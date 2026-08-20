В России расширят скрининг новорожденных на наследственные болезни

08:28 20.08.2026

В России планируют расширить программу скрининга новорожденных, включив в нее миодистрофию Дюшенна и еще пять наследственных заболеваний. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заместителя министра здравоохранения Евгению Котову.

По ее словам, Минздрав рассчитывает в ближайшие годы включить эти заболевания в программу государственных гарантий. Дети с такими диагнозами смогут получать необходимые лекарственные препараты за счет фонда «Круг добра».

Дополнительные обследования планируется включить в неонатальный скрининг уже с 2027 года. В перечень войдут анализы на миодистрофию Дюшенна, болезнь Помпе, мукополисахаридоз I типа, болезнь Гоше, болезнь Ниманна — Пика типов А/В и болезнь Краббе.

Программа расширенного скрининга новорожденных уже пополнялась в этом году. С апреля 2026 года детей дополнительно обследуют на Х-сцепленную адренолейкодистрофию и дефицит декарбоксилазы ароматических L-аминокислот.