Когда пора к трихологу: главные признаки проблем с волосами

11:30 18.07.2026

Современная трихология располагает методами диагностики, позволяющими оценить состояние кожи головы, плотность волос и работу волосяных фолликулов.

Красивые и здоровые волосы — это не только вопрос внешности, но и один из показателей состояния организма. Многие замечают изменения постепенно: волосы начинают выпадать сильнее обычного, теряют блеск, становятся ломкими или медленнее растут. Нередко такие симптомы списывают на стресс, смену сезона или неподходящий шампунь. Однако в некоторых случаях они могут сигнализировать о проблемах, требующих внимания специалиста.

Если привычный уход перестал приносить результат, а состояние волос продолжает ухудшаться, стоит обратить внимание на услуги трихолога. Этот специалист занимается диагностикой заболеваний волос и кожи головы, помогает определить причину изменений и подобрать эффективное лечение, а не просто временно скрыть проблему косметическими средствами.

Усиленное выпадение волос

Каждый человек ежедневно теряет некоторое количество волос — это естественный процесс. Но если на расческе, подушке или после мытья головы их становится заметно больше, а густота волос постепенно уменьшается, откладывать визит к врачу не стоит. Причиной могут быть гормональные изменения, дефицит витаминов и микроэлементов, хронический стресс, заболевания щитовидной железы и многие другие факторы.

Постоянный зуд и дискомфорт кожи головы

Легкий зуд иногда возникает из-за пересушенного воздуха или неправильно подобранного ухода. Но если неприятные ощущения сохраняются долго, сопровождаются покраснением, шелушением или воспалением, проблема может оказаться гораздо серьезнее. Подобные симптомы встречаются при себорее, грибковых заболеваниях, аллергических реакциях и других состояниях, которые требуют профессионального подхода.

Перхоть, которая не проходит

Обычные шампуни против перхоти помогают далеко не всегда. Если белые чешуйки появляются снова и снова, а кожа головы становится жирной или, наоборот, слишком сухой, важно выяснить истинную причину. Самостоятельные эксперименты с косметикой нередко лишь усугубляют ситуацию.

Ломкость и потеря качества волос

Когда волосы становятся сухими, тусклыми, начинают сечься по всей длине и легко обламываются, проблема может быть связана не только с окрашиванием или использованием фена. Иногда таким образом проявляются нарушения обмена веществ, недостаток железа, белка или других важных элементов.

Замедленный рост волос

Если раньше волосы росли быстро, а теперь их длина практически не меняется месяцами, это тоже повод пройти обследование. Нарушение роста может быть связано с ухудшением питания волосяных фолликулов, хроническими заболеваниями или гормональными сбоями.

Почему не стоит откладывать визит

Чем раньше будет выявлена причина проблемы, тем проще вернуть волосам здоровье. Современная трихология располагает методами диагностики, позволяющими оценить состояние кожи головы, плотность волос и работу волосяных фолликулов. На основе полученных данных врач составляет индивидуальный план лечения и ухода.

Не стоит ждать, пока проблема станет заметной окружающим. Если волосы изменились, начали выпадать сильнее обычного или появились неприятные ощущения кожи головы, своевременная консультация трихолога поможет сохранить густоту волос, избежать осложнений и вернуть уверенность в своей внешности.