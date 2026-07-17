В России расширят диагностику болезней с помощью ИИ

Российские врачи смогут использовать ИИ при проведении различных анализов, сообщил председатель ФФОМС Илья Баланин.

"Существенно повышается точность диагностики благодаря внедрению систем поддержки принятия врачебных решений на основе искусственного интеллекта. Теперь они будут применяться не только при маммографии, рентгенографии, флюорографии и компьютерной томографии органов грудной клетки, но и при ЭКГ и колоноскопии", — рассказал он в интервью РИА Новости.

Баланин отметил, что применение ИИ ускорит постановку диагноза и снизит вероятность ошибок.

Как подчеркивал министр здравоохранения Михаил Мурашко, искусственный интеллект повышает качество распознавания заболеваний. По его словам, в частности, эта технология практически исключает риск пропуска злокачественных новообразований.

В апреле Владимир Путин поручил внедрить ИИ во врачебную практику и помочь медикам освоить навыки работы с ними.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 17.07.2026, 10:04
    Гость: По его словам, в частности,

    эта технология практически исключает риск пропуска злокачественных новообразований.

    Читать полностью: https://www.km.ru/zdorove/2026/07/17/zdravookhranenie-i-meditsina-v-rossii/923915-v-rossii-rasshiryat-diagnostiku-bole

    1. НЕ ВЕРЮ!

    2. ЗАЧЕМ ТОГДА СЕМЬ ЛЕТ УЧИТЬСЯ , если практически ВСЁ ЗНАЕТ ИИ. Зачем деньги на обучение и практику тратить.
    ИИ поставит практически ДИАГНОЗ.

    фельдшер или медсестра залезут в интернет, подберут лечение. И ВУАЛЯ,

    Умом тронулись от ИИ.Зачем плебсу учиться, достаточно ИИ и интернета.
    Правда своего интернета у нас нету, как и своих пассажирских самолетов.
    С другой стороны, а зачем летать, жечь керосин, загрязнять окружающую среду, пообщаться с родственниками можно по видеосвязи, подарки в другом городе/селе доставит курьер или ДРОН в труднодоступных местах, а уж производственные вопросы .решаются с помощью эл.почты и мессенджеров.
    Даже брак можно заключить по видеосвязи. Прецеденты были, в кАвид. Гражданка России и гражданин Перу так поженились.

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