В Москве запустили голосового ИИ-помощника для участковых врачей

Пенсионерка на приеме у врача © KM.RU, Кирилл Зыков

Более 3 тыс. участковых врачей взрослых городских поликлиник Москвы получили доступ к сервису автоматического заполнения протоколов приема с помощью искусственного интеллекта, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Сервис, по ее словам, в фоновом режиме расшифровывает разговор врача и пациента, автоматически внося в протокол сведения о жалобах, анамнезе, диагнозах и рекомендациях. В конце консультации доктор проверяет подготовленный ИИ документ, при необходимости корректирует его и подписывает. Система обучена на обезличенных данных реальных приемов и передает информацию по защищенным каналам ЕМИАС, пишет "Коммерсант".

Внедрение сервиса стало частью новой модели работы участкового врача, предполагающей долгосрочное сопровождение пациента и ответственность медика за результат лечения, пояснили в московском департаменте здравоохранения. Там отметили, что ранее ИИ-сервис в пилотном режиме использовали только неврологи взрослых городских поликлиник. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 09.09.2026, 22:22
    Гость: Да пошли они со своими при...чудами

    МЕня они спросили-надо мне чтоб меня записывали?
    Не мытьём так катаньем , лишь бы записать. Придётся работать до посинения и ходить к платным.

  2. 09.09.2026, 20:47
    Гость: Анекдот (про врачей)

    - Доктор, как мне это вылечить?
    - Сейчас загуглю.
    - А может я сам?
    - Вот давайте не будем самолечением заниматься..

  3. 09.09.2026, 20:03
    Гость: Одно но

    Вот только на этот расшифровщик будут тратить больше чем на зарплату врачам.

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