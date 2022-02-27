Что такое биоревитализация: коротко о главном

К сожалению, возраст не щадит никого. 

Лицо больше всего подвержено возрастным изменениям. В этой статье мы поговорим про то, что такое биоревитализация: принцип действия, преимущества и противопоказания.

Что такое биоревитализация?

Под биоревитализацией подразумевается косметическая процедура, базирующаяся на введении инъекционного препарата, в составе которого находится гиалуроновая кислота, различные витаминные комплексы, антиоксиданты.

Биоревитализация: метод действия

Препарат из вышеперечисленных компонентов вводится подкожно, вызывая стресс в организме. В свою очередь, комплекс из «элементов молодости» воздействует на мягкие ткани на клеточном уровне, заставляя их в усиленном режиме осуществлять синтез коллагеновых и эластиновых волокон. За счет этого заметен следующий эффект: увеличение плотности кожного покрова и исчезновение морщин и сухости кожи.

Благодаря инъекциям, прекращаются процессы старения кожи, подтягивается овал лица и исчезает второй подбородок – и все это без хирургического вмешательства. Врач-трихолог проконсультирует по всем возникающим вопросам.

Также к методике биоревитализации можно отнести:
1. Уменьшение количество кожных высыпаний;
2. Выравнивание микрорельефа;
3. Избавление от морщин и складок, которые появляются с возрастом;
4. Устранение пигментных пятен;
5. Избавление от темных кругов под глазами.

Преимущества процедуры

Хочется выделить основные плюсы:
1. Процедура практически безболезненна;
2. Идеальное соотношение качества и эффективности препаратов;
3. Биоревитализация не имеет побочных последствий, только в редких случаях наблюдаются осложнения;
4. Минимальное количество противопоказания;
5. Процедура не имеет возрастных ограничений.

Показания к биоревитализации

В связи с тем, что в больших городах не очень безопасная экологическая ситуация (выхлопные газы, качество воды и так далее), эти обстоятельства негативно сказываются на коже. Отмечено, что нездоровый образ жизни, наличие стрессов и нагрузок влияют на эстетическую составляющую человека. Поэтому, если вы замечаете:
1. Кожа сохнет, истончается, не такая плотная и эластичная;
2. Наличие мимических и возрастных морщин;
3. Наличие расширенных пор;
4. Ярко-выраженные акне и угревые сыпи;
5. Наличие гиперпигментации и так далее.

Вы можете обратиться за помощью к специалистам, и, проконсультировавшись с ними, смело пойти на биоревитализацию. Процедура не только поправит дефектные участки кожи, но и омолодит ее.
 

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