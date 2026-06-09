В России готовят к регистрации две вакцины против глиобластомы

В 2026 году в России могут получить разрешение на применение сразу две вакцины для борьбы с глиобластомой — одной из наиболее агрессивных форм опухоли головного мозга. Об этом сообщила руководитель Федеральное медико-биологическое агентство Вероника Скворцова, сообщает РИА Новости.

По ее словам, первой может быть зарегистрирована пептидная вакцина «Глиопепт». Ожидается, что решение о ее применении будет принято уже в течение года. Позже, к концу 2026 года, разработчики рассчитывают получить разрешение и на использование мРНК-вакцины «Глиорна».

Работа над препаратами ведется уже несколько лет. Ранее в ФМБА сообщали, что обе разработки вышли на завершающий этап доклинических исследований, что стало важным шагом на пути к их дальнейшему внедрению.

Глиобластома считается одной из самых сложных для лечения опухолей центральной нервной системы. Заболевание развивается из глиальных клеток, которые обеспечивают поддержку и защиту нейронов. Из-за быстрого роста и высокой агрессивности такая опухоль остается одной из наиболее серьезных проблем современной онкологии.

Разработчики рассчитывают, что новые вакцины смогут расширить возможности терапии пациентов с этим диагнозом и стать дополнительным инструментом в борьбе с заболеванием.

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