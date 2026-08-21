С 1 сентября изменится порядок ведения карт диспансеризации

10:22 21.08.2026

Минздрав России с 1 сентября обновит порядок ведения медицинской карты учета диспансеризации. Соответствующие изменения предусмотрены новым приказом ведомства.

Одно из нововведений касается оценки липидного профиля. Врачи будут фиксировать показатели холестерина липопротеинов высокой, низкой и очень низкой плотности, а также уровень триглицеридов.

Кроме того, в ходе обследования медики начнут рассчитывать предтестовую вероятность ишемической болезни сердца.

Изменения коснутся и второго этапа диспансеризации. В медицинской карте пациента будут отражаться результаты осмотра врача-дерматовенеролога, а также данные ультразвукового исследования брюшной аорты.