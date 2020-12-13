Спреи-антисептики при боли в горле: когда они уместны и как применять безопасно

Разбираем, когда взрослому использовать спреи‑антисептики при боли в горле, как делать это безопасно, чего избегать и когда срочно идти к врачу. Доказательно и по российским рекомендациям.

Статья носит информационный характер и не является медицинской рекомендацией. Перед применением любых методов диагностики, лечения, препаратов или медицинских изделий проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания.

Боль в горле может сопровождаться дискомфортом при разговоре и глотании, нарушать сон и повседневную активность. У взрослых местные средства могут применяться как часть симптоматической терапии — например, мирамистин спрей, с учетом показаний, противопоказаний и ограничений применения. Важно оценить тревожные признаки, не затягивать с визитом к врачу и не заменять местными средствами назначенную терапию.

Быстрое облегчение боли в горле: современные спреи-антисептики.

При вирусном фарингите и легком воспалении без настораживающих симптомов местные спреи способны временно уменьшать боль и першение в горле, временно облегчать симптомы и облегчать глотание. Они не лечат причину, но создают комфорт до осмотра или во время восстановления (КР Минздрава РФ по ОРВИ у взрослых, 2021).

Большинство эпизодов боли в горле у взрослых связаны с ОРВИ, при которых рекомендуются покой, достаточное питье и проветривание помещения. Местные антисептики, противовоспалительные или комбинированные спреи могут уменьшать выраженность симптомов за счет местного действия на слизистую. При бактериальной ангине показания определяет врач: при подтвержденной стрептококковой инфекции требуются системные антибиотики по рецепту. Местные спреи рассматриваются как вспомогательная симптоматическая терапия.

При интенсивной боли в горле, если повышенная температура тела держится более 3 суток, появились налеты на миндалинах, увеличились и болят шейные лимфоузлы, наблюдается сыпь, затруднение дыхания или глотания — это повод для срочной консультации с врачом. При раздражении слизистой на фоне сухого воздуха, голосовой нагрузки или гастроэзофагеального рефлюкса местные средства могут временно облегчать симптомы, но важнее устранить провоцирующие факторы.

6 правил безопасного использования спрея для горла

Как безопасно применять спрей для горла у взрослых



Средство применяют согласно инструкции после предварительного полоскания полости рта водой, не чаще, чем рекомендовано врачом. После обработки — не есть и не пить 30 минут.

Перед применением желательно прополоскать рот водой, чтобы очистить слизистую перед нанесением препарата. Флакон держат вертикально, распыляют на боковые стенки глотки и миндалины, избегая распыления непосредственно в дыхательные пути. Не стоит чередовать сразу несколько местных средств без показаний: поскольку это повышает риск раздражения слизистой без доказанного увеличения эффективности.

Важно! Некоторые антисептики могут снижать активность при одновременном использовании с зубными пастами, содержащими определенные поверхностно-активные вещества (например, анионные ПАВ). Поэтому между использованием зубной пасты и антисептика рекомендуется делать интервал.

Примеры действующих веществ

Виды спреев для горла Наименования Антисептики Хлоргексидин, гексетидин Противовоспалительные местного действия Бензидамин Комбинации с анестетиком Комбинированные средства с местными анестетиками (например, лидокаином)



Любые препараты имеют противопоказания, возможны индивидуальные реакции. Самостоятельное применение препаратов требует осторожности, особенно при сопутствующих заболеваниях и беременности — требуется консультация врача и чтение инструкции (Росздравнадзор, ГРЛС).

соблюдайте частоту и длительность курса; используйте индивидуальную насадку; контролируйте срок годности; соблюдайте температуру хранения; при выраженном жжении, отеке или других нежелательных реакциях— прекратите использование и обратитесь к врачу. Дополнительные немедикаментозные меры: увлажнение воздуха до 40–60 %, теплое питье, голосовой покой, отказ от курения и алкоголя, щадящее питание, солевой спрей для носа при заложенности (уменьшает стекание слизи и раздражение в горле).



Частые ошибки при использовании спреев для орошения горла



Иногда взрослые превышают рекомендованную частоту применения впрыскиваний «чтобы наверняка» или комбинируют 2–3 средства подряд. Это не повышает эффективность терапии и не ускоряет выздоровление, но повышает риск сухости, вкусовых нарушений и раздражения слизистой.

Не рекомендуется распылять препарат в положении лежа и во время глубокого вдоха — поскольку это может повышать риск кашля и рефлекторного ларингоспазма. Детям младшего возраста спреи для орошения ротоглотки назначают только по решению врача из‑за риска рефлекторного спазма.

Придерживайтесь рекомендаций:

Не подменяйте системное лечение местным при признаках бактериальной инфекции — нужна очная диагностика и, при показаниях, рецептурные антибиотики.

местным при признаках бактериальной инфекции — нужна очная диагностика и, при показаниях, рецептурные антибиотики. Не используйте спрей «на бегу»: важно соблюдать правильную технику применения препарата, пауза после распыления важна для действия лекарства.

важно соблюдать правильную технику применения препарата, пауза после распыления важна для действия лекарства. Не забывайте об общем режиме: сон, питье, влажный воздух — это база, которую не заменит никакой флакон.



Если у пациента есть хронические заболевания, он принимает антикоагулянты, антиагреганты, препараты от артериальной гипертензии или сахарного диабета — лучше согласовать применение даже безрецептурных местных препаратов с лечащим врачом перед походом в аптеку.

Спреи‑антисептики уместны как кратковременная поддержка при легкой боли в горле, особенно вирусной природы. Безопасность применения зависит от соблюдения инструкции и рекомендаций врача. При тревожных признаках не откладывайте визит к врачу — это поможет избежать осложнений.