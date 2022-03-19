Как Covid-19 может повлиять на наш мозг

20:50 19.03.2022

Пандемия - это еще не конец всех бед. Последствия некоторых вирусов для здоровья могут сохраняться десятилетиями и в конечном итоге привести к ряду серьезных заболеваний.

В 1960-х годах эпидемиологи, изучавшие долгосрочные прогнозы выживших после испанского гриппа 1918 года, заметили необычную тенденцию. Те, кто родился между 1888 и 1924 годами, то есть во время пандемии были младенцами, либо находились в юном возрасте, в два-три раза чаще страдали болезнью Паркинсона, чем те, кто родился в иное время.

Результаты исследования впечатляют. Хотя потенциальные неврологические последствия гриппозных инфекций фиксировались врачами неврологами на протяжении веков, - масштабы "испанки", в результате которой было инфицировано около 500 миллионов человек по всему миру, позволили ученым связать заболевание с этой пандемией.

В последние годы повышенный риск развития болезни Паркинсона также был выявлен у людей, переживших последствия вспышек ВИЧ, вируса Западного Нила, японского энцефалита, вируса Коксаки, вируса западного конского энцефалита и вируса Эпштейна-Барра, Covid-19. Если вы заметили у себя какие либо неврологиеческие нарушения в следствии перенесенного заболевания, рекомендуется посетить врача невролога, записаться можно с помощью электронного каталога.

Неврологи, пытающиеся понять, почему это происходит, считают, что каждый из этих вирусов способен проникать в мозг и в некоторых случаях повреждать уязвимые структуры, контролирующие координацию движений, известные как базальные ганглии, инициируя процесс дегенерации, который может привести к болезни Паркинсона.

Теперь ученые хотят проследить, не спровоцирует ли нынешняя пандемия рост числа случаев заболевания Паркинсоном в ближайшие десятилетия.

"Мы не знаем, но мы должны учитывать, что это может произойти", - говорит Патрик Брундин, исследователь Паркинсона из Института Ван Андела в Гранд-Рапидс, штат Мичиган. "Есть несколько исследований, в которых подчеркивается, что у людей, восстановившихся после Ковида, часто наблюдаются долгосрочные нарушения центральной нервной системы, включая потерю обоняния и вкуса, мутное сознание, депрессию и беспокойство. Эти случаи вызывают тревогу".

Хотя Sars-CoV-2 может вторгаться в ткани мозга, научное сообщество остается открытым в вопросе о том, будет ли он способствовать развитию нейродегенеративных заболеваний. Коронавирусы обычно известны как "вирусы, которые наносят удар и отступают", потому что они имеют тенденцию вызывать довольно непродолжительные заболевания, даже если в некоторых случаях это оказывается смертельным. В отличие от них, ДНК-вирусы, такие как вирус Эпштейна-Барр, могут надолго задерживаться в организме и в большей степени ассоциируются с длительными заболеваниями.

Но в прошлом были некоторые признаки того, что коронавирусы могут быть более опасными, чем мы подозреваем. В 1990-х годах канадский невролог Стэнли Фан опубликовал исследование, в котором в спинномозговой жидкости пациентов с болезнью Паркинсона были обнаружены антитела к коронавирусам, вызывающим простуду.

За последний год ученые, такие как Брундин, были обеспокоены появлением небольшого числа случаев, когда в результате заражения Covid-19 у пациентов развился так называемый острый паркинсонизм - такие отклонения, как тремор, мышечная ригидность и нарушение речи. Другие исследования показали, что у некоторых пациентов, зараженных Covid-19, нарушена одна из важнейших систем организма, известная как кинурениновый путь. Он проходит от мозга к кишечнику и используется для выработки ряда важнейших аминокислот, необходимых для здоровья мозга. Но когда он функционирует неправильно, это может привести к накоплению токсинов, которые, как предполагается, играют роль в развитии болезни Паркинсона.

Однако другие неврологи подчеркивают, что пока еще слишком рано говорить о какой-либо связи между Covid-19 и болезнью Паркинсона.

Альфонсо Фасано, профессор неврологии из Университета Торонто, отмечает, что описанные случаи острого паркинсонизма могут быть связаны с пациентами, которые уже находились на ранних стадиях заболевания, а стрессовая нагрузка, вызванная заражением Covid-19, просто ускорила или "раскрыла" симптомы. "Пока что речь идет примерно о десятке случаев, как правило, без детальной статистики", - отмечает он. "Действительно, то, что мы называем постэнцефалитным паркинсонизмом, может возникнуть после вирусной инфекции, но не все пандемии одинаковы. Испанский грипп был вызван совершенно другим вирусом".

Однако многие считают, что необходимо продолжать наблюдение за любыми симптомами, похожими на болезнь Паркинсона, которые появляются у людей, ранее инфицированных вирусом Covid-19, на случай, если в ближайшие годы будет выявлен постепенный рост числа случаев заболевания.

