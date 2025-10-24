Когда нужно исправлять прикус и как выбрать ортодонта в Санкт-Петербурге?

15:22 24.10.2025

Грамотно проведённое лечение прикуса улучшает эстетику улыбки, укрепляет здоровье всей зубочелюстной системы.

Правильный прикус — не только вопрос красоты улыбки, но и важный фактор здоровья зубов, десен и челюстных суставов. Нарушение прикуса часто приводит к стираемости эмали, болям в челюсти, головным болям и проблемам с пищеварением.

Чем раньше обнаружено отклонение, тем проще и быстрее его исправить — особенно в детском возрасте, когда челюсть ещё формируется. Современная ортодонтия предлагает множество решений — от классических брекетов до прозрачных элайнеров.

Прикус у детей

Исправление прикуса у детей — наиболее эффективно, потому что челюсти ещё растут и поддаются коррекции.

Оптимальные сроки:

5–7 лет — первый осмотр у ортодонта. Уже можно заметить ранние признаки нарушения прикуса и начать профилактическое лечение на миофункциональных аппаратах.



8–12 лет — период сменного прикуса (молочные зубы сменяются постоянными). Это лучший возраст для начала лечения: можно использовать съёмные аппараты, пластинки или брекеты.



После 12–13 лет — когда сформирован постоянный прикус, возможна коррекция брекетами и элайнерами

Показания исправления прикуса для детского возраста:



ранняя или поздняя смена зубов;



открытый прикус (щель между зубами при смыкании);



глубокий прикус (нижние зубы почти не видны);



скученность зубов;



асимметрия лица или подбородка;



привычки — сосание пальца, прикусывание губ, дыхание через рот.



Исправление прикуса у подростков и взрослых

Исправление прикуса возможно в любом возрасте, просто методы отличаются.

Показания:

неровные, скученные зубы;



стирание эмали;



боли в челюстном суставе, щелчки при открывании рта;



сложности с пережёвыванием пищи;



нарушение дикции;



головные боли, вызванные нагрузкой на челюстные мышцы.



Методы исправления прикуса у взрослых:

брекеты (металлические, керамические, сапфировые);



элайнеры (прозрачные каппы);



иногда — хирургическая коррекция (при сильных аномалиях челюстей).

Когда не стоит откладывать визит к ортодонту?

Если замечены:

зубы сильно скучены или наезжают друг на друга;



одна челюсть заметно выдвинута вперёд;



ребёнок часто прикусывает щёку или губу;



наблюдается асимметрия лица;



повышенная стираемость зубов.

Как выбрать хорошего специалиста и клинику в Санкт-Петербурге

При выборе ортодонта и клиники ориентируйтесь на такие критерии:

Образование и специализация. Нужно, чтобы выбранный врач имел специализацию именно ортодонт (в дополнение к общей стоматологии), проходил курсы повышения, участвовал в профессиональных сообществах. Опыт и портфолио случаев. Смотрите фотографии «до / после» пациентов (с разрешением) — это даёт представление о результатах, которых можно ожидать. Диагностика и оборудование. Проверяем наличие 3D-томографии (КТ), панорамных рентгенов, цифрового сканирования зубов — важно для точного планирования. Методы лечения. В клинике должны быть разные методы: разные типы брекетов (металлические, керамические), элайнеры, съёмные аппараты. Отзывы и репутация. Чтение отзывов реальных пациентов на независимых платформах (не только на сайте самой клиники). Удобство и логистика. Расположение клиники — чтобы удобно добираться, особенно если придется часто ходить на коррекции. Стоимость и опции оплаты. Запрашивайте детализированный план лечения с ценами на каждый этап — установка, активации, снятие, коррекции и др.

В Санкт-Петербурге работает большое количество клиник и специалистов, но важно выборе ортодонта в стоит ориентироваться на опыт, портфолио, современные технологии и реальные отзывы пациентов.

