В программу ОМС включили 14 новых методов лечения

В России расширили перечень медицинской помощи, доступной по полису обязательного медицинского страхования. Как пишет РИА Новости со ссылкой на председател Федерального фонда ОМС Илья Баланин, в базовую программу вошли 14 новых методов лечения.

Кроме того, один из методов, который ранее относился к высокотехнологичной медицинской помощи, был переведен в базовую программу ОМС. Это позволит большему числу пациентов получать необходимое лечение без дополнительных процедур согласования.

По словам Баланина, нововведения делают ряд сложных и дорогостоящих медицинских вмешательств более доступными. Теперь пациенты смогут проходить такое лечение бесплатно по полису ОМС, без оформления специальных квот и поиска дополнительных источников финансирования.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил о расширении профилактических и диагностических возможностей системы здравоохранения. В частности, каждый житель России может один раз в жизни пройти исследование на наследственные формы дислипидемии — нарушения жирового обмена, которое связано с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний.

Также в стране действуют программы обследований, направленные на поддержку активного долголетия и раннее выявление врожденных и наследственных патологий у будущих матерей. Особое внимание уделяется и новорожденным: сегодня их проверяют на 42 заболевания в рамках неонатального скрининга. Если диагноз подтверждается, необходимыми лекарствами детей обеспечивает фонд «Круг добра».

Расширение программы ОМС, как ожидается, позволит повысить доступность современной медицинской помощи и сократить финансовую нагрузку на пациентов и их семьи.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 22.06.2026, 11:07
    Гость: ВладЗлой

    ВО,..!Сделайте хотя бы все анализы по ОМС,не говоря уже об"услугах".Вчерась президент в своём спиче заявил,что они и дальше будут продолжать улучшение медицинского обслуживания якобы дорогих россиян.Лично я убеждён в том,что при голиковых,мурашках,гинцбургах и прочих подобных "специалистах"улучшение будет исключительно для персонажей всей вертикали.А для всех остальных-только платное обслуживание у ветеринаров.Цены на анализы просто конские!

  4. 22.06.2026, 10:23
    Гость: личный опыт

    власти в своей реальности живут, медицина осталась только платная. Привет голиковой, как там домик на Лазурном берегу еще продается? Знакомый интересуется.

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