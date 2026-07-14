В России планируют поэтапное расширение программы ОМС

Поликлиника

Правительство России планирует поэтапно расширять базовую программу обязательного медицинского страхования. Такие задачи закреплены в правительственном документе, пишет ТАСС.

Ключевая роль в реализации инициативы отведена Министерству здравоохранения и Федеральному фонду ОМС. Ведомствам предстоит подготовить предложения по расширению программы, а также продолжить развитие государственной информационной системы обязательного медицинского страхования. Первые результаты этой работы правительство рассчитывает получить в 2027 году.

Отдельное внимание уделят эффективности работы территориальных фондов ОМС. Федеральный фонд проанализирует, насколько полно в регионах выполняются территориальные программы, как распределяются объемы медицинской помощи между лечебными учреждениями и соответствуют ли они реальным потребностям населения. По итогам проверки будут подготовлены предложения по совершенствованию действующей системы.

Кроме того, специалисты оценят деятельность страховых медицинских организаций. Анализ затронет вопросы защиты прав застрахованных граждан, а также качество и условия оказания медицинской помощи.

Еще одним направлением станет совершенствование финансового управления в здравоохранении. К 2027 году Минздрав и Федеральный фонд ОМС должны разработать новые подходы к финансовому менеджменту, которые, как ожидается, помогут повысить устойчивость медицинских организаций и эффективность использования средств системы обязательного медицинского страхования.

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