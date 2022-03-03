Суррогатное материнство: что нужно знать о нем
Действительно, проблема достаточно распространенная, но современная медицина творит чудеса - существует большое количество способов стать родителями. И одним из таких способов является суррогатное материнство. В этой статье мы поговорим про то, что такое суррогатное материнство и как можно стать суррогатной матерью.
Суррогатное материнство - это
Под суррогатным материнством подразумевается процедура, при которой женщина вынашивает и рождает ребенка для других лиц - будущих родителей малыша. Происходит процедура следующим образом: берется мужской и женский генетический материал (сперматозоиды и ооциты, предоставляющийся лицами - родителями. Суррогатное материнство применяется, когда:
1. У женщины (будущего родителя) имеются медицинские противопоказания к беременности и родам;
2. Роды невозможны;
3. Когда беременность опасна для будущей мамы;
4. Когда однополная пара хочет иметь ребенка.
Лица, которые могут стать суррогатными матерями
Суррогатной матерью может стать женщина:
1. Возраст которой от двадцати до тридцати пяти лет;
2. Замужняя;
3. Имеющая одного здорового ребенка;
4. Непривлеченная к уголовной ответственности;
5. Не лишенная родительских прав;
6. Дееспособная;
7. Не имеющая противопоказаний к суррогатному материнству;
6. Не болеющая туберкулезом, рассеянным склерозом, эпилепсией;
7. Не являющаяся бывшим усыновителем.
Что может требовать суррогатная мать?
К правам суррогатной матери можно отнести:
1. Обеспечение хорошими условиями для проживания;
2. Обеспечение ее необходимыми продуктами и ресурсами для того, чтобы выносить ребенка;
3. Суррогатную мать обеспечивают медицинским обслуживанием, питанием, проживанием во время беременности и после родов будущие родители ребенка: за вышеперечисленные расходы отвечают также родители.
Остальные права будут прописаны в договоре суррогатного материнства.
Что должна делать суррогатная мать?
К обязанностям суррогатной матери относятся:
1. Предоставление семье (женщине и мужчине), с которой был заключен договор о суррогатном материнстве, сведений о текущем состоянии и состоянии здоровья ребенка;
2. Прохождение медицинских осмотров, которые будут назначены лечащим врачем;
3. Передача ребенка после рождения человеку, с которым был заключен договор;
6. Хранение в тайне данных договора от третьих лиц;
7. Выполнение обязанностей, указанных в договоре;
8. Поддерживание здорового образа жизни.
Источник статьи: https://happy-parents.com/
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