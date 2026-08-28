В России с сентября начнет действовать первый ГОСТ на биопечать

10:02 28.08.2026

С 1 сентября в России вступит в силу первый государственный стандарт, регулирующий биопечать тканей и органов. Документ определяет основные принципы технологии и требования к материалам, используемым при создании биомедицинских конструкций.

Согласно ГОСТу, биопечать применяется для создания частей организма, предназначенных для восстановления утраченных функций. В качестве исходного сырья могут использоваться материалы животного, растительного, морского, микробиологического и человеческого происхождения.

В стандарте выделяются несколько видов биопечати: струйная, лазерная, с использованием клеточных сфероидов, роботизированная и другие технологии. Для изготовления тканей и органов предполагается применять биочернила природного происхождения, в том числе полисахариды, белки, аутологичные клетки и клеточные суспензии.

Появление единого стандарта должно создать нормативную основу для дальнейшего развития отрасли и перехода от лабораторных разработок к промышленному применению и серийному выпуску биомедицинских изделий. Кроме того, ГОСТ может способствовать выходу российских разработок в этой сфере на международный рынок.

Современные биопринтеры позволяют создавать сложные твердые структуры, имитирующие отдельные элементы человеческого организма. Развитие биопечати рассматривается как одно из направлений биомедицинских технологий, связанных с восстановлением функций организма, здоровым долголетием, а также современными методами прогнозирования, диагностики и мониторинга заболеваний.