Что такое инозитол и зачем он нужен организму

10:46 27.08.2026

Инозитол это не волшебная таблетка, а вполне конкретное соединение, участвующее в важных клеточных процессах.

Инозитол часто называют витамином B8, хотя формально витамином он не является. Это природное витаминоподобное соединение, которое организм умеет вырабатывать самостоятельно, а также получать из пищи. Инозитол участвует в работе клеточных мембран и передаче сигналов внутри клеток, в том числе связанных с действием инсулина. Проще говоря, он помогает клеткам «слышать» определённые сигналы организма и правильно на них реагировать.

Если хочется разобраться подробнее, инозитол: что это и как принимать — вопрос не такой простой, как может показаться. Дело в том, что под названием «инозитол» скрываются разные формы вещества, а наиболее изученными считаются мио-инозитол и D-хиро-инозитол. Они участвуют в обмене глюкозы и работе сигнальных путей инсулина, поэтому особенно часто об инозитоле говорят в контексте метаболического и женского здоровья.

Какую роль играет инозитол

Одна из главных функций инозитола связана с передачей сигналов от инсулина. Он участвует в процессах, благодаря которым клетки могут эффективнее использовать глюкозу. Поэтому инозитол активно изучают при состояниях, связанных с нарушением чувствительности к инсулину.

Особый интерес вещество представляет при синдроме поликистозных яичников (СПКЯ). У женщин с этим состоянием инозитол исследовали в связи с нарушениями менструального цикла, овуляции, обмена глюкозы и гормонального баланса. При этом современные рекомендации подчёркивают: потенциальная польза есть, но доказательства пока неоднозначны, а выраженного влияния на вес, избыточный рост волос и некоторые другие клинические проявления СПКЯ убедительно не показано.

Где содержится инозитол

Получить инозитол можно не только из добавок. Он присутствует в обычных продуктах — например, в бобовых, цельнозерновых продуктах, орехах, некоторых фруктах и овощах. Значительная часть инозитола также образуется непосредственно в организме.

Поэтому здоровому человеку далеко не всегда требуется дополнительный приём. Сам факт усталости, тяги к сладкому или желания похудеть ещё не означает, что организму не хватает инозитола.

Мио-инозитол и D-хиро-инозитол: есть ли разница?

Да. Это разные формы одного соединения, которые выполняют несколько отличающиеся функции. Мио-инозитол является наиболее распространённой формой в организме и участвует, в частности, в передаче сигналов инсулина. D-хиро-инозитол также связан с метаболизмом глюкозы и действием инсулина.

Именно поэтому в добавках можно встретить как одну форму, так и их комбинации. Однако считать, что определённое соотношение форм обязательно подходит всем, было бы неправильно: международные рекомендации пока не позволяют рекомендовать конкретную форму, дозировку или комбинацию инозитола при СПКЯ из-за недостатка качественных доказательств.

Нужно ли принимать инозитол?

Здесь всё зависит от цели. Инозитол не является универсальной добавкой «для гормонов», похудения или нормализации сахара. Если речь идёт о конкретном состоянии, например СПКЯ, решение о приёме лучше принимать вместе со специалистом, оценивая симптомы, анализы и другие методы лечения.

Сам по себе инозитол считается относительно безопасным и обычно переносится хорошо, однако «натуральный» не означает автоматически необходимый или эффективный для каждого человека. Кроме того, качество и содержание действующего вещества в пищевых добавках могут различаться.

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В итоге инозитол — не волшебная таблетка, а вполне конкретное соединение, участвующее в важных клеточных процессах. Особенно активно его изучают в связи с чувствительностью к инсулину и СПКЯ. Но чем больше появляется исследований, тем очевиднее становится простая вещь: эффективность добавки зависит не только от самого вещества, но и от того, кому, зачем и в какой ситуации его назначают.