Одноэтапная имплантация зубов: : правда или миф

19:46 4.08.2026

Как проходит одноэтапная имплантация зубов, кому она подходит и какие имеет противопоказания. Сравнение классического метода и технологии BioHPP SKY Elegance.

«Можно ли поставить зубной имплант и сразу получить готовый зуб?» — этот вопрос волнует 90% пациентов, которые впервые приходят к стоматологу-хирургу.

Ответ: да, можно. Это и называется одноэтапной имплантацией (или терапией с немедленной нагрузкой).

Давайте разберемся, чем этот метод отличается от классического, какие у него плюсы и минусы, и самое главное — подходит ли он именно вам.

Классика vs одноэтапность: в чем разница?

Представьте строительство дома.

Классический метод (двухэтапный): сначала заливают фундамент (вживляют имплант). Потом ждут 3–6 месяцев, пока он приживется. И только потом вешают дверь и вставляют окна (ставят коронку). Все это время вы ходите с «дыркой».

сначала заливают фундамент (вживляют имплант). Потом ждут 3–6 месяцев, пока он приживется. И только потом вешают дверь и вставляют окна (ставят коронку). Все это время вы ходите с «дыркой». Одноэтапный метод: фундамент залили и в тот же день повесили входную дверь. Вы уходите из клиники с готовым зубом. Искусственный корень и коронка монтируются за один визит.

Как одноэтапный метод происходит на деле?

Процедура длится 1–2 часа и состоит из нескольких шагов:

Диагностика (до процедуры): вам обязательно делают 3D-снимок (компьютерную томограмму). Врач смотрит, хватает ли кости и нет ли воспаления. Удаление (если нужно): больной корень зуба аккуратно удаляется. Установка импланта: в лунку удаленного зуба или рядом с ней вкручивается титановый «корень». Фиксация «абатмента» и временной коронки: сверху на имплант сразу же прикручивают формирователь десны или ставят переходник (временные абатмент с коронкой). Она не жует, но отлично выглядит. Завершение через 3–6 месяцев: когда титан полностью срастается с костью, временную коронку заменяют на постоянную — керамическую или из диоксида циркония.

Главные плюсы для пациента

Один день — один зуб. Вы решаете проблему за один прием. Не нужно брать повторный больничный, отпрашиваться с работы или ехать через полгорода через полгода. Никто не увидит, что вам лечили зубы. У вас нет «беззубого» периода. Временная коронка выглядит как настоящий зуб. Вы можете улыбаться, общаться и ходить на встречи в тот же вечер. Экономия времени и денег. Вы платите за одну операцию, одну анестезию и один визит. Не нужно оплачивать дополнительное моделирование десны. Психологический комфорт. Вы не испытываете стресса от вида пустой лунки или неудобного съемного протеза-вкладки («бабочка»).

Когда это возможно, а когда — нет? (самый важный раздел)

Одноэтапная терапия — это не волшебная таблетка для всех. Это высокотехнологичная процедура с жесткими требованиями.

✅ Идеальные условия (когда можно)

У вас только что удалили зуб. Лунка целая и чистая.

Лунка целая и чистая. Нет острого воспаления и гноя. Если на десне прыщик (свищ) или опухоль — сначала нужно лечить.

Если на десне прыщик (свищ) или опухоль — сначала нужно лечить. Кости достаточно. Кость должна быть плотной и закрывать имплант со всех сторон.

Кость должна быть плотной и закрывать имплант со всех сторон. Зуб находится в зоне улыбки. (Фронтальная группа — резцы, клыки). Для жевательных зубов временная коронка слишком хрупкая, лучше использовать классический метод.

(Фронтальная группа — резцы, клыки). Для жевательных зубов временная коронка слишком хрупкая, лучше использовать классический метод. Вы не курите (или курите мало). Курение в разы увеличивает риск отторжения при таком форсированном режиме.

