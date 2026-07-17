В России расширят диагностику болезней с помощью ИИ

09:45 17.07.2026

Российские врачи смогут использовать ИИ при проведении различных анализов, сообщил председатель ФФОМС Илья Баланин.

"Существенно повышается точность диагностики благодаря внедрению систем поддержки принятия врачебных решений на основе искусственного интеллекта. Теперь они будут применяться не только при маммографии, рентгенографии, флюорографии и компьютерной томографии органов грудной клетки, но и при ЭКГ и колоноскопии", — рассказал он в интервью РИА Новости.

Баланин отметил, что применение ИИ ускорит постановку диагноза и снизит вероятность ошибок.

Как подчеркивал министр здравоохранения Михаил Мурашко, искусственный интеллект повышает качество распознавания заболеваний. По его словам, в частности, эта технология практически исключает риск пропуска злокачественных новообразований.

В апреле Владимир Путин поручил внедрить ИИ во врачебную практику и помочь медикам освоить навыки работы с ними.