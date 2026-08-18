Минздрав России планирует обновить стандарт лечения депрессии

Министерство здравоохранения РФ © KM.RU, Илья Шабардин

Министерство здравоохранения РФ планирует обновить стандарт лечения депрессии, сообщает ТАСС со ссылкой на проект приказа министерства.

Ожидается, что новый документ заменит утвержденный в 2022 году стандарт лечения.

Согласно новому проекту, пациентам для лечения депрессии можно будет проводить электропунктуру, электронейростимуляцию мозга, транскраниальную магнитную стимуляцию, плазмаферез, ультрафильтрацию крови и низкоинтенсивную лазеротерапию (внутривенное облучение крови).

Также планируется предусмотреть тренировки с биологической обратной связью по электроэнцефалографии при заболеваниях ЦНС и мозга, гипоксивоздействие, воздействие излучением видимого диапазона.

Также Минздрав обновит список лекарств для лечения депрессии и включит в перечень лабораторные исследования, включая биохимический анализ крови и общий анализ мочи.

Пациентов с депрессией также будут проверять на гепатиты, ВИЧ и бледную трепонему.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 18.08.2026, 22:35
    Гость: Вперед в прошлое

    Электричеством лечить будут?
    Теперь лучше к этим...не ходить. Положится н Божью волю и святую воду.

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