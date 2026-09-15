Мурашко связал рост риска онкологии с увеличением продолжительности жизни
Риск возникновения онкологических заболеваний будет расти. Это связано с увеличением продолжительности жизни. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на международном форуме онкологии и радиотерапии "Ради жизни".
"В связи с увеличением продолжительности жизни и рядом тех процессов, которые происходят в целом мире, риск возникновения онкологических заболеваний будет расти", - цитирует его "Российская газета".
По словам главы Минздрава, за 20-30 лет распространенность онкозаболеваний может вырасти наполовину.
Комментарии читателей
- поскольку для развития злокачественной опухоли требуется накопление клеточных мутаций; чем дольше живёт человек, тем больше времени для этого накапливания. Снижение смертности от инфекционных и сердечно-сосудистых заболеваний приводит к тому, что больше людей доживает до пожилого возраста, где вероятность онкозаболеваний максимальна — это иногда называют «демографическим парадоксом» успехов медицины.
ВОЗ и IARC прогнозируют, что к 2050 году число новых случаев рака в мире вырастет примерно на 77% (с 20 млн в 2022 году до ~35 млн), и отмечают, что быстрый рост глобального бремени рака обусловлен старением населения и демографическим ростом, а также изменениями в воздействии факторов риска (табак, алкоголь, ожирение, загрязнение воздуха).
в руках Божьих»?
<<В бедности или нищете пребывает более 90% населения.>>
Ну это вы явно загнули. В такой нищете пребывает население, что Центробанку приходится держать высокую ключевую ставку, чтобы сбить потребительский спрос населения. Если бы такой процент населения был нищим, Центробанк ключевую ставку не поднимал бы.
Врач знакомится с результатами анализов.
Пациент:
- Ну, как, доктор?
- Можете взять кредит.
- Так отдавать нечем.
- А вам и не придется!
То,скоро на себе подтвердит свои выкладки на эту тему.Подождём.