр Фармамед: коротко о главном
С каждым годом появляются новые заболевания, которые нужно лечить, и эта задача ложится на плечи врачей. В связи с этим, врачам необходимо постоянно развиваться и повышать курсы квалификации. В этой статье мы поговорим про функции образовательного медицинского центра Фармамед.
Зачем нужны курсы повышения квалификации?
Повышение квалификации нужно для того, чтобы предоставить актуальные данные о нововведениях и достижениях какой-либо конкретной отрасли. На курсах по повышению квалификации лекторы приводят теоретические знания и практические умения работника к нормам профессиональных стандартом и ЕКСД (единый классификатор должностей). Повышение квалификации регламентируется Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 30.04.2021) "Об образовании в Российской Федерации", в частности, статьей 76 “Дополнительное профессиональное образование”. После окончания курсов повышения квалификации, человеку выдается документ, в котором подтверждена его новая квалификация.
Врачи пользуются системой НМО – непрерывного медицинского образования, позволяющей сохранить врачебную компетенцию.
Что такое образовательный центр Фармомед.рф?
Образовательный центр Фармомед существует с 2011 года, и вот уже более десяти лет обучает врачей и фармацевтов новым знаниям в медицинских отраслях. Благодаря инновационным технологиям и технологиям дистанционного обучения, обучение врачей и включение их в образовательный процесс подходит разному уровню и категории специалистов.
Преимущества Фармомед
Существует ряд преимуществ, на которые невозможно не обратить внимание:
1.Бесплатное участие в семинарах;
2.Возможность просмотра архивов с семинарами;
3.Образовательный центр сотрудничает с разными мировыми компаниями, такими как: Phzer, Bayer,mindray, полисон;
4.Проводятся ежедневные мероприятия;
5.Возможность получения баллов НМО. ;
6.Большой охват медицинских направлений;
7.Отличные лекторы международного класса;
8.На сайте уже обучается 121 031 врачей и фармработников по всей России;
9.На сайте представлен календарь и расписание мероприятий;
10.Проведено более 800 онлайн-школ и семинаров;
11.Участие семинаров возможно с различных цифровых устройств - как с компьютера так и с телефона;
12.Возможность задать вопрос лектору в прямом эфире;
13.Возможность получения сертификатов.
Комментарии читателей Оставить комментарий