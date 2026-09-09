В Москве запустили голосового ИИ-помощника для участковых врачей

19:18 9.09.2026

Более 3 тыс. участковых врачей взрослых городских поликлиник Москвы получили доступ к сервису автоматического заполнения протоколов приема с помощью искусственного интеллекта, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Сервис, по ее словам, в фоновом режиме расшифровывает разговор врача и пациента, автоматически внося в протокол сведения о жалобах, анамнезе, диагнозах и рекомендациях. В конце консультации доктор проверяет подготовленный ИИ документ, при необходимости корректирует его и подписывает. Система обучена на обезличенных данных реальных приемов и передает информацию по защищенным каналам ЕМИАС, пишет "Коммерсант".

Внедрение сервиса стало частью новой модели работы участкового врача, предполагающей долгосрочное сопровождение пациента и ответственность медика за результат лечения, пояснили в московском департаменте здравоохранения. Там отметили, что ранее ИИ-сервис в пилотном режиме использовали только неврологи взрослых городских поликлиник.