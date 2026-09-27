Минздрав обновил стандарт лечения депрессии

13:27 27.09.2026

Министерство здравоохранения РФ обновило стандарт лечения депрессии, добавив в него в том числе акупунктуру токами крайне высокой частоты, электросудорожную терапию и гипоксивоздействие, пишет ТАСС со ссылкой на проект приказа министерства.

Согласно новому порядку, пациент должен будет пройти в том числе осмотр уролога, предусмотрен диспансерный прием врача-психиатра.

Помимо этого, для лечения депрессии можно будет проводить электропунктуру, акупунктуру токами крайне высокой частоты, электронейростимуляцию мозга, транскраниальную магнитную стимуляцию, электросудорожную терапию, плазмаферез, ультрафильтрацию крови и низкоинтенсивную лазеротерапию (внутривенное облучение крови).

Также предусмотрены тренировки с биологической обратной связью по электроэнцефалографии при заболеваниях ЦНС и мозга, гипоксивоздействие, воздействие излучением видимого диапазона.

Пациентов с депрессией также будут проверять на гепатиты, ВИЧ и трепонему бледную.

Новый документ заменил утвержденный в 2022 году стандарт лечения.