Образовательный медицинский центр Фармамед: коротко о главном

15:28 5.02.2022

Как известно, медицина не стоит и на месте.

С каждым годом появляются новые заболевания, которые нужно лечить, и эта задача ложится на плечи врачей. В связи с этим, врачам необходимо постоянно развиваться и повышать курсы квалификации. В этой статье мы поговорим про функции образовательного медицинского центра Фармамед.

Зачем нужны курсы повышения квалификации?

Повышение квалификации нужно для того, чтобы предоставить актуальные данные о нововведениях и достижениях какой-либо конкретной отрасли. На курсах по повышению квалификации лекторы приводят теоретические знания и практические умения работника к нормам профессиональных стандартом и ЕКСД (единый классификатор должностей). Повышение квалификации регламентируется Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 30.04.2021) "Об образовании в Российской Федерации", в частности, статьей 76 “Дополнительное профессиональное образование”. После окончания курсов повышения квалификации, человеку выдается документ, в котором подтверждена его новая квалификация.

Врачи пользуются системой НМО – непрерывного медицинского образования, позволяющей сохранить врачебную компетенцию.

Что такое образовательный центр Фармомед.рф?

Образовательный центр Фармомед существует с 2011 года, и вот уже более десяти лет обучает врачей и фармацевтов новым знаниям в медицинских отраслях. Благодаря инновационным технологиям и технологиям дистанционного обучения, обучение врачей и включение их в образовательный процесс подходит разному уровню и категории специалистов.

Преимущества Фармомед

Существует ряд преимуществ, на которые невозможно не обратить внимание:

1.Бесплатное участие в семинарах;

2.Возможность просмотра архивов с семинарами;

3.Образовательный центр сотрудничает с разными мировыми компаниями, такими как: Phzer, Bayer,mindray, полисон;

4.Проводятся ежедневные мероприятия;

5.Возможность получения баллов НМО. ;

6.Большой охват медицинских направлений;

7.Отличные лекторы международного класса;

8.На сайте уже обучается 121 031 врачей и фармработников по всей России;

9.На сайте представлен календарь и расписание мероприятий;

10.Проведено более 800 онлайн-школ и семинаров;

11.Участие семинаров возможно с различных цифровых устройств - как с компьютера так и с телефона;

12.Возможность задать вопрос лектору в прямом эфире;

13.Возможность получения сертификатов.

