Мурашко связал рост риска онкологии с увеличением продолжительности жизни

18:32 15.09.2026

Риск возникновения онкологических заболеваний будет расти. Это связано с увеличением продолжительности жизни. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на международном форуме онкологии и радиотерапии "Ради жизни".

"В связи с увеличением продолжительности жизни и рядом тех процессов, которые происходят в целом мире, риск возникновения онкологических заболеваний будет расти", - цитирует его "Российская газета".

По словам главы Минздрава, за 20-30 лет распространенность онкозаболеваний может вырасти наполовину.