Минздрав расширит перечень должностей для медработников

С 1 сентября в России расширится перечень должностей, которые смогут занимать медицинские работники, следует из документа Минздрава, с которым ознакомилось РИА Новости.

В частности, для медсестер и фельдшеров станут доступны должности заведующих здравпунктом и кабинетом медицинской профилактики. Специалисты с образованием в области лабораторной диагностики смогут претендовать на должность главного лаборанта.

Кроме того, в перечне появятся должности стерилизационной медсестры и медсестры по приему вызовов скорой медицинской помощи.

Отдельные изменения коснутся главных фельдшеров. Они смогут заниматься организацией и управлением сестринской деятельностью при наличии степени бакалавра по специальности «Сестринское дело» либо магистратуры по направлению «Общественное здравоохранение». При этом повышать квалификацию по соответствующей специальности потребуется не реже одного раза в пять лет.

Также фельдшерам разрешат работать по направлению «Лечебное дело».

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