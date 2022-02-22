Имплантация дорого или нет. Развенчиваем мифы

14:53 22.02.2022

Имплантация позволяет решить многие стоматологические проблемы.

В настоящее время утрата одного или нескольких зубов решается при помощи установки имплантов. Эта процедура дает возможность полностью восстановить не только утраченный зуб, но и корень, которые по своим внешним характеристикам, а также эксплуатационным ничуть не уступает природным зубам.

Благодаря тому, что в Украине появились производители зубных имплантатов, восстановление утраченных зубов стало доступно большей части желающих. Еще несколько лет тому назад эту процедуру могли позволить себе лишь единицы, поскольку цена ее очень высока. В настоящее время украинские импланты официально признаны отличной альтернативой дорогим аналогам, которые производят зарубежные фирмы. Поставить их можно практически в каждой украинской стоматологической клинике, цена Вас приятно удивит.

Самые популярные зубные импланты, изготовленные в Украине

В наши дни потеря одного или нескольких зубов уже не является большой проблемой, благодаря активному развитию имплантации. Конструкции украинского производства отличаются высоким качеством, надежностью, безопасностью, привлекательностью и длительным сроком службы. Титановые имплантаты полностью заменяют природный корень и равномерно распределяют нагрузку. Самыми популярными фирмами-производителями являются 1. Art Implant (Запорожье) – компания сотрудничает со многими европейскими производствами, а также отечественными и зарубежными стоматологическими центрами. 2. Vitaplant (Запорожье) – этот производитель один из самых первых в Украине, кто начал изготовление зубных имплантов. Изготавливает одно- и двухэтапные виды конструкций из высококачественного титана. 3. Bauer's Implants (Днепр) – занимается изготовлением искусственных высококачественных имплантатов по швейцарской технологии.

Важно знать! Украинские имплантаты ничуть не отличаются по своим внешним показателям и техническим характеристикам от зарубежных аналогов, но и стоимость на порядок ниже.

Зубные имплантаты украинских фирм – особенности

Поскольку конструкции украинского производства так же имеют много преимуществ, большое количество украинских пациентов останавливают свой выбор именно на них. В основе их производства лежит огромный опыт разработчиков со всего мира, поэтому зубные имплантаты с заводов Украины также имеют максимальный процент приживаемости и возможность решать большое количество стоматологических проблем. Все украинские имплантаты обладают такими характеристиками 1.Максимальная точность. Изготавливаются конструкции на швейцарском и японском современном оборудовании. 2. Для производства используется высококачественные титан, который легко приживается и не вызывает аллергию. 3. Все украинские имплантаты легкие, не вызывают дополнительное давление на кость челюсти. 4. Конструкции обязательно проходят жесткий многоуровневый контроль в лабораториях производителей. 5. Украинские имплантаты приживаются в 98% случаев.

Благодаря установке украинских имплантационных систем, пациенту можно вернуть не только здоровье ротовой полости, но и красивую улыбку.

Достоинства имплантатов, изготовленных в Украине

Многие стоматологи-ортодонты рекомендуют своим пациентам устанавливать именно эти конструкции, благодаря таким преимуществам: 1.Очень доступная цена. 2.Высокое качество. 3. Простая установка. 4. Сохранение жевательных функций, вся нагрузка равномерно распределяется на всю челюсть. 5. Длительный срок службы. 6. Если во время установки врач полностью придерживался протокола, приживаемость имплантов проходит очень быстро и не вызывает никаких проблем. 7. Украинские имплантаты изготавливают из прочного титана с дополнительным покрытием, которое используют и зарубежные фирмы. 8. Все конструкции имеют высокие сертификаты качества, изготавливаются по ГОСТ. 9. Большой выбор систем разных форм, размеров и видов. 10. Устойчивая, прочная и надежная фиксация в течение длительного времени. 11. Стоматологические материалы, которые используются для производства украинских зубных имплантов, обладают пожизненной гарантией.