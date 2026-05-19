В ВОЗ обеспокоены скоростью распространения лихорадки Эбола

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил на заседании 79-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве, что обеспокоен скоростью и масштабом распространения лихорадки Эбола.

"На данный момент нам известно о более чем 500 случаях подозрения на Эболу и более 130 возможных смертях", — приводит его слова РИА Новости.

Он признался, что впервые в истории объявил ЧС из-за распространения вируса еще до экстренного заседания группы экспертов ВОЗ.

17 мая организация признала вспышку Эболы в двух африканских странах - в Демократической республике Конго и Уганде - чрезвычайной ситуацией, представляющей опасность для остального мира. 

По последним данным, россиян среди заболевших нет.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
Путин назвал День Победы священным праздником для России
Трамп сообщил о перемирии между Россией и Украиной 9, 10 и 11 мая
Стоп-кадр из видеотрансляции
Лавров: пощады не будет, если Запад помешает празднованию Дня Победы
© KM.RU, Михаил Попов
Суд отказался признать экстремистскими высказывания о ненависти к буржуазии
Избранное
Бензобак «Наушники и капюшон» (интернет-сингл)
Российский национальный оркестр устроил встречу живых и мертвых под Баха и Шуберта
Невакцинированных винят в чужих смертях от ковида – что не так с наглядной агитацией за прививки?
«Ундервуд» дал свой самый жаркий концерт
«Приключения Электроников» научили поклонников самой трогательной советской песне
The Papriks «Дождь» (интернет-сингл)
Алексей Горшенев предался «Воспоминаниям о былой любви» под оркестр
Брызги «Квадробер» (интернет-сингл)
«Берегите свою ДНК! В интересах общества отправку биоматериалов за границу надо запретить»
Mordor поведал о том, как трудно быть белым гетеросексуальным мужчиной в наши дни
«Громыка» посвятил песню грядущим выборам
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку файлов cookie