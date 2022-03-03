Суррогатное материнство: что нужно знать о нем

16:58 3.03.2022

К сожалению, сейчас многие молодые пары встречаются с невозможностью иметь детей.

Действительно, проблема достаточно распространенная, но современная медицина творит чудеса - существует большое количество способов стать родителями. И одним из таких способов является суррогатное материнство. В этой статье мы поговорим про то, что такое суррогатное материнство и как можно стать суррогатной матерью.

Суррогатное материнство - это

Под суррогатным материнством подразумевается процедура, при которой женщина вынашивает и рождает ребенка для других лиц - будущих родителей малыша. Происходит процедура следующим образом: берется мужской и женский генетический материал (сперматозоиды и ооциты, предоставляющийся лицами - родителями. Суррогатное материнство применяется, когда:

1. У женщины (будущего родителя) имеются медицинские противопоказания к беременности и родам;

2. Роды невозможны;

3. Когда беременность опасна для будущей мамы;

4. Когда однополная пара хочет иметь ребенка.

Лица, которые могут стать суррогатными матерями

Суррогатной матерью может стать женщина:

1. Возраст которой от двадцати до тридцати пяти лет;

2. Замужняя;

3. Имеющая одного здорового ребенка;

4. Непривлеченная к уголовной ответственности;

5. Не лишенная родительских прав;

6. Дееспособная;

7. Не имеющая противопоказаний к суррогатному материнству;

6. Не болеющая туберкулезом, рассеянным склерозом, эпилепсией;

7. Не являющаяся бывшим усыновителем.

Что может требовать суррогатная мать?

К правам суррогатной матери можно отнести:

1. Обеспечение хорошими условиями для проживания;

2. Обеспечение ее необходимыми продуктами и ресурсами для того, чтобы выносить ребенка;

3. Суррогатную мать обеспечивают медицинским обслуживанием, питанием, проживанием во время беременности и после родов будущие родители ребенка: за вышеперечисленные расходы отвечают также родители.

Остальные права будут прописаны в договоре суррогатного материнства.

Что должна делать суррогатная мать?

К обязанностям суррогатной матери относятся:

1. Предоставление семье (женщине и мужчине), с которой был заключен договор о суррогатном материнстве, сведений о текущем состоянии и состоянии здоровья ребенка;

2. Прохождение медицинских осмотров, которые будут назначены лечащим врачем;

3. Передача ребенка после рождения человеку, с которым был заключен договор;

6. Хранение в тайне данных договора от третьих лиц;

7. Выполнение обязанностей, указанных в договоре;

8. Поддерживание здорового образа жизни.



Источник статьи: https://happy-parents.com/