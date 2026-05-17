Минздрав дал рекомендации для подготовки будущих отцов и матерей

© KM.RU, Илья Шабардин

Минздрав России представил методические рекомендации для врачей по формированию ответственного родительства, психологической подготовки будущих матерей и отцов к рождению ребенка, сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ министерства.

Данные методические рекомендации по организации школ для беременных предназначены для врачей-акушеров-гинекологов, акушерок, психологов (медицинских психологов), специалистов по социальной работе и руководителей лечебно-профилактических медицинских организаций, оказывающих помощь женщинам в период беременности и послеродовый период.

В документе описаны организационные вопросы проведения школ для беременных и школ по грудному вскармливанию, их функции и методологические основы работы, темы занятий.

Согласно рекомендациям, информацию о школе для беременных размещают на сайте женской консультации или информационном стенде рядом с регистратурой. Занятия проводятся в группах от четырех до десяти человек, включая будущих отцов.

В ходе пяти занятий будущие родители узнают, какие физиологические изменения происходят в организме женщины, как правильно питаться, работать, вакцинироваться и путешествовать во время беременности. Специалисты расскажут о влиянии стресса, музыки и голоса на плод, а также о психологической адаптации и тактильном общении с будущим ребенком.

Каждое из пяти занятий в программе школы для беременных и по вопросам грудного вскармливания длится 60 минут с перерывом 10 минут. Они проходят как в лекционном формате, так и практическом.

В документе также отмечаются ключевые показатели эффективности работы школы для беременных и по вопросам грудного вскармливания. Так, среди них есть снижение числа акушерских и перинатальных осложнений, родов путем операции кесарева сечения, медицинских абортов легальных. Также отмечается повышение рождаемости и снижение заболеваемости женщин во время беременности, в послеродовом периоде, новорожденных и младенцев.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
Валентин Катасонов. Еще раз о деньгах россиян «под подушкой»
© Kcna.kp
Принят закон Судного дня: Ким меняет правила ядерной войны
Трамп сообщил о перемирии между Россией и Украиной 9, 10 и 11 мая
© KM.RU, Александра Воздвиженская
ЕС отказался эвакуировать дипломатов из Киева по требованию России
Избранное
Бензобак «Наушники и капюшон» (интернет-сингл)
Российский национальный оркестр устроил встречу живых и мертвых под Баха и Шуберта
Невакцинированных винят в чужих смертях от ковида – что не так с наглядной агитацией за прививки?
«Ундервуд» дал свой самый жаркий концерт
«Приключения Электроников» научили поклонников самой трогательной советской песне
The Papriks «Дождь» (интернет-сингл)
Алексей Горшенев предался «Воспоминаниям о былой любви» под оркестр
Брызги «Квадробер» (интернет-сингл)
«Берегите свою ДНК! В интересах общества отправку биоматериалов за границу надо запретить»
Mordor поведал о том, как трудно быть белым гетеросексуальным мужчиной в наши дни
«Громыка» посвятил песню грядущим выборам
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку файлов cookie