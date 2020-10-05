Наборы реагентов для трансплант-диагностики: обзор

11:43 25.06.2026

Для каждого этапа трансплантации производители выпускают специализированные тест-системы и наборы реагентов. В этом обзоре разберем основные технологические решения, представленные на российском рынке медицинских изделий.

Успех трансплантации органов и гемопоэтических стволовых клеток зависит от точности лабораторного анализа. Иммунологическая совместимость — главный фактор, который страхует от острого отторжения трансплантата. Диагностика в трансплантологии делится на три критических этапа: типирование донора и реципиента, проверка предсуществующих антител и контроль состояния пациента после операции.

HLA-типирование: подбор пары «донор — реципиент»

Главный комплекс гистосовместимости (HLA) — это уникальный генетический паспорт человека. Задача лаборатории — максимально точно сопоставить аллели генов HLA I класса (A, B, C) и II класса (DRB1, DQB1, DPB1) у донора и реципиента. Чем выше совпадение, тем ниже риск иммунного конфликта.

Сегодня в рутинной практике и научных исследованиях используют три основных формата наборов:

ПЦР со специфичными праймерами (PCR-SSP). Метод подходит для экспресс-диагностики, например, при работе с посмертным донором, когда время на принятие решения ограничено несколькими часами. Наборы содержат готовые планшеты с высушенными праймерами. Результат оценивают с помощью электрофореза.

Метод подходит для экспресс-диагностики, например, при работе с посмертным донором, когда время на принятие решения ограничено несколькими часами. Наборы содержат готовые планшеты с высушенными праймерами. Результат оценивают с помощью электрофореза. ПЦР в реальном времени (Real-Time PCR). Более автоматизированный и быстрый вариант. Позволяет за одну постановку определить основные локусы. Российские лаборатории часто используют отечественные наборы, например, линейки от «ДНК-Технология», которые адаптированы под популярные детектирующие амплификаторы. Они надежно выявляют значимые группы аллелей и подходят для планового скрининга.

Более автоматизированный и быстрый вариант. Позволяет за одну постановку определить основные локусы. Российские лаборатории часто используют отечественные наборы, например, линейки от «ДНК-Технология», которые адаптированы под популярные детектирующие амплификаторы. Они надежно выявляют значимые группы аллелей и подходят для планового скрининга. Секвенирование нового поколения (NGS). Современный золотой стандарт высокого разрешения. NGS-типирование устраняет неоднозначность результатов и незаменимо при формировании регистров доноров костного мозга. На рынке РФ востребованы готовые комплексные решения (например, наборы реагентов линейки NGSgo от GenDx). Они включают реагенты для всех стадий процесса: от амплификации целевых локусов до подготовки библиотек и индексирования.

Определение предсуществующих антител и кросс-матч

Даже при хорошем HLA-совпадении в организме реципиента могут присутствовать антитела против антигенов донора (DSA). Они появляются после прошлых гемотрансфузий, беременностей или предыдущих пересадок. Если проигнорировать этот фактор, возникнет сверхострое отторжение.

Для детекции антител применяют две группы реагентов:

Лимфоцитотоксический тест (LCT) и его модификации. Традиционный метод оценки тканевой совместимости (cross-match). Наборы содержат очищенные лимфоциты, кроличий комплемент и красители. Метод позволяет визуально оценить гибель клеток донора под воздействием сыворотки реципиента.

Традиционный метод оценки тканевой совместимости (cross-match). Наборы содержат очищенные лимфоциты, кроличий комплемент и красители. Метод позволяет визуально оценить гибель клеток донора под воздействием сыворотки реципиента. Твердофазный ИФА и мультиплексный анализ на микросферах (технология Luminex). Наборы реагентов для скрининга антител методом Luminex (например, продукты Immucor) обладают предельной чувствительностью. Они позволяют дифференцировать антитела к HLA классам I и II, определять их специфичность и рассчитывать индекс панели реактивных антител (PRA/CPRA). Это помогает прогнозировать риски еще на этапе ожидания органа.

Посттрансплантационный мониторинг: химеризм и инфекции

После операции работа лаборатории не заканчивается. Пациент нуждается в непрерывном ведении, чтобы вовремя заметить дисфункцию трансплантата или осложнения терапии.

Мониторинг химеризма

При трансплантации аллогенного костного мозга критически важно оценивать приживление донорских клеток. Процентное соотношение клеток донора и реципиента называют химеризмом. Наборы реагентов для анализа STR (коротких тандемных повторов) или qPCR/dPCR тест-системы для определения специфичных инсерций и делеций (инделей) позволяют отслеживать динамику костного мозга. Падение доли донорского химеризма — ранний маркер возможного рецидива заболевания или отторжения.

Инфекционный контроль (ПЦР-диагностика)

Пациенты, принимающие массивную иммуносупрессивную терапию, уязвимы для вирусных и бактериальных агентов. Часто происходит реактивация собственных латентных вирусов. Лаборатории используют высокочувствительные ПЦР-наборы для количественного определения:

цитомегаловируса (CMV);

вируса Эпштейна — Барр (EBV);

полиомавирусов (BKV/JCV).

Своевременный мониторинг вирусной нагрузки с помощью качественных реагентов позволяет скорректировать дозу иммуносупрессоров до развития тяжелого клинического синдрома.

Критерии выбора тест-систем для лаборатории

При закупке лабораторного оборудования и реагентов для трансплант-диагностики снабженцы и заведующие лабораториями опираются на четыре параметра:

Разрешающая способность

Для рутинной пересадки почки часто достаточно низкого/среднего разрешения (ПЦР-РВ). Для подбора неродственного донора костного мозга обязательно высокое разрешение (NGS).

Совместимость с приборной базой

Реагенты должны подходить к имеющимся в лаборатории амплификаторам, секвенаторам или проточным цифлуориметрам без покупки дополнительных закрытых платформ.

Регистрация в Росздравнадзоре

Все тест-системы, используемые для диагностики in vitro в клиниках РФ, должны иметь действующие регистрационные удостоверения (РУ).

Стабильность поставок

В трансплантологии задержка реагента может стоить жизни. Наличие официальных дистрибьюторов и отлаженная логистика — ключевой фактор выбора бренда.

Выбор правильного технологического решения и надежного пула реагентов гарантирует точность анализов на каждом этапе — от зачисления пациента в лист ожидания до его многолетней реабилитации.