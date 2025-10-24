Когда нужно исправлять прикус и как выбрать ортодонта в Санкт-Петербурге?

Грамотно проведённое лечение прикуса улучшает эстетику улыбки, укрепляет здоровье всей зубочелюстной системы.

Правильный прикус — не только вопрос красоты улыбки, но и важный фактор здоровья зубов, десен и челюстных суставов. Нарушение прикуса часто приводит к стираемости эмали, болям в челюсти, головным болям и проблемам с пищеварением.

Чем раньше обнаружено отклонение, тем проще и быстрее его исправить — особенно в детском возрасте, когда челюсть ещё формируется. Современная ортодонтия предлагает множество решений — от классических брекетов до прозрачных элайнеров.

Прикус у детей

Исправление прикуса у детей — наиболее эффективно, потому что челюсти ещё растут и поддаются коррекции.

Оптимальные сроки:

  • 5–7 лет — первый осмотр у ортодонта. Уже можно заметить ранние признаки нарушения прикуса и начать профилактическое лечение на миофункциональных аппаратах.
     

  • 8–12 лет — период сменного прикуса (молочные зубы сменяются постоянными). Это лучший возраст для начала лечения: можно использовать съёмные аппараты, пластинки или брекеты.
     

  • После 12–13 лет — когда сформирован постоянный прикус, возможна коррекция брекетами и элайнерами

 

Показания исправления прикуса для детского возраста:


  • ранняя или поздняя смена зубов;
     

  • открытый прикус (щель между зубами при смыкании);
     

  • глубокий прикус (нижние зубы почти не видны);
     

  • скученность зубов;
     

  • асимметрия лица или подбородка;
     

  • привычки — сосание пальца, прикусывание губ, дыхание через рот.
     

Исправление прикуса у подростков и взрослых

Исправление прикуса возможно в любом возрасте, просто методы отличаются.

Показания:

  • неровные, скученные зубы;
     

  • стирание эмали;
     

  • боли в челюстном суставе, щелчки при открывании рта;
     

  • сложности с пережёвыванием пищи;
     

  • нарушение дикции;
     

  • головные боли, вызванные нагрузкой на челюстные мышцы.
     

Методы исправления прикуса у взрослых:

  • брекеты (металлические, керамические, сапфировые);
     

  • элайнеры (прозрачные каппы);
     

  • иногда — хирургическая коррекция (при сильных аномалиях челюстей).

Когда не стоит откладывать визит к ортодонту?

Если замечены:

  • зубы сильно скучены или наезжают друг на друга;
     

  • одна челюсть заметно выдвинута вперёд;
     

  • ребёнок часто прикусывает щёку или губу;
     

  • наблюдается асимметрия лица;
     

  • повышенная стираемость зубов.

Как выбрать хорошего специалиста и клинику в Санкт-Петербурге

При выборе ортодонта и клиники ориентируйтесь на такие критерии:

  1. Образование и специализация. Нужно, чтобы выбранный врач имел специализацию именно ортодонт (в дополнение к общей стоматологии), проходил курсы повышения, участвовал в профессиональных сообществах.

  2. Опыт и портфолио случаев. Смотрите фотографии «до / после» пациентов (с разрешением) — это даёт представление о результатах, которых можно ожидать.

  3. Диагностика и оборудование. Проверяем наличие 3D-томографии (КТ), панорамных рентгенов, цифрового сканирования зубов — важно для точного планирования.

  4. Методы лечения. В клинике должны быть разные методы: разные типы брекетов (металлические, керамические), элайнеры, съёмные аппараты.

  5. Отзывы и репутация. Чтение отзывов реальных пациентов на независимых платформах (не только на сайте самой клиники).

  6. Удобство и логистика. Расположение клиники — чтобы удобно добираться, особенно если придется часто ходить на коррекции.

  7. Стоимость и опции оплаты. Запрашивайте детализированный план лечения с ценами на каждый этап — установка, активации, снятие, коррекции и др.

В Санкт-Петербурге работает большое количество клиник и специалистов, но важно выборе ортодонта в стоит ориентироваться на опыт, портфолио, современные технологии и реальные отзывы пациентов.

