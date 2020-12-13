Спреи-антисептики при боли в горле: когда они уместны и как применять безопасно

Разбираем, когда взрослому использовать спреи‑антисептики при боли в горле, как делать это безопасно, чего избегать и когда срочно идти к врачу. Доказательно и по российским рекомендациям.

Статья носит информационный характер и не является медицинской рекомендацией. Перед применением любых методов диагностики, лечения, препаратов или медицинских изделий проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания.

Боль в горле может сопровождаться дискомфортом при разговоре и глотании, нарушать сон и повседневную активность. У взрослых местные средства могут применяться как часть симптоматической терапии — например, мирамистин спрей, с учетом показаний, противопоказаний и ограничений применения. Важно оценить тревожные признаки, не затягивать с визитом к врачу и не заменять местными средствами назначенную терапию.

Современные антисептические спреи для горла: с различными механизмами распыления на белом мраморе, дополненные медом, водой и травами

Быстрое облегчение боли в горле: современные спреи-антисептики. Изображение сгенерировано ИИ / Freepik.com

Когда спреи-антисептики действительно помогают при боли в горле


При вирусном фарингите и легком воспалении без настораживающих симптомов местные спреи способны временно уменьшать боль и першение в горле, временно облегчать симптомы и облегчать глотание. Они не лечат причину, но создают комфорт до осмотра или во время восстановления (КР Минздрава РФ по ОРВИ у взрослых, 2021).

Большинство эпизодов боли в горле у взрослых связаны с ОРВИ, при которых рекомендуются покой, достаточное питье и проветривание помещения. Местные антисептики, противовоспалительные или комбинированные спреи могут уменьшать выраженность симптомов за счет местного действия на слизистую. При бактериальной ангине показания определяет врач: при подтвержденной стрептококковой инфекции требуются системные антибиотики по рецепту. Местные спреи рассматриваются как вспомогательная симптоматическая терапия.

При интенсивной боли в горле, если повышенная температура тела держится более 3 суток, появились налеты на миндалинах, увеличились и болят шейные лимфоузлы, наблюдается сыпь, затруднение дыхания или глотания — это повод для срочной консультации с врачом. При раздражении слизистой на фоне сухого воздуха, голосовой нагрузки или гастроэзофагеального рефлюкса местные средства могут временно облегчать симптомы, но важнее устранить провоцирующие факторы.

Инфографика правил безопасного применения спрея для горла: 6 шагов — полоскание водой, использование по инструкции, вертикальное положение, распыление на стенки глотки, избегание дыхательных путей, пауза 30 минут без еды и питья

6 правил безопасного использования спрея для горла

Как безопасно применять спрей для горла у взрослых


Средство применяют согласно инструкции после предварительного полоскания полости рта водой, не чаще, чем рекомендовано врачом. После обработки — не есть и не пить 30 минут.

Перед применением желательно прополоскать рот водой, чтобы очистить слизистую перед нанесением препарата. Флакон держат вертикально, распыляют на боковые стенки глотки и миндалины, избегая распыления непосредственно в дыхательные пути. Не стоит чередовать сразу несколько местных средств без показаний: поскольку это повышает риск раздражения слизистой без доказанного увеличения эффективности.

Важно! Некоторые антисептики могут снижать активность при одновременном использовании с зубными пастами, содержащими определенные поверхностно-активные вещества (например, анионные ПАВ). Поэтому между использованием зубной пасты и антисептика рекомендуется делать интервал.

Примеры действующих веществ

Виды спреев для горла Наименования
Антисептики Хлоргексидин, гексетидин
Противовоспалительные местного действия Бензидамин
Комбинации с анестетиком Комбинированные средства с местными анестетиками (например, лидокаином)


Любые препараты имеют противопоказания, возможны индивидуальные реакции. Самостоятельное применение препаратов требует осторожности, особенно при сопутствующих заболеваниях и беременности — требуется консультация врача и чтение инструкции (Росздравнадзор, ГРЛС).

  • Правила безопасного применения: соблюдайте частоту и длительность курса; используйте индивидуальную насадку; контролируйте срок годности; соблюдайте температуру хранения; при выраженном жжении, отеке или других нежелательных реакциях— прекратите использование и обратитесь к врачу.
  • Дополнительные немедикаментозные меры: увлажнение воздуха до 40–60 %, теплое питье, голосовой покой, отказ от курения и алкоголя, щадящее питание, солевой спрей для носа при заложенности (уменьшает стекание слизи и раздражение в горле).


Частые ошибки при использовании спреев для орошения горла


Иногда взрослые превышают рекомендованную частоту применения впрыскиваний «чтобы наверняка» или комбинируют 2–3 средства подряд. Это не повышает эффективность терапии и не ускоряет выздоровление, но повышает риск сухости, вкусовых нарушений и раздражения слизистой.

Не рекомендуется распылять препарат в положении лежа и во время глубокого вдоха — поскольку это может повышать риск кашля и рефлекторного ларингоспазма. Детям младшего возраста спреи для орошения ротоглотки назначают только по решению врача из‑за риска рефлекторного спазма.

Придерживайтесь рекомендаций:

  • Не подменяйте системное лечение местным при признаках бактериальной инфекции — нужна очная диагностика и, при показаниях, рецептурные антибиотики.
  • Не используйте спрей «на бегу»: важно соблюдать правильную технику применения препарата, пауза после распыления важна для действия лекарства.
  • Не забывайте об общем режиме: сон, питье, влажный воздух — это база, которую не заменит никакой флакон.


Если у пациента есть хронические заболевания, он принимает антикоагулянты, антиагреганты, препараты от артериальной гипертензии или сахарного диабета — лучше согласовать применение даже безрецептурных местных препаратов с лечащим врачом перед походом в аптеку.

Спреи‑антисептики уместны как кратковременная поддержка при легкой боли в горле, особенно вирусной природы. Безопасность применения зависит от соблюдения инструкции и рекомендаций врача. При тревожных признаках не откладывайте визит к врачу — это поможет избежать осложнений.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
Коллаж © KM.RU
Россиянам готовят новую волну роста тарифов ЖКХ. Платежи вновь обгонят инфляцию
Скандал с дронами — удар по власти: При Сталине нельзя, а при Путине, выходит, можно?
Лукашенко поблагодарил США за гумпомощь и сказал, что американцы — молодцы
© KM.RU, Алексей Белкин
Госдума одобрила закон о сроках давности в спорах о приватизации
Избранное
Бранимир обогатил сеты 25/17, «Дайте Два» и А.Ф. Скляра на фестивале «ДК Горбунова — Легенда Русского Рока»
Бензобак «По фанку» (ЕР)
«Сам Навальный, возможно, аферист. И агент ЦРУ. Но каким образом это отменяет результаты его расследований?»
«По логике Кремля, сменяемость власти не является ценностью ни в каком смысле — наоборот, это сбой, которого лучше бы избегать»
Группа Ё feat. Casual «Ветер от Солнца» (интернет-сингл)
«Ария» спела о двух визитных карточках России на плывущем корабле
Рассмотрение нового закона о такси в ГД: перемены на грани фола
Почему России не стоит всерьез рассчитывать на отступление Запада в ведущейся с нашей страной «гибридной войне»?
ЧитМил feat. ДМЦ «Милфы и скуфы» (интернет-сингл)
Совладелец компании «Гладиум» Евгений Рыльский: «Бизнес - это, прежде всего, удовольствие»
Павел Колесник «Всему свой срок»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку файлов cookie