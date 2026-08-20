В России расширят скрининг новорожденных на наследственные болезни

В России планируют расширить программу скрининга новорожденных, включив в нее миодистрофию Дюшенна и еще пять наследственных заболеваний. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заместителя министра здравоохранения Евгению Котову.

По ее словам, Минздрав рассчитывает в ближайшие годы включить эти заболевания в программу государственных гарантий. Дети с такими диагнозами смогут получать необходимые лекарственные препараты за счет фонда «Круг добра».

Дополнительные обследования планируется включить в неонатальный скрининг уже с 2027 года. В перечень войдут анализы на миодистрофию Дюшенна, болезнь Помпе, мукополисахаридоз I типа, болезнь Гоше, болезнь Ниманна — Пика типов А/В и болезнь Краббе.

Программа расширенного скрининга новорожденных уже пополнялась в этом году. С апреля 2026 года детей дополнительно обследуют на Х-сцепленную адренолейкодистрофию и дефицит декарбоксилазы ароматических L-аминокислот.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
Лукашенко рассказал о встрече с представителем Зеленского
Владимир Путин © Фотобанк Росконгресс/ Кирилл Казачков
Путин назвал некритичным дефицит топлива на внутреннем рынке
© Telegram/МИД РФ
Лавров ответил на слова Рубио о соглашениях на Аляске
Рубио заявил об отсутствии соглашений по Украине на саммите в Анкоридже
Избранное
Горшенев, 9 апреля, «ГлавКлуб»
Дурное влияние «Сейчас 87/91» (компакт-кассета)
Алексей Горшенев посетовал, что мы не учимся на своих и чужих ошибках
«Нацисты, а не националисты!»: о серьёзной ошибке российских СМИ при освещении спецоперации России на Украине
Arion «Vultures Die Alone»
Игорь Растеряев «Круговорот»
Свободный полет feat. Юрий Арцызов «Родная» (интернет-сингл)
Как бороться с синдромом раздраженного кишечника?
Кritika «Я остаюсь» (интернет-альбом)
«Весь шум про "провал США", "тотальную катастрофу" имеет смысл только с точки зрения картинки, которая складывалась с середины 70-х много десятилетий»
Код Дракона «Лед и пламя»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку файлов cookie