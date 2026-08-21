С 1 сентября изменится порядок ведения карт диспансеризации

Измерение давления

Минздрав России с 1 сентября обновит порядок ведения медицинской карты учета диспансеризации. Соответствующие изменения предусмотрены новым приказом ведомства.

Одно из нововведений касается оценки липидного профиля. Врачи будут фиксировать показатели холестерина липопротеинов высокой, низкой и очень низкой плотности, а также уровень триглицеридов.

Кроме того, в ходе обследования медики начнут рассчитывать предтестовую вероятность ишемической болезни сердца.

Изменения коснутся и второго этапа диспансеризации. В медицинской карте пациента будут отражаться результаты осмотра врача-дерматовенеролога, а также данные ультразвукового исследования брюшной аорты.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
Стоп-кадр видео
Песков: Россия ведет переговоры об импорте топлива из других стран
Нетаньяху увидел в риторике Эрдогана угрозу уничтожения Израиля
Московский Кремль © KM.RU, Илья Шабардин
Россия вошла в число мировых лидеров по росту благосостояния
Мыс Хрустальный © KM.RU, Святослав Князев
Генерал Ходжес: Погибнет миллион крымчан? Ничего страшного, это необходимые жертвы
Избранное
Горшенев, 9 апреля, «ГлавКлуб»
Дурное влияние «Сейчас 87/91» (компакт-кассета)
Алексей Горшенев посетовал, что мы не учимся на своих и чужих ошибках
«Нацисты, а не националисты!»: о серьёзной ошибке российских СМИ при освещении спецоперации России на Украине
Arion «Vultures Die Alone»
Игорь Растеряев «Круговорот»
Свободный полет feat. Юрий Арцызов «Родная» (интернет-сингл)
Как бороться с синдромом раздраженного кишечника?
Кritika «Я остаюсь» (интернет-альбом)
«Весь шум про "провал США", "тотальную катастрофу" имеет смысл только с точки зрения картинки, которая складывалась с середины 70-х много десятилетий»
Код Дракона «Лед и пламя»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку файлов cookie