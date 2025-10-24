Когда нужно исправлять прикус и как выбрать ортодонта в Санкт-Петербурге?
Правильный прикус — не только вопрос красоты улыбки, но и важный фактор здоровья зубов, десен и челюстных суставов. Нарушение прикуса часто приводит к стираемости эмали, болям в челюсти, головным болям и проблемам с пищеварением.
Чем раньше обнаружено отклонение, тем проще и быстрее его исправить — особенно в детском возрасте, когда челюсть ещё формируется. Современная ортодонтия предлагает множество решений — от классических брекетов до прозрачных элайнеров.
Прикус у детей
Исправление прикуса у детей — наиболее эффективно, потому что челюсти ещё растут и поддаются коррекции.
Оптимальные сроки:
-
5–7 лет — первый осмотр у ортодонта. Уже можно заметить ранние признаки нарушения прикуса и начать профилактическое лечение на миофункциональных аппаратах.
-
8–12 лет — период сменного прикуса (молочные зубы сменяются постоянными). Это лучший возраст для начала лечения: можно использовать съёмные аппараты, пластинки или брекеты.
-
После 12–13 лет — когда сформирован постоянный прикус, возможна коррекция брекетами и элайнерами
Показания исправления прикуса для детского возраста:
-
ранняя или поздняя смена зубов;
-
открытый прикус (щель между зубами при смыкании);
-
глубокий прикус (нижние зубы почти не видны);
-
скученность зубов;
-
асимметрия лица или подбородка;
-
привычки — сосание пальца, прикусывание губ, дыхание через рот.
Исправление прикуса у подростков и взрослых
Исправление прикуса возможно в любом возрасте, просто методы отличаются.
Показания:
-
неровные, скученные зубы;
-
стирание эмали;
-
боли в челюстном суставе, щелчки при открывании рта;
-
сложности с пережёвыванием пищи;
-
нарушение дикции;
-
головные боли, вызванные нагрузкой на челюстные мышцы.
Методы исправления прикуса у взрослых:
-
брекеты (металлические, керамические, сапфировые);
-
элайнеры (прозрачные каппы);
-
иногда — хирургическая коррекция (при сильных аномалиях челюстей).
Когда не стоит откладывать визит к ортодонту?
Если замечены:
-
зубы сильно скучены или наезжают друг на друга;
-
одна челюсть заметно выдвинута вперёд;
-
ребёнок часто прикусывает щёку или губу;
-
наблюдается асимметрия лица;
-
повышенная стираемость зубов.
Как выбрать хорошего специалиста и клинику в Санкт-Петербурге
При выборе ортодонта и клиники ориентируйтесь на такие критерии:
-
Образование и специализация. Нужно, чтобы выбранный врач имел специализацию именно ортодонт (в дополнение к общей стоматологии), проходил курсы повышения, участвовал в профессиональных сообществах.
- Опыт и портфолио случаев. Смотрите фотографии «до / после» пациентов (с разрешением) — это даёт представление о результатах, которых можно ожидать.
-
Диагностика и оборудование. Проверяем наличие 3D-томографии (КТ), панорамных рентгенов, цифрового сканирования зубов — важно для точного планирования.
-
Методы лечения. В клинике должны быть разные методы: разные типы брекетов (металлические, керамические), элайнеры, съёмные аппараты.
-
Отзывы и репутация. Чтение отзывов реальных пациентов на независимых платформах (не только на сайте самой клиники).
-
Удобство и логистика. Расположение клиники — чтобы удобно добираться, особенно если придется часто ходить на коррекции.
-
Стоимость и опции оплаты. Запрашивайте детализированный план лечения с ценами на каждый этап — установка, активации, снятие, коррекции и др.
В Санкт-Петербурге работает большое количество клиник и специалистов, но важно выборе ортодонта в стоит ориентироваться на опыт, портфолио, современные технологии и реальные отзывы пациентов.
Грамотно проведённое лечение прикуса улучшает эстетику улыбки, укрепляет здоровье всей зубочелюстной системы.
