Когда необходимо устанавливать брекеты: показания, противопоказания

16:36 25.06.2026

Установка брекетов: показания, противопоказания, ожидаемый результат. Виды брекет-систем, когда обращаться к ортодонту.

Брекеты остаются основным инструментом ортодонтического лечения. Это несъемная конструкция, которая постепенно перемещает зубы в правильное положение. Система состоит из замков, которые крепят к каждому зубу, и дуги, соединяющей замки между собой. Дуга оказывает постоянное давление, и под этим давлением зубы смещаются в заданном направлении. Врач планирует это движение заранее и корректирует силу давления на каждом приеме.

Вопрос о том, когда нужны брекеты, возникает у многих пациентов. Кривые зубы заметны визуально, но не всегда ясно, требуется ли вмешательство. Эстетика тут не единственный критерий. Неправильное положение зубов влияет на жевание, гигиену, состояние десен и сустава нижней челюсти. Разберем, в каких случаях ортодонт назначает лечение, когда оно противопоказано и какой результат дает терапия.

Показания к установке брекетов

Скученность зубов одно из частых показаний. Зубам не хватает места в челюсти, и они располагаются внахлест, разворачиваются вокруг своей оси, выходят за пределы зубного ряда. Между плотно стоящими зубами трудно очистить промежутки. Зубная щетка не достает до боковых поверхностей, нить проходит с трудом. В этих участках скапливается налет, который ведет к кариесу и воспалению десны. Брекеты выравнивают зубной ряд, и гигиена становится проще.

Промежутки между зубами тоже относят к показаниям. Щель между передними зубами называют диастемой. Промежутки между остальными зубами обозначают термином тремы. Причины разные. Несоответствие размера зубов и челюсти, отсутствие части зубов, вредные привычки в детстве. Помимо эстетического дискомфорта промежутки нарушают распределение жевательной нагрузки. Брекеты сближают зубы и закрывают щели.

Нарушения прикуса составляют отдельную группу показаний. Прикус это положение зубов верхней и нижней челюсти при их смыкании. В норме верхние резцы перекрывают нижние примерно на треть высоты коронки. Отклонения от этой нормы делят на несколько типов.

Дистальный прикус характеризуется выдвижением верхней челюсти вперед относительно нижней. Нижняя челюсть выглядит недоразвитой, подбородок скошен. Мезиальный прикус противоположен дистальному. Нижняя челюсть выступает вперед, нижние зубы перекрывают верхние. При открытом прикусе зубы верхней и нижней челюсти не смыкаются в переднем или боковом отделе, между ними остается щель. Глубокий прикус означает, что верхние резцы перекрывают нижние больше чем наполовину. Перекрестный прикус напоминает ножницы, при которых зубные ряды смещены относительно друг друга в боковом направлении.

Каждое из этих нарушений ведет к последствиям. Часть зубов испытывает повышенную нагрузку и стирается быстрее. Другие зубы недогружены и теряют опору. Жевательные мышцы работают несимметрично. Возникает напряжение в височно-нижнечелюстном суставе, которое проявляется щелчками, болью, ограничением открывания рта. Брекеты исправляют положение зубов и нормализуют смыкание челюстей.

Подготовка к протезированию и имплантации еще одно показание. Если зуб отсутствует долго, соседние зубы наклоняются в сторону дефекта, а зуб-антагонист с противоположной челюсти выдвигается в пустоту. Места для имплантата или протеза не остается. Ортодонт возвращает наклоненные зубы в вертикальное положение и создает пространство для будущей конструкции. Это расширяет возможности последующего лечения.

Противопоказания к ортодонтическому лечению

Противопоказания делят на абсолютные и относительные. Абсолютные исключают установку брекетов полностью. Относительные требуют устранения причины, после чего лечение становится возможным.

К абсолютным противопоказаниям относят тяжелые психические расстройства, при которых пациент не способен соблюдать рекомендации и поддерживать гигиену. Сюда же входят онкологические заболевания в активной фазе, тяжелые нарушения иммунной системы, заболевания костной ткани, при которых кость теряет способность к нормальной перестройке. При остеопорозе перемещение зубов нарушено, так как метод опирается на способность кости перестраиваться под нагрузкой. Туберкулез, ВИЧ в стадии выраженного иммунодефицита, тяжелые заболевания крови с нарушением свертываемости тоже входят в список абсолютных ограничений.

Относительные противопоказания встречаются чаще. Кариес, воспаление десен, зубной камень требуют лечения до установки системы. Брекеты крепят к поверхности зуба, и под замком невозможно вылечить кариес. Если зуб поражен, его лечат заранее. Воспаление десны при недостаточной гигиене усиливается, поэтому пародонт приводят в здоровое состояние перед началом терапии. Зубной налет и камень снимают на профессиональной чистке.

Заболевания пародонта в тяжелой форме осложняют лечение. При пародонтите кость вокруг зуба разрушается, зубы становятся подвижными. Перемещение таких зубов требует осторожности и предварительной терапии у пародонтолога. В отдельных случаях лечение проводят, но с уменьшенной силой давления и под постоянным контролем.

Аллергия на металл относится к относительным противопоказаниям. Металлические брекеты содержат никель, который вызывает реакцию у части людей. В этой ситуации подбирают конструкции из других материалов. Керамические и сапфировые системы не содержат никеля. Существуют также титановые брекеты для пациентов с подтвержденной аллергией.

