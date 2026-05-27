Минздрав планирует запретить продажу лекарств без электронного рецепта

Минздрав разрабатывает механизм продажи в аптеках рецептурных лекарственных препаратов только при наличии электронных рецептов, сообщила в Совете Федерации руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова.

"У нас еще есть одно направление - это продажа рецептурных лекарственных препаратов, которые будут привязаны к электронному рецепту, и тогда это будет контроль уже через систему мониторинга движения лекарственных препаратов (...). Сейчас отрабатывается механизм, министерство здравоохранения сегодня разрабатывает этот законопроект", - приводит ее слова "Интерфакс".

Если законопроект будет принят, будет невозможно купить рецептурный лекарственный препарат без электронного рецепта.

Глава Росздравнадзора также напомнила, что за продажу рецептурных лекарств без рецепта в настоящее время предусмотрен штраф в 30 тысяч рублей, а если это препарат предметно-количественного учета - то 200 тысяч рублей.

  1. 27.05.2026, 18:13
    Гость: Анекдот (про доктора)

    — Доктор, а куда вы меня везете?
    — В морг!
    — Так я еще не умер!
    — А мы еще не доехали.

  3. 27.05.2026, 17:51
    Гость: Н-ст

    Новый виток борьбы с телеграмм от Масуда из минцифры ,как аналог электронной сигареты,согласно утверждениям депутатов ЕдРо..нанятые китайские товарищи от Си показали высочайшие технологии и полностью отрабатывают бюджетный контракт по блокировке телеграмма,но забыв упомянуть..в Китае строго платный ВПН..70 процентов населения им пользуется ради телеги и Гугла( гугл тоже в блоке,Яндекс норм) ..ну чо..во первых все твои байты под присмотром чистых руками.с холодным сердцем и с мозгами не ниже 110..во вторых- плати в бюджет..и вот..мимо носа рефы и бюджета проносятся сотни тысяч уезжающих заграницу, специалистов и нет..но государство конкретно вложилось ..от ляма в рублях..и разорение тридцати процентов вносивших в бюджет ИП и малых бизнесменов..тупо нету..зато Максуд шамсоев -Главный!!!!

Все комментарии (4)