❌ Противопоказания (когда нельзя)

Сильное разрушение кости. Если кости мало, ее надо наращивать. А это занимает отдельные месяцы.

Если кости мало, ее надо наращивать. А это занимает отдельные месяцы. Киста или гранулема на верхушке удаляемого зуба. Врач боится оставить инфекцию глубоко в кости.

Врач боится оставить инфекцию глубоко в кости. Бруксизм. Вы скрежещете зубами во сне. Временная коронка треснет в первую же ночь.

Вы скрежещете зубами во сне. Временная коронка треснет в первую же ночь. Плохая гигиена. Врач видит, что ваши зубы в налете и камне. При такой гигиене имплант долго не проживет.

Врач видит, что ваши зубы в налете и камне. При такой гигиене имплант долго не проживет. Острые стадии герпеса, ОРВИ, диабет в декомпенсации.

Важно: если хирург сказал вам «нет» на одноэтапную имплантацию — поверьте, он заботится о вашем кошельке и нервах. Принуждение к этому методу там, где для него нет условий, ведет к потере импланта через 1–2 месяца. Но вам никто не мешает узнать мнение ещё одного доктора, возможно первый доктор просто не имеет такого опыта.

Одноэтапная имплантация — на первый взгляд это палочка-выручалочка, однако, стандартная одноэтапная терапия всё равно использует временную коронку.

Но есть ли способ сделать её еще совершеннее? Да — гибридные абатменты BioHPP SKY Elegance (Bredent, Германия).

Что такое BioHPP и почему это совершеннее и выгоднее?

Это технология «Один абатмент — один раз» с использованием гибридных абатментов BioHPP SKY Elegance (Bredent, Германия).

Что это значит и почему это лучше?

Суть метода проста и гениальна: вместо того чтобы ставить временный пластиковый абатмент (переходник), который потом придется менять на постоянный, вам сразу устанавливается постоянный гибридный абатмент — который обладает свойствами постоянного (долговечность) и временного (амортизация). Это избавляет от лишней операциии травмирования зажившей десны.

Уникальная конструкция: не склеено, а напрессовано

Абатмент BioHPP SKY Elegance — это гибридная конструкция, состоящая из двух частей:

Титановое основание: оно обеспечивает абсолютную точность соединения с имплантом и надежность винтового крепления. Тело абатмента из BioHPP: это высокотехнологичный материал, который не приклеивается к титану, а напрессовывается на него абсолютно без зазоров — значит, никогда не отклеится!

Это гарантирует герметичность: в месте соединения не остается микрозазоров, куда обычно проникают бактерии.

Что такое BioHPP (Био-Эйч-Пи-Пи)?

BioHPP (Biocompatible High Performance Polymer) — это биосовместимый высокоэффективный полимер на основе полиэфирэфиркетона (более 40 лет на медицинском рынке), усиленный керамическими наполнителями. Он обладает уникальным для стоматологии свойством: его эластичность близка к эластичности губчатой кости человека. Это значит, что он действует как естественный амортизатор, смягчающий пиковые жевательные нагрузки и защищающий имплант от перегрузки. При этом BioHPP полностью биосовместим, гипоаллергенен и устойчив к накоплению налета. Пока у вас был зуб, функцией амортизации занимался пародонт. Зуб удалили вместе с ним. BioHPP восстанавливает свойства пародонта в искусственном зубе на имплантате.

Экономия и надежность

Поскольку абатмент используется сразу как постоянный («один абатмент — один раз»), вы не переплачиваете за изготовление и установку второго, постоянного абатмента (только новая коронка). А благодаря эластичности BioHPP имплантат быстрее и лучше приживляется, а десна вокруг абатмента формирует более плотный, герметичный контур, защищающий кость от инфекции.

Это решение идеально для пациентов, кто ценит свое время, нервы и хочет получить максимально долговечный результат.

