Лечение периодонтита
В таком случае возникает сильная боль, зуб может разрушаться и пациент рискует полностью его потерять. Сохранить зуб позволяют стоматологическое лечение периодонтита и правильный уход за ротовой полостью.
Диагностика острого периодонтита
Периодонтит бывает острый, хронический, обострившийся хронический. При диагностике острого периодонтита врач может выявить у больного следующее:
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зубная боль в покое или при постукивании зуба;
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травма или подвижность зуба, его потемнение;
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слабость в теле, повышение температуры, отсутствие аппетита;
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увеличение местных лимфоузлов;
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в ротовой полости, в том числе на рентгеновском снимке - глубокий пародонтальный карман, обширные кариес, пломба или ортопедическая конструкция.
Также при диагностике острого периодонтита специалист может учитывать рентгеновский снимок и данные электроодонтодиагностики:
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6-8 мкА — норма;
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25-95 мкА — есть воспаление;
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от 100 мкА — отмирание пульпы;
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110-160 мкА — хронический периодонтит;
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180-200 мкА — обострившийся периодонтит.
Лечение острого периодонтита
Лечат периодонтит по-разному - терапевтическим, хирургическим или комбинированным методом. Терапевтическое лечение сводится к устранению патогенной микрофлоры в пораженных тканях.
При терапевтическом лечении причинный участок обезболивают, зуб изолируют. Далее иссекают твердые ткани зуба или пломбу, чтобы вскрыть корневой канал. Определяют длину канала, затем вводят в него лекарственные препараты. Канал пломбируют или покрывают ортопедической конструкцией.
Когда терапевтически вылечить периодонтит невозможно, прибегают к хирургическому лечению. В этом случае удаляют часть зубного корня, весь корень или весь зуб.
Цены на лечение периодонтита
В стоимость лечения периодонтита обычно входят анестезия, демонтаж пломбы, работа с корневыми каналами, установка временной пломбы. Расходы на лечение зависят от числа корневых каналов, с которыми необходимо работать врачу. У клыков и нижних премоляров (четвертый-пятые зубы от центра) – по одному каналу, у верхних премоляров - по два, у коренных жевательных зубов (шестой-восьмой зубы) – обычно по три корневых канала, но иногда бывает и по два-четыре. Чтобы вылечить пародонтит проще, быстрее и дешевле, регулярно посещайте стоматолога и при обнаружении заболевания приступайте к лечению как можно раньше.
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