Как работают стоматологи в современных условиях

Стоматология как отрасль медицины постоянно развивается, совершенствуется.

Те проблемы с ротовой полостью, которые невозможно было решить еще 20 лет назад, сейчас без проблем устраняются. Большинство докторов и клиник нацелены на превентивную помощь, профилактические обслуживание. Доктора стараются донести до пациентов простую истину – нельзя запускать свое здоровье, о зубах нужно заботиться. Намного дешевле посещать стоматолога раз в полгода с профилактической целью, чем раз в 5 лет проходить серьезное, длительное и дорогостоящее лечение.

Особенности предоставления стоматологических услуг

Еще одно существенное достижение современной стоматологии – избавление пациентов от боли во время лечения. Раньше многие из нас просто боялись идти к врачу, потому что знали, что минимальное лечение доставит массу неприятных ощущений. Сейчас в стоматологической практике применяют методы безболезненной терапии.


Пациенты могут воспользоваться следующими услугами:

  • терапевтическое лечение;
  • удаление зубов, хирургическая помощь;
  • протезирование;
  • ортодонтия.


Стоматология предлагает разные услуги, направления деятельности. Брекеты и виниры позволяют выровнять зубной ряд, исправить неправильный прикус, избавиться от эстетических дефектов. Пациент чувствует себя уверенно, когда может без ограничений улыбаться. Зубные коронки – метод восстановления целостности отдельных зубов, который используется в ограниченном числе случаев, но тоже делает жизнь пациентов более комфортной.


Широкое распространение в последние годы получили зубные импланты. Теперь люди, которые потеряли один или несколько зубов, могут восстановить их с использованием таких инновационных систем. Зубной имплант вживляется в кость челюсти. После полного заживления сверху устанавливается коронка, которая полностью заменяет наружную часть зуба. В отличие от протезов человек не чувствует никакого дискомфорта, ни в чем себя не ограничивает.


Как выбрать стоматологию

Чтобы прочувствовать на себе все преимущества современной стоматологии, нужно ответственно подходить к вопросам выбора клиники и врача. Обращайтесь в стоматологический центр, который хорошо укомплектован инновационной техникой, где внедряются новые технологии и методы лечения, где работают опытные врачи. При таком подходе вы сможете сохранить здоровье зубов до глубоко преклонного возраста.

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