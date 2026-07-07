В России ввели новые правила записи к врачу в поликлинике

Электронная регистратура © KM.RU, Александра Воздвиженская

С 1 июля 2026 года в государственных поликлиниках действуют новые правила работы, которые переводят большинство плановых обращений к врачам в цифровой формат. 

Переход к автоматизированной системе управления направлен на снижение нагрузки на регистратуры и оптимизацию потоков обращений с помощью онлайн-сервисов и алгоритмов, сообщает Газета.RU со ссылкой на «Царьград».

Если у пациента нет свободных временных слотов к нужному врачу, он может оставить заявку в электронном листе ожидания. Система в автоматическом режиме отслеживает отмены и открывающиеся временные окна, бронирует подходящее время и уведомляет пользователя через личный кабинет на портале «Госуслуги». Это позволяет избежать ручного поиска и телефонных очередей.

Запись к врачам узкого профиля (таким как кардиологи, неврологи и эндокринологи) через интернет и терминалы ограничена. Теперь необходимо сначала обратиться к терапевту или врачу общей практики, который после осмотра решает, нужно ли направление к специалисту. Терапевт становится ключевым звеном в этой цепочке.

Регистратуры теперь не занимаются массовой плановой записью. Их основная задача — помощь в экстренных ситуациях, а также консультирование пожилых людей и тех, кто не использует цифровые технологии. Постепенно вся плановая запись будет осуществляться онлайн через портал «Госуслуги», региональные медицинские информационные системы и электронные терминалы в поликлиниках. Регистратор теперь выполняет функции навигатора.

Некоторые справки и выписки можно получить через личный кабинет на «Госуслугах» без необходимости посещения медицинского учреждения. К ним относятся выписки из амбулаторной карты, информация о прививках, заключения для занятий спортом и справки об отсутствии контактов с инфекционными больными.

Кроме того, в ряде поликлиник введено временное зонирование приемов. Утренние часы (с 8:00) предназначены для пациентов с острыми симптомами: высокой температурой, сильной болью или внезапным ухудшением состояния. Дневное и вечернее время отведено для плановых визитов по записи, диспансеризации и наблюдения за хроническими больными. Это разделение помогает улучшить качество обслуживания каждой категории пациентов.

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