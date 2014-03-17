Виды инфекций мочевыводящих путей

Узнайте, какие формы инфекций мочевыводящих путей существуют, чем они отличаются, почему возникают и как это проявляется у мужчин и женщин

Инфекции мочевыводящих путей представляют собой целый спектр заболеваний, отличающихся локализацией воспалительного процесса, характером течения и особенностями клинических проявлений.

Уретрит

Это воспаление слизистой оболочки мочеиспускательного канала. Заболевание может иметь инфекционную и неинфекционную природу, но чаще всего связано с проникновением бактерий или вирусов.

Симптомы включают жжение и боль при мочеиспускании, выделения из уретры, покраснение наружного отверстия канала. У мужчин уретрит встречается чаще, чем у женщин, и может быть осложнен простатитом. У женщин же заболевание нередко протекает в «стертой» форме.

Цистит

Цистит – одно из распространенных заболеваний мочевого пузыря, особенно среди женщин. Причиной становится бактериальное заражение, которое чаще развивается на фоне короткой уретры и близости ее расположения к влагалищу и анусу.

Симптомы включают частые и болезненные позывы к мочеиспусканию, боли внизу живота, появление крови или слизи в моче, общее недомогание. Течение – острое или хроническое. Хроническая форма возникает при рецидивах, особенно если лечение было неполным или поздним.

Пиелонефрит

Это инфекционно-воспалительное заболевание почек. Оно поражает чашечно-лоханочную систему и паренхиму органа. Симптомы включают повышение температуры до 38-39 °C, озноб, боли в пояснице, тошноту, резкое ухудшение самочувствия.

Пиелит

Пиелит – это воспаление почечной лоханки без вовлечения паренхимы почки. Заболевание встречается реже остальных, по симптоматике похоже на начальную стадию пиелонефрита. Проявления включают боли в пояснице, лихорадку, признаки интоксикации.

Уросепсис

Уросепсис – тяжелое осложнение инфекций мочевыводящих путей, при котором возбудитель проникает в кровоток и вызывает системную воспалительную реакцию.

Симптомы включают резкий подъем температуры, падение артериального давления, выраженную слабость, нарушение работы внутренних органов. Без экстренной медицинской помощи такое состояние может быть смертельно опасным.

Бессимптомная бактериурия

Иногда в моче обнаруживаются бактерии, но при этом пациент не испытывает дискомфорта. Такое состояние называется бессимптомной бактериурией.

Патология чаще встречается у беременных женщин, пожилых людей и пациентов с катетером. В большинстве случаев требуется наблюдение за состоянием.

Смешанные формы

У некоторых пациентов инфекция одновременно поражает несколько отделов мочевой системы. Например, уретроцистит (сочетание уретрита и цистита) или пиелонефрит с циститом. В результате этого инфекции мочевыводящих путей могут проявляться по-разному – от легких форм с минимальными симптомами до тяжелых заболеваний, угрожающих жизни.

Инфекции мочевыводящих путей могут протекать в самых разных формах — от бессимптомного носительства до жизнеугрожающих осложнений. Если вас мучает одно из перечисленных заболеваний или вы замечаете тревожные признаки со стороны мочевой системы, не откладывайте визит к врачу. Специалисты клиники «Альтермед» помогут вам пройти диагностику и подберут эффективное лечение, направленное на восстановление здоровья и предотвращение рецидивов.

