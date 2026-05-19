В ВОЗ обеспокоены скоростью распространения лихорадки Эбола

12:06 19.05.2026

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил на заседании 79-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве, что обеспокоен скоростью и масштабом распространения лихорадки Эбола.

"На данный момент нам известно о более чем 500 случаях подозрения на Эболу и более 130 возможных смертях", — приводит его слова РИА Новости.

Он признался, что впервые в истории объявил ЧС из-за распространения вируса еще до экстренного заседания группы экспертов ВОЗ.

17 мая организация признала вспышку Эболы в двух африканских странах - в Демократической республике Конго и Уганде - чрезвычайной ситуацией, представляющей опасность для остального мира.

По последним данным, россиян среди заболевших нет.