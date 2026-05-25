В Москве хотят вернуть институт участкового врача

В московских поликлиниках планируют возродить институт участковых врачей. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по социальным вопросам Анастасия Ракова в интервью РБК.

По ее словам, участковый врач должен стать для пациента своего рода «личным доктором» — специалистом, который не ограничивается приемом в кабинете, а ведет человека длительное время, следит за диагностикой, лечением и хорошо знает историю его здоровья.

Как пояснила Ракова, новая модель предполагает, что врач будет нести ответственность не за отдельный визит, а за общее состояние пациента и результаты лечения. Для этого специалистам предстоит работать полный день пять дней в неделю. Совмещать такую занятость с практикой в частных клиниках, по словам заммэра, не получится.

Власти также намерены пересмотреть распределение участков, скорректировать нагрузку на врачей и обеспечить соответствующий уровень оплаты труда. Основные организационные изменения, как ожидается, должны быть настроены к лету.

Кроме того, в столичных поликлиниках постепенно меняют порядок записи к профильным специалистам. В ряде случаев пациентам будут автоматически назначать необходимые обследования еще до визита к врачу или даже без первичного приема.

Такой механизм уже начали применять для пациентов с жалобами на боли в колене. Система, используя данные анкеты при записи и сведения из медицинской карты, может самостоятельно оформить направление на рентген, а иногда и на анализ крови. После получения результатов пациента направят к нужному специалисту — например, хирургу, терапевту или в консультативно-диагностическое отделение.

Сейчас для получения направления на обследование или запись к профильному врачу пациенту обычно необходимо сначала посетить терапевта. Новый подход должен сократить этот путь и сделать маршрутизацию более точной.