Но болезнь Паркинсона - не единственное опасение. Эксперты по всему миру пытаются выяснить, не вызовет ли Covid-19 скрытую волну других заболеваний, связанных с нарушением иммунной системы человека, вызванным Sars-CoV-2. Если данные исследования подтвердятся, это будет иметь серьезные последствия для здравоохранения, но они также могут помочь нам найти новые способы выявления этих заболеваний на ранней стадии и даже проложить путь к новым методам лечения и вакцинам. Пройти тест на ковид 19.

Дилемма диабета

Весной 2020 года Франческо Рубино, бариатрический хирург из Королевского колледжа Лондона, начал получать все больше сообщений о пациентах с диагнозом Covid-19, поступающих в больницу с необычно высоким уровнем сахара в крови, даже если у них ранее не было диабета.

В то же время врачи заметили, что пациенты, уже страдающие диабетом, были особенно уязвимы к этому заболеванию. Рубино было интересно узнать, является ли эта странная взаимосвязь признаком того, что Covid-19 оказывает прямое воздействие на поджелудочную железу - сложный орган, содержащий бета-клетки для выработки инсулина - гормона, который помогает организму метаболизировать молекулы сахара в крови.

Он создал глобальную базу данных под названием "Реестр CovidDiab", чтобы следить за этими пациентами и выяснять их состояние. На данный момент они отследили 700 случаев за последний год, и надеются, что их данные помогут решить проблему, которая интригует ученых уже много лет, а именно: могут ли вирусы провоцировать диабет 1 типа.

В прошлом проводились сравнения между диабетом первого типа - хроническим заболеванием, которое обычно развивается в детском или подростковом возрасте, когда поджелудочная железа пациентов становится неспособной вырабатывать инсулин - и различными вирусами, такими как Коксаки В, краснуха, цитомегаловирус и паротит.

Ученые подозревают, что эти вирусы могут быть способны инфицировать поджелудочную железу, либо выходя из легких, либо просачиваясь из кишечника в кровеносные сосуды. В 2015 году исследователи из Исследовательского центра диабета в Осло обнаружили стойкую вирусную инфекцию низкого уровня в бета-клетках, извлеченных из биопсии ткани поджелудочной железы недавно диагностированных пациентов с диабетом 1 типа, но таких случаев было слишком мало, чтобы установить конкретные доказательства.

"Ранее уже были эпидемии, которые связывали с новыми проявлениями диабета", - говорит Рубино. "Но эта связь была основана на нескольких медицинских отчетах. Поэтому мы надеемся, что, изучив несколько сотен случаев, мы сможем увидеть более информативную связь".

С начала пандемии Covid-19 уже неоднократно появлялись признаки аномального всплеска случаев диабета 1 типа. К лету 2020 года больницы северо-западного Лондона уже сообщали о вдвое большем количестве случаев, чем обычно, а в статье, опубликованной в журнале Nature в начале этого года, было показано, что у людей, перенесших Covid-19 в США, вероятность диагноза диабета в течение шести месяцев после заражения была примерно на 39% выше, чем у неинфицированных.

Теперь ученые пытаются доказать, что Covid-19 действительно непосредственно способствует росту числа случаев заболевания. Шуйбинг Чен, биолог стволовых клеток из Weill Cornell Medicine, считает, что существуют доказательства того, что вирус может поражать бета-клетки, а также вызывать воспаление в поджелудочной железе и других органах, нанося ущерб различным системам, контролирующим уровень сахара в крови.

"Мы обнаружили вирусные антигены в бета-клетках поджелудочной железы человека в образцах аутопсии пациентов с Covid-19, что подтверждает роль непосредственной инфекции", - утверждает Чен.

Но не все в этом уверены. Другие указывают на то, что пациенты, у которых в результате Covid-19 развился диабет, на самом деле могли получить повреждение поджелудочной железы из-за интенсивного лечения стероидами во время пребывания в больнице. Или же они могли уже находиться на ранних стадиях развития диабета, а " Covid-19" просто выявил заболевание.

"Были сообщения, утверждающие, что Sars-CoV-2 может не только непосредственно заражать бета-клетки, но и убивать их", - отмечает Маттиас фон Херрат, профессор аутоиммунологии в Институте иммунологии Ла-Джолла. "Однако последующий доклад опровергает мнение о том, что он воздействует на бета-клетки. Так что вопрос о том, насколько специфичен и опасен этот препарат, вызывающий функциональную потерю бета-клеток, еще не решен".

