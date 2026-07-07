Как выбрать кресло-коляску: виды, размеры и критерии подбора

Как правильно подобрать кресло-коляску взрослому и ребёнку: размеры сиденья, тип конструкции, вес рамы, поддержка корпуса и компенсация по ИПР.

Кресло-коляска — это не просто средство передвижения, а индивидуально подобранное техническое средство реабилитации (ТСР), от которого зависит осанка, самочувствие и активность человека в течение всего дня. Ошибка в подборе оборачивается пролежнями, усилением спастики и быстрым отказом от использования. Разберём, на что смотреть в первую очередь.

Прогулочная коляска для ребёнка с ДЦП

Размеры под пользователя, а не «на вырост»

Ключевые параметры — ширина сиденья, глубина, высота спинки и подножек. Слишком широкое сиденье заставляет человека заваливаться набок, слишком узкое давит на бёдра. Для детей это особенно критично: коляска «на вырост» мешает формировать правильную посадку, поэтому детские модели делают с системой роста, а не берут заведомо большими.

При примерке стоит проверить несколько точек опоры:

  • ширина сиденья — таз не упирается в боковины, но и не «болтается»;
  • глубина — под коленями остаётся 2–3 см до края сиденья;
  • высота спинки — соответствует уровню поддержки, который нужен корпусу;
  • подножки — стопа стоит полностью, бедро параллельно сиденью.

Тип коляски под задачу

Для дома и улицы подойдут разные конструкции. Активные лёгкие модели нужны тем, кто передвигается самостоятельно; коляски с высокой поддержкой корпуса — при тяжёлых двигательных нарушениях. Отдельная категория — лёгкие складные прогулочные модели типа «трость». Например, коляски-трости для детей с ДЦП весят несколько килограммов, складываются одной рукой и удобны для поездок в транспорте и путешествий, когда громоздкая коляска неуместна.

Материал рамы и вес

Алюминий и композиты легче стали — это важно, если коляску приходится поднимать по лестнице или грузить в автомобиль. Но чем легче рама, тем обычно выше цена, поэтому вес стоит соотносить с реальным сценарием эксплуатации.

Поддержка и аксессуары

Абдукторы, боковые упоры, подголовник, ремни-фиксаторы, противопролежневая подушка — всё это подбирается по состоянию человека. Хорошая посадка снижает утомляемость и помогает удерживать вертикальное положение головы и корпуса.

Компенсация по ИПР

Многие ТСР можно получить бесплатно или с компенсацией через Фонд социального страхования по индивидуальной программе реабилитации. Перед покупкой стоит свериться с формулировками в ИПР — тогда часть или всю стоимость реально вернуть.

Уход, обслуживание и примерка

Коляска служит годами, поэтому важно, чтобы к модели были доступны запчасти — колёса, камеры, подлокотники, подушки, а у продавца был сервис и гарантия. Идеально, если перед покупкой есть возможность «примерить» коляску: многие параметры — жёсткость сиденья, высота подлокотников, угол спинки — ощущаются только на практике. Если очного теста нет, стоит подробно снять мерки и проконсультироваться со специалистом, который подберёт модель по антропометрии.

Подбор ТСР — это всегда компромисс между потребностями, бюджетом и программой реабилитации. Разобраться в ассортименте и оформлении документов помогают специализированные магазины технических средств реабилитации, например med-ob.ru, где консультируют по подбору и работе с ФСС.

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