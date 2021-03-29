09:59 6.08.2026

Психологов стало больше, чем когда-либо, помощь найти сложнее: рынок наводнили специалисты после трёхмесячных курсов, а часть запросов ушла к чат-ботам. Разбираем механику обоих сбоев и архитектуру, в которой алгоритм и человек делают каждый своё.

За последние пять лет психолог превратился из редкого специалиста в массовую профессию, а нейросеть — в бесплатного собеседника, который всегда онлайн. Спрос на душевную помощь вырос; предложение выросло ещё быстрее. Парадокс в том, что получить квалифицированную помощь стало сложнее. Ниже — механика двух главных сбоев и то, как выглядит система, в которой алгоритм и человек занимаются каждый своим делом.

Рынок без контролёра

Психологическая деятельность в России не лицензируется. Закон о психологической помощи обсуждается больше десяти лет и до сих пор не принят. На практике это означает, что назваться психологом может кто угодно: после трёхмесячных курсов переподготовки, после вебинара, после ретрита. По оценкам, прозвучавшим в прессе летом 2026 года, порядка 300 тысяч практикующих в стране не имеют профильного образования. Это не маргиналы с объявлениями на столбах: у них ухоженные профили, отзывы и уверенная терминология.

Чем это оборачивается для клиента, известно каждому, кто попадал на такой конвейер. Диагнозы, которые не имеет права ставить никто, кроме врача: «у вас травма», «у вас созависимость», «это всё мама». Обещания результата к третьей сессии. Мягкое удержание: тревога к концу курса почему-то не уменьшается, зато количество оплаченных встреч растёт. В лучшем случае человек теряет деньги и веру в метод. В худшем — время: за «работой с самооценкой» может прятаться клиническая депрессия, которую следовало вести совсем иначе и не только разговорами.

Бот, который всегда согласен

Параллельно случилась вторая миграция: запросы ушли в нейросети. Логика понятна и по-своему безупречна: бесплатно, мгновенно, в три часа ночи, без осуждения и без очереди. Языковая модель действительно неплохо делает две вещи: структурирует сумбурные мысли и подтверждает чувства.

Проблемы начинаются на третьей вещи, ради которой терапию вообще затевают, — на изменениях. Модель обучена быть приятным собеседником, и это её фундаментальное ограничение: она соглашается. Команды исследователей из Стэнфорда и Брауна, проверявшие чат-боты на соответствие клиническим протоколам, фиксировали одно и то же: модели подыгрывают искажённым убеждениям пользователя, пропускают маркеры кризиса и нарушают базовые правила работы с уязвимым состоянием. Психиатры тем временем описывают случаи, когда месяцы «сессий» с ботом усиливали симптоматику: человек получал бесконечное подтверждение своего избегания вместо его проработки.

Последствия двух сбоев складываются в неприятную арифметику. После психолога с курсов человек решает, что «терапия не работает», и уносит это убеждение на годы. После бота — наоборот: кажется, что работает. Разговор был, облегчение наступило, жизнь осталась прежней.

Почему бесплатный контур не подхватывает

Возражение «если всё так плохо — идите в бесплатные службы» разбивается об арифметику попроще. Государственные и благотворительные службы делают важную и часто героическую работу, но спроектированы они под кризис: снять острое состояние, удержать человека в безопасности здесь и сейчас. Длительная работа туда конструктивно не помещается: лимиты на количество сессий, очереди на недели вперёд и кадровая математика. Частная практика платит лучше, поэтому опытные специалисты уходят туда, а на линиях и в центрах непропорционально много вчерашних выпускников. Они добросовестны, но опыт — ресурс, который добросовестностью не заменяется. Добавьте выгорание и текучку, и получится система, которая честно ловит падающих, однако не умеет вести идущих.

Разделение труда: что умеет алгоритм, а что — человек

Инженерный взгляд на этот хаос подсказывает не выбор между нейросетью и человеком, а разделение труда между ними. Алгоритмы сильны там, где нужна классификация: стандартизированные скрининговые шкалы, сопоставление запроса со специализацией, маршрутизация. И слабы там, где нужна ответственность: заметить ухудшение, выдержать конфронтацию, вовремя не согласиться.

На рынке начали появляться гибридные схемы, где это разделение зашито в архитектуру. Пример — платформа платформы и сервисы онлайн. На входе работает ИИ: умная анкета за пять минут собирает картину состояния на основе стандартизированных методик и подбирает специалистов под конкретный запрос, а не «кого-нибудь свободного». Дальше начинается человеческая часть: консультируют только проверенные специалисты с профильным образованием и супервизией, отбор проходит примерно один кандидат из десяти. Психолог онлайн в такой конструкции — это живой человек, к которому вас привёл алгоритм, а не бот с аватаркой психолога. Каждый элемент делает то, в чём объективно силён, и не притворяется другим.

Чек-лист вместо вывода

Пять вопросов, которые стоит задать до первой оплаченной сессии — любому специалисту, на любой платформе:

Какое у вас базовое образование и сколько длилась подготовка по вашему методу?

Проходите ли вы супервизию?

В каком подходе вы работаете и что говорит о нём доказательная база?

Как вы поймёте — и как пойму я, — что работа продвигается?

При каких состояниях вы направите меня к врачу?

Квалифицированный специалист отвечает на такие вопросы спокойно и конкретно. Неквалифицированный — обижается. Бот — соглашается с любой версией. В этом, собственно, и вся разница.