В России появятся новые врачебные специальности

© KM.RU, Александра Воздвиженская

Минздрав утвердил обновленную номенклатуру должностей медицинских и фармацевтических работников. Согласно документу, с осени в перечень войдут врач по медицине здорового долголетия и нутрициолог, сообщает РИА Новости.

Из списка также планируют исключить специальности, которые устарели и потеряли свою актуальность. Их функции передадут в более развернутые направления.

Так, с 1 сентября 2026 года не будет осуществляться прием на следующие должности: врач — акушер-гинеколог цехового врачебного участка, врач-диабетолог, врач — клинический миколог, врач-лаборант, врач — лабораторный миколог, врач — офтальмолог-протезист, врач-педиатр городской, врач-психиатр подростковый, врач-психиатр подростковый участковый, врач — психиатр-нарколог участковый, врач-сексолог, врач — сурдолог-протезист, врач-терапевт подростковый, зубной врач и фельдшер-нарколог.

Кроме того, с 1 сентября 2028 года не будет вестись набор на должности врач-бактериолог, врач-вирусолог и врач-паразитолог.

Специалисты, принятые на вышеперечисленные должности до определенного срока, продолжат работать.

