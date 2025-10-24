Инвалидные коляски от Медтехника №1 для медицинских учреждений и домов престарелых

14:38 24.10.2025

Компания Медтехника №1 поставляет инвалидные коляски для медицинских учреждений и домов престарелых. Обеспечьте комфорт и безопасность для ваших пациентов с нашим оборудованием.

Компания Медтехника №1 уже 15 лет успешно работает на рынке медицинского оборудования, поставляя не только высококачественные инвалидные коляски, но и другие устройства для медицинских организаций и домов престарелых. Компания ориентирована на обеспечение удобства и безопасности пациентов с ограниченной подвижностью.

Компания Медтехника №1: 15 лет на рынке медицинских товаров

Компания Медтехника №1 зарекомендовала себя как надежный партнер для медицинских учреждений и домов престарелых. За 15 лет успешной работы на рынке, она обеспечила многие медицинские объекты в России качественным оборудованием, включая инвалидные коляски для пожилых людей. Компания работает напрямую с мировыми производителями, что позволяет гарантировать высокое качество своей продукции. Медтехника №1 предоставляет полный спектр услуг, от консультаций по выбору оборудования до его обслуживания и установки.

Поставка инвалидных колясок в дома и пансионаты для пожилых людей

Медтехника №1 активно поставляет инвалидные коляски в дома и пансионаты для престарелых, обеспечивая им необходимую мобильность и комфорт. Технические средства реабилитации (ТСР) играют ключевую роль в улучшении качества жизни пациентов, находящихся в длительном уходе. Их использование значительно облегчает жизнь как пациентам, так и медицинскому персоналу, помогая быстро перемещать больных по помещению и облегчая ежедневные процедуры ухода. Колеса, регулировка положения, легкость в управлении – все это важные элементы для эффективного ухода.

Оборудование: Инвалидные коляски, предоставленные Медтехникой №1

Медтехника №1 поставила в различные медицинские организации и дома престарелых несколько моделей инвалидных колясок, которые отличаются высоким качеством и функциональностью. Одной из популярных моделей является Ottobock Start комплект 2, которая идеально подходит для людей с ограниченной подвижностью. Эта модель сочетает в себе надежность и комфорт, обеспечивая пациентам удобство при перемещении. Благодаря ее эргономичной конструкции и регулируемым частям, она подходит для долгосрочного использования в .

Еще одной востребованной моделью является механическая коляска Trend 40, которая отличается легкостью и маневренностью. Она используется в мед учреждениях, где требуется простота в эксплуатации и надежность. Ее простая механическая конструкция делает ее удобной для пациентов, которые могут самостоятельно перемещаться, но при этом нуждаются в поддержке.

Модель Armed 4000-1 имеет расширенные функциональные возможности. Она идеально подходит для пациентов, которым требуется больше поддержки и регулировок. Ее конструкция предоставляет пользователю большую степень комфорта, обеспечивая легкость передвижения, даже в условиях ограниченного пространства.

Кроме того, Megidez RBOV MSK-910-3 и Dezar 2P идеально подходят для более сложных случаев, когда важна дополнительная стабилизация и поддержка в процессе передвижения. Эти модели применяются для пациентов с более выраженными физическими ограничениями и используют сложные механизмы для изменения положения пациента и улучшения условий передвижения.

Как используется оборудование: Кто и как применяет инвалидные коляски в медицинских учреждениях

Инвалидные кресло-коляски широко используются в медицинских учреждениях и пансионатах для пожилых людей. Они помогают врачам, медсестрам и реабилитологам в повседневной работе, обеспечивая возможность безопасного и комфортного передвижения пациентов. В реабилитационных центрах коляски, такие как Ottobock Start и Armed 4000-1, используются для помощи пациентам с ограниченной подвижностью в процессе их восстановления после операций. Важно отметить, что что такие модели не только облегчают перемещение, но и помогают пациентам поддерживать активность, что играет ключевую роль в реабилитации.

Врачи и медсестры выбирают инвалидные кресла для пожилых, которые максимально соответствуют потребностям пациентов, обеспечивая им комфорт и безопасность. Важно, чтобы каждая коляска была легка в управлении и регулировке, а также подходила для использования в различных помещениях, будь то палата или прогулочные зоны.

Профессионализм Медтехники №1: Мы поможем выбрать инвалидные коляски для любых нужд

Медтехника №1 предоставляет профессиональные консультации по выбору инвалидных колясок, исходя из потребностей пациента и требований мед. учреждения. Специалисты компании помогают подобрать оптимальные модели для реабилитационных центров, домов престарелых и стационаров. Мы работаем напрямую с производителями, что позволяет обеспечить высокое качество каждой поставленной продукции. Также мы предоставляем услуги по установке и обслуживанию, гарантируя надежность и долговечность нашего оборудования.

Компания Медтехника №1 – это надежный партнер в сфере поставок кресло-колясок для инвалидов и медицинского оборудования. С 15-летним опытом на рынке, компания помогает мед. учреждениям выбрать наиболее подходящее оборудование, обеспечивая пациентам и медицинскому персоналу комфорт и удобство в процессе ухода и лечения. Мы гордимся тем, что предоставляем высококачественные решения для улучшения жизни людей с ограниченной подвижностью.