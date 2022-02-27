Что такое биоревитализация: коротко о главном

16:09 27.02.2022

К сожалению, возраст не щадит никого.

Лицо больше всего подвержено возрастным изменениям. В этой статье мы поговорим про то, что такое биоревитализация: принцип действия, преимущества и противопоказания.

Что такое биоревитализация?

Под биоревитализацией подразумевается косметическая процедура, базирующаяся на введении инъекционного препарата, в составе которого находится гиалуроновая кислота, различные витаминные комплексы, антиоксиданты.

Биоревитализация: метод действия

Препарат из вышеперечисленных компонентов вводится подкожно, вызывая стресс в организме. В свою очередь, комплекс из «элементов молодости» воздействует на мягкие ткани на клеточном уровне, заставляя их в усиленном режиме осуществлять синтез коллагеновых и эластиновых волокон. За счет этого заметен следующий эффект: увеличение плотности кожного покрова и исчезновение морщин и сухости кожи.

Благодаря инъекциям, прекращаются процессы старения кожи, подтягивается овал лица и исчезает второй подбородок – и все это без хирургического вмешательства. Врач-трихолог проконсультирует по всем возникающим вопросам.

Также к методике биоревитализации можно отнести:

1. Уменьшение количество кожных высыпаний;

2. Выравнивание микрорельефа;

3. Избавление от морщин и складок, которые появляются с возрастом;

4. Устранение пигментных пятен;

5. Избавление от темных кругов под глазами.

Преимущества процедуры

Хочется выделить основные плюсы:

1. Процедура практически безболезненна;

2. Идеальное соотношение качества и эффективности препаратов;

3. Биоревитализация не имеет побочных последствий, только в редких случаях наблюдаются осложнения;

4. Минимальное количество противопоказания;

5. Процедура не имеет возрастных ограничений.

Показания к биоревитализации

В связи с тем, что в больших городах не очень безопасная экологическая ситуация (выхлопные газы, качество воды и так далее), эти обстоятельства негативно сказываются на коже. Отмечено, что нездоровый образ жизни, наличие стрессов и нагрузок влияют на эстетическую составляющую человека. Поэтому, если вы замечаете:

1. Кожа сохнет, истончается, не такая плотная и эластичная;

2. Наличие мимических и возрастных морщин;

3. Наличие расширенных пор;

4. Ярко-выраженные акне и угревые сыпи;

5. Наличие гиперпигментации и так далее.

Вы можете обратиться за помощью к специалистам, и, проконсультировавшись с ними, смело пойти на биоревитализацию. Процедура не только поправит дефектные участки кожи, но и омолодит ее.

