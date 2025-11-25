Питание при повышенном холестерине: на что обратить внимание

16:57 25.11.2025

Грамотно составленный план питания способен значительно улучшить показатели липидного профиля и снизить риски для сердца.

Повышенный холестерин — один из ключевых факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, включая атеросклероз, инфаркты и инсульты. Однако хорошая новость в том, что изменить ситуацию можно, в первую очередь скорректировав ежедневный рацион. Правильно подобранное питание помогает снизить уровень «плохого» холестерина ЛПНП и поддержать работу сердечно-сосудистой системы. Чтобы понимать, с чего начать, полезно изучить рекомендации специалистов и материалы, которые, например, публикует журнал про здоровое питание, делая тему более доступной для широкого круга читателей.

Основные принципы рациона

Первый шаг — уменьшить количество насыщенных жиров. Они содержатся в жирных сортах мяса, сливочном масле, колбасных изделиях, сливках и некоторых видах выпечки. Такие продукты увеличивают концентрацию ЛПНП в крови. Вместо этого стоит включать в рацион постное мясо, индейку, курицу без кожи, а также бобовые, которые могут частично заменить животный белок.

Не менее важно ограничить трансжиры — те самые, что содержатся в промышленной выпечке, фастфуде и маргаринах. Они не просто повышают «плохой» холестерин, но и снижают «хороший» ЛПВП, ухудшая липидный профиль.

Чем заменить вредные жиры

Полезная альтернатива — ненасыщенные жиры. Их источники: оливковое масло первого отжима, орехи, семечки, авокадо и жирная морская рыба. Омега-3 жирные кислоты, содержащиеся в лососе, сардинах, сельди и скумбрии, помогают снижать воспаление и благотворно влияют на сосуды.

Также в рацион рекомендуют включать продукты, богатые растворимой клетчаткой: овсянку, ячмень, яблоки, цитрусовые, бобы и чечевицу. Такая клетчатка способствует выведению холестерина из организма естественным образом.

Роль растительных стеролов и антиоксидантов

Растительные стеролы, содержащиеся в орехах, ягодах, цельных зёрнах и некоторых обогащённых продуктах, помогают уменьшить всасывание холестерина в кишечнике. Антиоксиданты — витамин C, витамин E, полифенолы из ягод и зелёного чая — поддерживают здоровье сосудов и борются с окислительным стрессом, который также влияет на состояние липидного профиля.

Что пить при повышенном холестерине

Лучший выбор — вода, несладкие напитки, зелёный чай, травяные сборы. Сладкие напитки, соки с добавленным сахаром и энергетики негативно влияют на обмен веществ и могут способствовать набору веса, что только усиливает проблему.

Индивидуальный подход

Хотя общие рекомендации полезны большинству людей, питание при повышенном холестерине должно учитывать состояние здоровья, возраст, уровень физической активности и наличие сопутствующих заболеваний. Именно поэтому нередко бывает полезна консультация нутрициолога, позволяющая адаптировать рацион под конкретного человека.