Беременность не запрещает ортодонтическое лечение, но накладывает ограничения. Рентгеновские снимки, которые нужны для планирования, в первом триместре не делают. Удаление зубов и прием некоторых препаратов тоже откладывают. Поэтому начало лечения часто переносят на период после родов. Если брекеты установлены до беременности, лечение продолжают с учетом состояния пациентки.

Возраст и сроки лечения

Ортодонтическое лечение проводят в разном возрасте. Оптимальный период для начала это подростковый возраст, когда смена молочных зубов завершена, а рост челюстей продолжается. Растущая кость перестраивается активнее, и зубы перемещаются быстрее. Обычно это период с двенадцати до пятнадцати лет.

Лечение у взрослых тоже возможно и распространено. Возрастных ограничений сверху нет. У взрослого пациента кость перестраивается медленнее, поэтому лечение занимает больше времени. Главное условие здоровое состояние зубов и десен. При наличии заболеваний пародонта врач оценивает риски индивидуально.

Сроки лечения зависят от сложности случая. Простое выравнивание скученности занимает от года. Исправление выраженного нарушения прикуса требует от полутора до трех лет. На длительность влияют возраст, тип конструкции, дисциплина пациента в посещении приемов. Дугу меняют и подтягивают примерно раз в месяц, и пропуск приемов растягивает лечение.

После снятия брекетов наступает ретенционный период. Зубы стремятся вернуться в прежнее положение, и эту тенденцию нужно сдержать. Для удержания результата устанавливают ретейнер. Это тонкая проволока, которую фиксируют с внутренней стороны зубов, или съемная каппа для ночного ношения. Ретенционный период длится дольше активного лечения, иногда несколько лет. Пренебрежение этим этапом ведет к возврату зубов в исходное положение.

Виды брекет-систем

Брекеты различают по материалу и способу крепления дуги. Металлические системы изготавливают из медицинской стали. Они прочные, доступные по цене и эффективные при сложных случаях. Заметность на зубах их основной недостаток. Металлические брекеты остаются самым распространенным типом из-за надежности и стоимости.

Керамические брекеты делают из поликристаллического материала, цвет которого подбирают под оттенок эмали. Они менее заметны, но более хрупкие и дороже металлических. Сапфировые брекеты изготавливают из искусственно выращенного кристалла сапфира. Они прозрачные и почти незаметны на зубах, при этом прочнее керамических.

Лингвальные брекеты крепят с внутренней стороны зубов, со стороны языка. Снаружи они не видны полностью. Такая система сложнее в изготовлении и уходе, требует периода привыкания, так как влияет на дикцию в первые недели.

По способу крепления дуги системы делят на лигатурные и самолигирующие. В лигатурных дугу удерживают эластичные кольца или тонкая проволока, которые меняют на каждом приеме. В самолигирующих конструкциях дуга фиксируется в замке без дополнительных элементов, за счет встроенного механизма. Это сокращает трение и время приема.

Прозрачные каппы, или элайнеры, представляют собой альтернативу брекетам. Это съемные накладки из полимера, которые меняют каждые две недели. Элайнеры подходят для коррекции легких и средних нарушений. При сложных случаях с выраженным нарушением прикуса несъемные брекеты сохраняют преимущество, так как создают более точное и контролируемое давление. Выбор системы врач определяет после диагностики.

Ожидаемый результат лечения

Главный результат это ровный зубной ряд и правильное смыкание челюстей. Зубы располагаются в одну линию, промежутки закрываются, скученность устраняется. Прикус приходит в норму, и верхние зубы смыкаются с нижними так, как заложено анатомией.

Помимо эстетики лечение дает функциональный эффект. Правильно расположенные зубы проще чистить. Снижается риск кариеса и воспаления десен в труднодоступных участках. Жевательная нагрузка распределяется равномерно по всем зубам, и они меньше стираются. Уходит напряжение в височно-нижнечелюстном суставе при условии, что нарушение было связано с прикусом.

Результат сохраняется при соблюдении ретенционного периода. Зубы закрепляются в новом положении не сразу. Кость вокруг них перестраивается несколько месяцев после снятия системы. Ретейнер удерживает зубы на это время. При соблюдении рекомендаций врача результат остается стабильным на годы.

Важно понимать, что брекеты решают ортодонтические задачи, но не заменяют другие виды лечения. Отбеливание, реставрацию формы зуба, протезирование проводят отдельно, до или после ортодонтии. Полную картину лечения составляет врач после осмотра, снимков и снятия слепков. Решение об установке системы принимают на основе диагностики, а не только по внешнему виду зубов.

Когда обращаться к ортодонту

Поводом для консультации служит видимое нарушение положения зубов, дискомфорт при жевании, щелчки в суставе челюсти, частое застревание пищи между зубами. Детей на первый осмотр ортодонта приводят в возрасте семи лет, когда прорезываются первые постоянные зубы. На этом этапе врач замечает нарушения роста челюстей и при необходимости назначает раннее лечение пластинками, не дожидаясь установки брекетов.

Взрослому пациенту консультация нужна при любом дискомфорте, связанном с положением зубов, а также перед протезированием и имплантацией. Ортодонт оценивает состояние и определяет, нужны ли брекеты, или задачу решают другим способом. Своевременное обращение упрощает лечение, так как запущенные нарушения требуют больше времени и сложных конструкций.