Все о лечении детского кариеса: что важно знать

Лечение детского кариеса – это не страшно, если не запускать и выбирать правильного врача.

Некоторые родители ошибочно полагают, что лечить молочные зубы необязательно, ведь они все равно выпадут. На самом деле больной молочный зуб – это источник инфекции, который может повредить зачатки постоянных зубов и вызвать серьезные воспаления. Лечение кариеса у детей – это целая система, учитывающая возраст, поведение ребенка и особенности молочных зубов. И от того, как пройдет первое лечение, зависит, будет ли ребенок бояться стоматолога всю жизнь.

Детский кариес развивается быстрее, чем у взрослых. Эмаль молочных зубов тоньше, минералов меньше, поэтому бактериям легче ее разрушить. Если у взрослого кариес развивается годами, то у ребенка за несколько месяцев может разрушиться половина зуба. Поэтому ждать «когда само пройдет» нельзя. Нужно идти к детскому стоматологу, который знает, как уговорить, отвлечь и вылечить без крика.

Современное лечение кариеса молочных зубов давно перестало быть пыткой. И понимание того, как все устроено, поможет родителям перестать бояться и вовремя привести ребенка к врачу.

Почему молочные зубы надо лечить

Молочные зубы не просто «временные». Они выполняют важные функции: помогают жевать, формируют прикус, держат место для постоянных зубов. Если молочный зуб удалить рано, соседние зубы сместятся, и постоянному зубу не хватит места. Вырастет криво, потребуется брекет-система.

Кроме того, кариес – это инфекция. Бактерии из больного зуба постоянно циркулируют во рту, оседают на другие зубы, в том числе на постоянные, которые только прорезаются. Доказано: если не лечить кариес молочных зубов, риск кариеса постоянных зубов выше в несколько раз.

Больной зуб может болеть, воспаляться, на десне появляется свищ (отверстие с гноем). Инфекция может поразить зачаток постоянного зуба, и он вырастет с пятнами или недоразвитым. В тяжелых случаях воспаление переходит на челюсть – это остеомиелит, который лечат в стационаре.

Так что лечение молочных зубов – это не прихоть стоматологов, а забота о здоровье ребенка.

Лечение без сверления – реально

Если кариес находится на начальной стадии и выглядит как белое или желтое пятно без полости, можно обойтись без бормашины. Один из методов – реминерализация: врач чистит зуб и наносит гель с кальцием и фтором. Процедуру повторяют несколько раз (обычно 3-10 посещений), зуб укрепляется, и кариес отступает. Этот способ подходит для детей с 2-3 лет, которые способны спокойно просидеть в кресле 10-15 минут.

Другой метод – серебрение: зуб покрывают раствором нитрата серебра, который убивает бактерии и останавливает кариес. Недостаток в том, что зубы чернеют, поэтому метод постепенно устаревает, но в государственных клиниках его все еще используют для самых маленьких (1-2 года).

Технология ICON (инфильтрация) позволяет лечить кариес без сверления: врач наносит на пятно гель, растворяющий поврежденную эмаль, затем заполняет поры жидким композитом и засвечивает лампой. Зуб остается белым, без пломбы, но метод подходит только для гладких поверхностей, а не для жевательных.

Когда без сверления не обойтись

Если кариес уже добрался до дентина (ткань под эмалью) или образовалась полость, без бормашины не обойтись. Но современные бормашины для детей тихие и ребенок почти ничего не чувствует.

Лечение под анестезией – обязательно. Местная анестезия (укол) замораживает зуб на время лечения. Ребенок не испытывает боли, только давление и вибрацию. Многие боятся укола, но современные иглы очень тонкие, а десну перед уколом смазывают анестезирующим гелем.

Время лечения одного кариеса – 15-30 минут. Врач сверлит, ставит пломбу. Пломбы для детей – в цвет зуба или разноцветные (если ребенок просит). Это помогает снять страхи – малыш сам выбирает цвет пломбы и превращает лечение в игру.

Лечение во сне (седация)

Когда ребенок слишком маленький, беспокойный, панически боится стоматолога или нужно вылечить много зубов за один раз, часто применяют седацию. Ребенку дают выпить сироп или делают укол, после чего он засыпает на 40-60 минут, находясь на грани сна и бодрствования. Врач спокойно лечит зубы, а ребенок не дергается и не плачет – вся процедура проходит под контролем анестезиолога.

Седация считается безопасным методом, но требует подготовки: нельзя есть и пить за 4-6 часов до процедуры. Она подходит для детей от года. Такой подход дороже обычного лечения, но иногда это единственный способ провести лечение без крика и стресса. Общий наркоз, при котором ребенок спит глубоко с трубкой в горле, применяют реже – только в сложных случаях.

Как подготовить ребенка к лечению и чего избегать

Главное правило – не пугать ребенка и не обсуждать боль. Вместо фраз «не бойся, будет больно» лучше сказать: «Пойдем к врачу, он посмотрит зубки и сделает их красивыми». Хороший детский стоматолог сам умеет находить контакт: он покажет инструменты, даст их подержать, а в некоторых клиниках есть мультики и игрушки, превращая лечение в игру.

Не обманывайте ребенка – если будет укол, честно скажите: «будет маленький укольчик, похожий на укус комара, а потом зуб уснет». И никогда не используйте врача как пугалку – это формирует страх на годы.

Не бойтесь анестезии: современные детские анестетики безопасны, дозы рассчитаны на вес, и ребенок спокойно перенесет лечение без боли. И конечно, не пытайтесь лечить кариес народными методами – полоскания и травы лишь маскируют проблему, а инфекция продолжает разрушать зуб.

Итог

Лечение детского кариеса – это не страшно, если не запускать и выбирать правильного врача. Молочные зубы нуждаются в лечении не меньше постоянных, ведь от их здоровья зависит правильный рост и прикус будущих зубов. На ранних стадиях можно обойтись без бормашины, а если требуется пломба, ее ставят под местной анестезией – совершенно безболезненно. Для самых маленьких и беспокойных детей есть вариант лечения во сне.

Родителям стоит взять за правило водить ребенка на осмотр каждые полгода, чистить зубы дважды в день пастой с фтором, ограничить сладкое и не ждать, пока зуб начнет болеть – лечить лучше на стадии белого пятна.

Хороший врач объяснит и покажет все этапы, подберет метод под возраст и характер ребенка, чтобы первый опыт оставил не страх, а интерес к заботе о зубах. А здоровые и красивые зубы – это основа красивой улыбки и правильной речи.