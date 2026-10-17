Останина потребовала от Минздрава разъяснений из-за сборов на лечение детей

© KM.RU, Илья Шабардин

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина попросила министра здравоохранения Михаила Мурашко объяснить, почему дети с тяжелыми нервно-мышечными заболеваниями не получают лечение и реабилитацию за счет господдержки. Поводом стали обращения семей, вынужденных собирать на терапию сотни миллионов рублей, пишет RTVI.

В комитет, по словам Останиной, поступают обращения граждан о детях с тяжелыми нервно-мышечными заболеваниями.

«Отдельные семьи вынуждены организовывать сборы пожертвований для оплаты дорогостоящей терапии и восстановительных мероприятий, поскольку самостоятельно не располагают необходимыми финансовыми средствами», — пишет депутат.

В письме приводятся три таких обращения. В первом говорится об 11-летнем мальчике с миодистрофией Дюшенна: по данным заявителя, генная терапия препаратом «Элевидис» (Elevidys) стоит порядка 240 млн рублей, к 2 октября на нее собрали около 125 млн.

Мать еще одного пациента, 10-летнего, у которого такой же диагноз, сообщила, что «состояние ребенка ухудшается», а лечение обойдется более чем в 200 млн рублей, из которых удалось собрать около 50 млн.

Третье обращение касается ребенка со спинальной мышечной атрофией (СМА) I типа. Он получает препарат «Рисдиплам» при поддержке фонда «Круг добра», однако, по словам матери, нуждается и в регулярной реабилитации.

Из-за трудностей с ее организацией и оплатой семья собирает средства на лечебную терапию в Китае.

«Требует разъяснения, какие обстоятельства препятствуют обеспечению детей необходимой терапией и реабилитацией в каждом конкретном случае», — говорится в документе.

Среди возможных причин глава комитета перечисляет отсутствие показаний или решений уполномоченных органов, особенности порядка оказания помощи, ограничения перечня заболеваний и лекарств, а также нехватку предусмотренных средств.

Останина напомнила, что федеральный бюджет на 2026–2028 годы предусматривает гранты «Кругу добра» на помощь детям с тяжелыми жизнеугрожающими, хроническими и редкими заболеваниями: 74,5 млрд рублей в 2026 году, 75,9 млрд — в 2027-м и 77,1 млрд — в 2028-м.

Депутат попросила Минздрав сообщить, сколько в России детей с миодистрофией Дюшенна и СМА нуждаются в дорогостоящей лекарственной терапии и сколько из них «фактически обеспечены необходимой помощью в полном объеме».

Комитет также ждет от ведомства данных о мерах, которые должны сделать реабилитацию доступной по месту жительства и в профильных медицинских организациях. Кроме того, в письме содержится просьба представить «обобщенную официальную позицию по обозначенным в обращениях вопросам».

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 18.10.2026, 00:19
    Гость: Владимир

    А что с Минздрава спрашивать? Дневной зарплаты Грефа или Сечина хватит, чтобы решить проблемы любого больного ребёнка. Но меньше им платить нельзя, иначе супостаты переманят таких ценных специалистов.

  2. 17.10.2026, 23:54
    Гость: Почему? Почему?

    Потому что в проекте госбюджета на 2026 г был запланирован дефицит 3.7 трн руб, на деле на текущий момент он уже достиг величины 5.2 трн руб, а к концу года по оценке экспертов приблизится к значению в 8 трн.
    Минфин в срочном порядке вышел с предложением об увеличении ряда налогов, и правительство уже одобрило это предложение. А наши обыватели живут, как будто в вакууме - ничего не видят, ничего не понимают.

  4. 17.10.2026, 22:42
    Гость: Уточните

    Сколько народу и почему погибло от «Законопроекта № 97652-7 об усилении административной ответственности за непредоставление преимущества в движении пешеходам»?

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