Сравнительная таблица методов имплантации

Параметр Классическая терапия (двухэтапная) Одноэтапная терапия (с временным абатментом) [NEW!] Одноэтапная с BioHPP SKY Elegance Суть метода Имплант + формирователь или временный абатмент. Через 3–4 мес. установка постоянного абатмента и коронки. Имплант + временный абатмент + временная коронка. Через 3–4 мес. — замена на постоянные компоненты. Имплант + сразу ПОСТОЯННЫЙ гибридный абатмент + временная коронка + постоянная коронка. Необходимость замены абатмента ДА (ставится временный абатмент, потом его меняют на постоянный абатмент под коронку). ДА (временный абатмент всегда меняется на постоянный на этапе протезирования). НЕТ (абатмент BioHPP сразу постоянный, не требует замены). Эластичность / Амортизация для кости Низкая (жесткий титан или диоксид циркония создают пиковые нагрузки на имплант). Средняя (пластик временный, но хрупкий, не рассчитан на долгую защиту). Высокая (BioHPP по эластичности близок к кости и работает как «стресс-брейкер» — амортизатор). Риск бактериального затекания в щель с цементом и отклеивания Высокий (любая цементная фиксация рано или поздно расклеится). Высокий (любая цементная фиксация рано или поздно расклеится). Отсутствует (напрессованный BioHPP на титан исключает зазоры). Окончательная стоимость Высокая (оплата: операция + формирователь десны + абатмент + коронка). Средняя (дешевле классической на 1 этап, но временный абатмент переплата). Ниже (экономия за счет отсутствия замены абатмента — платите сразу за постоянную деталь). Эстетика и биосовместимость Серая линия металла или белый цирконий (бывает видно через слизистую у тонких десен). Пластик (со временем может менять цвет и накапливать бактерии). Отличная (телесный/зубной цвет BioHPP, гипоаллергенность, минимальный налет). Идеальный пациент Тяжелые клинические случаи, выраженная атрофия кости, жевательная группа. Занятые люди с передними зубами (высокие эстетические требования). Аллергики, пациенты с бруксизмом (скрежетом), тонкой десной и те, кто ищет максимальную надежность и экономию.

Если взглянуть на таблицу, становится понятно, что технология BioHPP SKY Elegance — это «золотая середина». Она лишена главных недостатков двух других методов:

В ней не нужно менять абатмент, что спасает десну от лишней операции и экономит деньги и время. Она использует эластичный материал, приближенный к свойствам кости, что снижает риск потери имплантата из-за случайных гипер-нагрузок и потери костной ткани вокруг импланта со временем. Она полностью герметична, что защищает от инфекций, и при этом биосовместима.

Важно: как и любая высокотехнологичная процедура, установка гибридного напрессованного абатмента BioHPP требует от врача точного планирования и опыта. Убедитесь, что ваша клиника работает с имплантационной системой SKY и имеет опыт работы с материалом BioHPP.

Уход после процедуры: 3 золотых правила после одноэтапной терапии

Вам только что поставили коронку на имплант. Как вести себя, чтобы она не упала?

Жуем на другой стороне. Это самое главное правило! Временная коронка из пластика или композита не рассчитана на откусывание яблока или жевание стейка. Она держится только на цементе. 3–4 месяца она будет играть чисто эстетическую роль. Чистим аккуратно. Не трите это место «елкой» туда-сюда. Используйте мягкую монопучковую щетку и ирригатор (струя воды) на минимальной мощности.

Главный вопрос: «А что через 5–10–… лет?»

Сросшийся имплант (остеоинтеграция) при одноэтапной методике ничем не хуже, чем при классической. Через несколько месяцев разницы нет никакой.

Риск отторжения чуть выше именно в первые 2 месяца, но если пациент соблюдает «режим покоя» и не жует на больной стороне, то приживаемость достигает 97–99%.

Если вы хотите проверить, подходит ли вам этот метод — запишитесь на консультацию.