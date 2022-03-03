Суррогатное материнство: что нужно знать о нем

К сожалению, сейчас многие молодые пары встречаются с невозможностью иметь детей.

Действительно, проблема достаточно распространенная, но современная медицина творит чудеса - существует большое количество способов стать родителями. И одним из таких способов является суррогатное материнство. В этой статье мы поговорим про то, что такое суррогатное материнство и как можно стать суррогатной матерью.

Суррогатное материнство - это

Под суррогатным материнством подразумевается процедура, при которой женщина вынашивает и рождает ребенка для других лиц - будущих родителей малыша. Происходит процедура следующим образом: берется мужской и женский генетический материал (сперматозоиды и ооциты, предоставляющийся лицами - родителями. Суррогатное материнство применяется, когда:
1. У женщины (будущего родителя) имеются медицинские противопоказания к беременности и родам;
2. Роды невозможны;
3. Когда беременность опасна для будущей мамы;
4. Когда однополная пара хочет иметь ребенка.

Лица, которые могут стать суррогатными матерями

Суррогатной матерью может стать женщина:
1. Возраст которой от двадцати до тридцати пяти лет;
2. Замужняя;
3. Имеющая одного здорового ребенка;
4. Непривлеченная к уголовной ответственности;
5. Не лишенная родительских прав;
6. Дееспособная;
7. Не имеющая противопоказаний к суррогатному материнству;
6. Не болеющая туберкулезом, рассеянным склерозом, эпилепсией;
7. Не являющаяся бывшим усыновителем.

Что может требовать суррогатная мать?

К правам суррогатной матери можно отнести:

1. Обеспечение хорошими условиями для проживания;
2. Обеспечение ее необходимыми продуктами и ресурсами для того, чтобы выносить ребенка;
3. Суррогатную мать обеспечивают медицинским обслуживанием, питанием, проживанием во время беременности и после родов будущие родители ребенка: за вышеперечисленные расходы отвечают также родители.

Остальные права будут прописаны в договоре суррогатного материнства.

Что должна делать суррогатная мать?

К обязанностям суррогатной матери относятся:
1. Предоставление семье (женщине и мужчине), с которой был заключен договор о суррогатном материнстве, сведений о текущем состоянии и состоянии здоровья ребенка;
2. Прохождение медицинских осмотров, которые будут назначены лечащим врачем;
3. Передача ребенка после рождения человеку, с которым был заключен договор;
6. Хранение в тайне данных договора от третьих лиц;
7. Выполнение обязанностей, указанных в договоре;
8. Поддерживание здорового образа жизни.
 

Источник статьи: https://happy-parents.com/

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
Укрорейх Зеленского - проект кокусов США
ЕС запретит продажу самолетов российским авиакомпаниям
Владимир Путин
Путин призвал украинских военных брать власть в свои руки
Путин
Путин приказал перевести российские силы сдерживания в особый режим
Избранное
Плюс дебилизация всей страны...
Сергей Черняховский. Мистификация Минобранауки
Империя и народ
«СерьГа», 21 января, Magnus Locus
Советская радиоаппаратура: взлёт и уничтожение
«Вредители из Центробанка: почему «наш» Центробанк поднимает ставку, а ФРС США - нет»
Валерий Сюткин, 27 января, «ГлавКлуб»
По миру покатилась волна государственных дефолтов
Итоги II Международной премии «Чистый звук», 3 сентября, «Школа современной пьесы»
«К сожалению, одна из бед России – это плата жизнями своих лучших сынов за очередного "братушку"»
Проблема вассалитета: США напомнили Франции её место