23:33 20.02.2022

Термин происходит от греческих слов hyster и scopeo, которые переводятся как матка и смотреть. Исследование представляет собой осмотр матки при помощи гистероскопа. На приборе имеется камера, изображение с которой выводится на монитор.

Офисная гистероскопия: что это такое, кому показана, как проводится

Современная гинекология располагает большим количеством инновационных методик исследований женского здоровья, одной из которых является офисная гистероскопия. Процедура получила свое название из-за короткого времени проведения и отсутствия необходимости в госпитализации (женщина может ненадолго уйти из офиса, пройти обследование и вернуться на работу). В то же время, данный метод является высоко информативным, позволяет выявить нарушения на ранних стадиях при слабо выраженных патологических изменениях.

Что такое офисная гистероскопия

Термин происходит от греческих слов hyster и scopeo, которые переводятся как матка и смотреть. Исследование представляет собой осмотр матки при помощи гистероскопа. На приборе имеется камера, изображение с которой выводится на монитор. Благодаря этому врач имеет возможность визуально оценить состояние тканей, увидеть имеющиеся анатомические патологии.

Процедура проводится в амбулаторных условиях, не требует наркоза. Так как необходимость в общей анестезии отсутствует, организм женщины не испытывает негативного влияния медицинских препаратов. По желанию пациентки врач может провести местное обезболивание, но в большинстве случаев оно не требуется. Гистероскоп имеет небольшой диаметр, поэтому при его введении ткани не травмируются, пациентка может испытывать только незначительный дискомфорт.

Важным преимуществом диагностической процедуры является возможность одномоментного устранения многих патологий в случае их выявления. Например, во время офисной гистероскопии полипы удаляют, извлекают маточные спирали, берут пробы тканей для проведения биопсии.

Какая требуется подготовка к процедуре

Перед проведением диагностической процедуры пациентке необходимо пройти обследование, чтобы убедиться в отсутствии противопоказаний. Обследование включает лабораторные анализы на гепатиты, РВ и ВИЧ, УЗИ, общеклинические исследования, рентген легких или флюорографию. В некоторых случаях врач может назначить дополнительные лабораторные или аппаратные исследования, чтобы исключить обострение имеющихся заболеваний. Обычно все обследование занимает 1 день, поэтому при отсутствии противопоказаний диагностическую процедуру можно проходить уже на следующий день после получения результатов исследований.

Гистероскопию можно проводить в любой день цикла за исключением периода менструального кровотечения Если нет необходимости в срочном обследовании, процедуру, как правило, назначают на первую фазу цикла (7-11 день). Обследование пациенток в период постменопаузы проводят сразу при возникновении такой необходимости.

Показания к обследованию

Врач может назначить диагностическую процедуру, как при подозрении на наличие какой-либо патологии, так и во время лечения ранее выявленных заболеваний для определения оптимальной методики дальнейшей медицинской помощи.

Основные показания:

обследование пациенток с диагнозом бесплодие;

необходимость установления причин неудач при попытках экстракорпорального оплодотворения;

обследование и лечение пациенток с выявленными полипами и другими доброкачественными новообразованиями;

подозрение на наличие спаек;

быстрое увеличение миомы;

нарушения менструального цикла любого характера;

обследование пациенток во время лечения эндометриоза;

выявление нарушений во время проведения ультразвукового исследования;

профилактическое обследование пациенток с патологиями матки в анамнезе;

невынашивание беременности

кровотечение невыясненной этиологии;;

необходимость контроля положения ВМС.

ВОЗ рекомендует обследовать таким образом всех женщин, у которых во время УЗИ выявлены даже незначительные патологические изменения. Это дает возможность поставить точный диагноз, выбрать оптимальный метод лечения, своевременно начать его. Также в рекомендациях ВОЗ указана необходимость такого обследования для всех женщин, у которых применение вспомогательных репродуктивных технологий не привело к наступлению беременности.

Противопоказания к процедуре

Обследование не представляет опасности для здоровья, поэтому к его проведению имеется только минимальное количество противопоказаний. Оно не рекомендовано во время беременности, при наличии воспалительных процессов, онкологии, в период обострения тяжелых сопутствующих заболеваний.

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