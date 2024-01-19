Лечение периодонтита

Когда зубной врач говорит пациенту, что у него периодонтит, это означает, что воспалена ткань, которая соединяет челюстную кость с зубным корнем.

В таком случае возникает сильная боль, зуб может разрушаться и пациент рискует полностью его потерять. Сохранить зуб позволяют стоматологическое лечение периодонтита и правильный уход за ротовой полостью.

Диагностика острого периодонтита

Периодонтит бывает острый, хронический, обострившийся хронический. При диагностике острого периодонтита врач может выявить у больного следующее:

  • зубная боль в покое или при постукивании зуба;

  • травма или подвижность зуба, его потемнение;

  • слабость в теле, повышение температуры, отсутствие аппетита;

  • увеличение местных лимфоузлов;

  • в ротовой полости, в том числе на рентгеновском снимке - глубокий пародонтальный карман, обширные кариес, пломба или ортопедическая конструкция.

Также при диагностике острого периодонтита специалист может учитывать рентгеновский снимок и данные электроодонтодиагностики:

  • 6-8 мкА — норма;

  • 25-95 мкА — есть воспаление;

  • от 100 мкА — отмирание пульпы;

  • 110-160 мкА — хронический периодонтит;

  • 180-200 мкА — обострившийся периодонтит.

Лечение острого периодонтита

Лечат периодонтит по-разному - терапевтическим, хирургическим или комбинированным методом. Терапевтическое лечение сводится к устранению патогенной микрофлоры в пораженных тканях.

При терапевтическом лечении причинный участок обезболивают, зуб изолируют. Далее иссекают твердые ткани зуба или пломбу, чтобы вскрыть корневой канал. Определяют длину канала, затем вводят в него лекарственные препараты. Канал пломбируют или покрывают ортопедической конструкцией.

Когда терапевтически вылечить периодонтит невозможно, прибегают к хирургическому лечению. В этом случае удаляют часть зубного корня, весь корень или весь зуб.

Цены на лечение периодонтита

В стоимость лечения периодонтита обычно входят анестезия, демонтаж пломбы, работа с корневыми каналами, установка временной пломбы. Расходы на лечение зависят от числа корневых каналов, с которыми необходимо работать врачу. У клыков и нижних премоляров (четвертый-пятые зубы от центра) – по одному каналу, у верхних премоляров - по два, у коренных жевательных зубов (шестой-восьмой зубы) – обычно по три корневых канала, но иногда бывает и по два-четыре. Чтобы вылечить пародонтит проще, быстрее и дешевле, регулярно посещайте стоматолога и при обнаружении заболевания приступайте к лечению как можно раньше.

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