Спреи-антисептики при боли в горле: когда они уместны и как применять безопасно
Статья носит информационный характер и не является медицинской рекомендацией. Перед применением любых методов диагностики, лечения, препаратов или медицинских изделий проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания.
Боль в горле может сопровождаться дискомфортом при разговоре и глотании, нарушать сон и повседневную активность. У взрослых местные средства могут применяться как часть симптоматической терапии — например, мирамистин спрей, с учетом показаний, противопоказаний и ограничений применения. Важно оценить тревожные признаки, не затягивать с визитом к врачу и не заменять местными средствами назначенную терапию.
Быстрое облегчение боли в горле: современные спреи-антисептики. Изображение сгенерировано ИИ / Freepik.com
Когда спреи-антисептики действительно помогают при боли в горле
При вирусном фарингите и легком воспалении без настораживающих симптомов местные спреи способны временно уменьшать боль и першение в горле, временно облегчать симптомы и облегчать глотание. Они не лечат причину, но создают комфорт до осмотра или во время восстановления (КР Минздрава РФ по ОРВИ у взрослых, 2021).
Большинство эпизодов боли в горле у взрослых связаны с ОРВИ, при которых рекомендуются покой, достаточное питье и проветривание помещения. Местные антисептики, противовоспалительные или комбинированные спреи могут уменьшать выраженность симптомов за счет местного действия на слизистую. При бактериальной ангине показания определяет врач: при подтвержденной стрептококковой инфекции требуются системные антибиотики по рецепту. Местные спреи рассматриваются как вспомогательная симптоматическая терапия.
При интенсивной боли в горле, если повышенная температура тела держится более 3 суток, появились налеты на миндалинах, увеличились и болят шейные лимфоузлы, наблюдается сыпь, затруднение дыхания или глотания — это повод для срочной консультации с врачом. При раздражении слизистой на фоне сухого воздуха, голосовой нагрузки или гастроэзофагеального рефлюкса местные средства могут временно облегчать симптомы, но важнее устранить провоцирующие факторы.
6 правил безопасного использования спрея для горла
Как безопасно применять спрей для горла у взрослых
Средство применяют согласно инструкции после предварительного полоскания полости рта водой, не чаще, чем рекомендовано врачом. После обработки — не есть и не пить 30 минут.
Перед применением желательно прополоскать рот водой, чтобы очистить слизистую перед нанесением препарата. Флакон держат вертикально, распыляют на боковые стенки глотки и миндалины, избегая распыления непосредственно в дыхательные пути. Не стоит чередовать сразу несколько местных средств без показаний: поскольку это повышает риск раздражения слизистой без доказанного увеличения эффективности.
Важно! Некоторые антисептики могут снижать активность при одновременном использовании с зубными пастами, содержащими определенные поверхностно-активные вещества (например, анионные ПАВ). Поэтому между использованием зубной пасты и антисептика рекомендуется делать интервал.
Примеры действующих веществ
|Виды спреев для горла
|Наименования
|Антисептики
|Хлоргексидин, гексетидин
|Противовоспалительные местного действия
|Бензидамин
|Комбинации с анестетиком
|Комбинированные средства с местными анестетиками (например, лидокаином)
Любые препараты имеют противопоказания, возможны индивидуальные реакции. Самостоятельное применение препаратов требует осторожности, особенно при сопутствующих заболеваниях и беременности — требуется консультация врача и чтение инструкции (Росздравнадзор, ГРЛС).
- Правила безопасного применения: соблюдайте частоту и длительность курса; используйте индивидуальную насадку; контролируйте срок годности; соблюдайте температуру хранения; при выраженном жжении, отеке или других нежелательных реакциях— прекратите использование и обратитесь к врачу.
- Дополнительные немедикаментозные меры: увлажнение воздуха до 40–60 %, теплое питье, голосовой покой, отказ от курения и алкоголя, щадящее питание, солевой спрей для носа при заложенности (уменьшает стекание слизи и раздражение в горле).
Частые ошибки при использовании спреев для орошения горла
Иногда взрослые превышают рекомендованную частоту применения впрыскиваний «чтобы наверняка» или комбинируют 2–3 средства подряд. Это не повышает эффективность терапии и не ускоряет выздоровление, но повышает риск сухости, вкусовых нарушений и раздражения слизистой.
Не рекомендуется распылять препарат в положении лежа и во время глубокого вдоха — поскольку это может повышать риск кашля и рефлекторного ларингоспазма. Детям младшего возраста спреи для орошения ротоглотки назначают только по решению врача из‑за риска рефлекторного спазма.
Придерживайтесь рекомендаций:
- Не подменяйте системное лечение местным при признаках бактериальной инфекции — нужна очная диагностика и, при показаниях, рецептурные антибиотики.
- Не используйте спрей «на бегу»: важно соблюдать правильную технику применения препарата, пауза после распыления важна для действия лекарства.
- Не забывайте об общем режиме: сон, питье, влажный воздух — это база, которую не заменит никакой флакон.
Если у пациента есть хронические заболевания, он принимает антикоагулянты, антиагреганты, препараты от артериальной гипертензии или сахарного диабета — лучше согласовать применение даже безрецептурных местных препаратов с лечащим врачом перед походом в аптеку.
Спреи‑антисептики уместны как кратковременная поддержка при легкой боли в горле, особенно вирусной природы. Безопасность применения зависит от соблюдения инструкции и рекомендаций врача. При тревожных признаках не откладывайте визит к врачу — это поможет избежать осложнений.
