Минздрав планирует запретить продажу лекарств без электронного рецепта

Минздрав разрабатывает механизм продажи в аптеках рецептурных лекарственных препаратов только при наличии электронных рецептов, сообщила в Совете Федерации руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова.

"У нас еще есть одно направление - это продажа рецептурных лекарственных препаратов, которые будут привязаны к электронному рецепту, и тогда это будет контроль уже через систему мониторинга движения лекарственных препаратов (...). Сейчас отрабатывается механизм, министерство здравоохранения сегодня разрабатывает этот законопроект", - приводит ее слова "Интерфакс".

Если законопроект будет принят, будет невозможно купить рецептурный лекарственный препарат без электронного рецепта.

Глава Росздравнадзора также напомнила, что за продажу рецептурных лекарств без рецепта в настоящее время предусмотрен штраф в 30 тысяч рублей, а если это препарат предметно-количественного учета - то 200 тысяч рублей.