Мы надеемся, что в ближайшие месяцы база данных CovidDiab даст более конкретные ответы. "Мы не ожидаем, что сможем ответить на все вопросы, но мы надеемся узнать много нового из этих 700 случаев, которые, вероятно, представляют собой самую большую группу больных диабетом, связанным с вирусами", - говорит Рубино. "Насколько достоверно то, что Covid мог быть причиной этих случаев? Существует ли прямой принцип действия, и если да, то каков он?".

Но диабет 1 типа - не единственное аутоиммунное заболевание, связанное с Covid-19. За последний год появилось несколько сообщений, связывающих инфекцию Sars-CoV-2 с другими аутоиммунными заболеваниями, такими как синдром Гийена-Барре, редкое и серьезное заболевание, при котором иммунная система атакует нервы, вызывая онемение, проблемы с равновесием и координацией, слабость, боль, а иногда и паралич.

Ученые считают, что пациенты, попавшие в больницу с Covid-19, особенно склонны к развитию таких осложнений, поскольку у них в крови чаще обнаруживаются аутоантитела - форма белка, вырабатываемого иммунной системой, которая направлена против собственных клеток организма, что приводит к осложнениям. Консорциум ученых из Бирмингемского университета сейчас следит за группой людей, которые были тяжело больны Covid-19, чтобы выяснить, у скольких из них развиваются долгосрочные аутоиммунные проблемы и что делает определённых пациентов особенно уязвимыми.

"Мы не можем предсказать будущее", - говорит Рассел Дейл, который исследует аутоиммунные заболевания в Университете Сиднея. "Но есть ряд прецедентов, когда инфекционные заболевания приводили к воспалительным и аутоиммунным проблемам".

Диагностика и вакцинация

Перспектива того, что Covid-19 приведет к негласному росту числа хронических заболеваний, является тревожной, но если удастся установить неоспоримые взаимосвязи между вирусной инфекцией и различными заболеваниями, это может изменить способ поиска и лечения многих из них в будущем.

В случае с диабетом 1 типа ученые особенно заинтересованы в изучении того, что именно происходит после заражения бета-клеток вирусом Sars-CoV-2, чтобы понять, есть ли способ предотвратить их разрушение и, следовательно, остановить начало заболевания до того, как оно полностью разовьется. "Понимание связи между вирусной инфекцией и диабетом 1 типа может способствовать ранней диагностике и профилактике", - объясняет Чен.

Кнут Даль-Йоргенсен, консультант по детской эндокринологии и диабету в Исследовательском центре диабета в Осло, сообщил Би-би-си, что его коллеги начинают клинические испытания, чтобы выяснить, может ли противовирусное лечение помочь защитить поджелудочную железу у детей, у которых недавно диагностирован диабет 1 типа.

Чен также возглавляет проект, в рамках которого анализируется большая подборка различных химических соединений, чтобы выяснить, могут ли они сделать бета-клетки более устойчивыми к вирусным атакам. На данный момент они уже выявили одно конкретное соединение под названием trans-ISRIB, которое, как оказалось, способно защитить инсулин-продуцирующие способности бета-клеток при заражении Sars-CoV-2 в чашке Петри.

Хотя этот препарат еще не одобрен регулирующими органами и не испытан на людях, поэтому в настоящее время он не может быть использован для лечения пациентов с Covid-19, испытывающих отклонения в уровне сахара в крови, Чен надеется, что в будущем его можно будет применять в качестве профилактического препарата для уязвимых лиц в период после заражения.

Наличие тесной связи между Covid-19 и различными аутоиммунными заболеваниями может также способствовать разработке защитных вакцин против других вирусов, которые ранее связывались с этими заболеваниями. Исследователи из Каролинского института, Университета Тампере и Университета Йювяскюля разработали потенциальную вакцину, которая защищает от всех шести штаммов вируса Коксаки B и, как было показано, предотвращает развитие диабета 1 типа у мышей, вызванного вирусом.

Гуннар Хоуэн, иммунолог из Государственного института вакцин сывороток в Копенгагене, считает, что это также может привести к дальнейшим вложениям в вакцины против вируса Эпштейна-Барр, который связан с развитием ревматоидного артрита и рассеянного склероза, а также некоторых видов рака.

"Вакцины, скорее всего, будут эффективны против вируса Эпштейна-Барр, если их ввести достаточно своевременно, поскольку большинство людей заражаются этим вирусом в первые один-два года жизни", - считает Хоуэн. "На рынке будет спрос, так как сопутствующие заболевания наносят такой же или даже больший вред, чем Covid-19".

Тем временем ученые надеются, что ближайшие месяцы и годы откроют больше информации о способности Covid-19 вызывать каждое из этих заболеваний.

"Ответы на все эти вопросы не будут получены завтра или в ближайшие пару месяцев, но в течение следующего года мы надеемся, что сможем изучить эти данные и начать отвечать на определенные вопросы, начать видеть некоторые закономерности и, возможно, получить некоторые ответы", - подчеркивает Рубино.