В программу ОМС включили 14 новых методов лечения
В России расширили перечень медицинской помощи, доступной по полису обязательного медицинского страхования. Как пишет РИА Новости со ссылкой на председател Федерального фонда ОМС Илья Баланин, в базовую программу вошли 14 новых методов лечения.
Кроме того, один из методов, который ранее относился к высокотехнологичной медицинской помощи, был переведен в базовую программу ОМС. Это позволит большему числу пациентов получать необходимое лечение без дополнительных процедур согласования.
По словам Баланина, нововведения делают ряд сложных и дорогостоящих медицинских вмешательств более доступными. Теперь пациенты смогут проходить такое лечение бесплатно по полису ОМС, без оформления специальных квот и поиска дополнительных источников финансирования.
Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил о расширении профилактических и диагностических возможностей системы здравоохранения. В частности, каждый житель России может один раз в жизни пройти исследование на наследственные формы дислипидемии — нарушения жирового обмена, которое связано с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний.
Также в стране действуют программы обследований, направленные на поддержку активного долголетия и раннее выявление врожденных и наследственных патологий у будущих матерей. Особое внимание уделяется и новорожденным: сегодня их проверяют на 42 заболевания в рамках неонатального скрининга. Если диагноз подтверждается, необходимыми лекарствами детей обеспечивает фонд «Круг добра».
Расширение программы ОМС, как ожидается, позволит повысить доступность современной медицинской помощи и сократить финансовую нагрузку на пациентов и их семьи.
Комментарии читателей
Медицина стала платной, а работа осталась бесплатной!
ВО,..!Сделайте хотя бы все анализы по ОМС,не говоря уже об"услугах".Вчерась президент в своём спиче заявил,что они и дальше будут продолжать улучшение медицинского обслуживания якобы дорогих россиян.Лично я убеждён в том,что при голиковых,мурашках,гинцбургах и прочих подобных "специалистах"улучшение будет исключительно для персонажей всей вертикали.А для всех остальных-только платное обслуживание у ветеринаров.Цены на анализы просто конские!
А когда зубы лечить и протезировать по ОМС будем?
власти в своей реальности живут, медицина осталась только платная. Привет голиковой, как там домик на Лазурном берегу еще продается? Знакомый интересуется.