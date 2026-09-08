Почему после алкоголя болит голова несколько дней

17:24 8.09.2026

Длительная головная боль после алкоголя может иметь разные причины. Разбираем возможные механизмы и признаки, при которых необходим врач.

Головная боль после алкоголя может сохраняться не только утром, но и на второй или третий день: на ее продолжительность влияют количество выпитого, сон, водный баланс и индивидуальная чувствительность, включая склонность к мигрени. Чем дольше сохраняется боль, тем осторожнее следует связывать ее только с алкоголем. Если она появилась после длительного употребления или запоя и сопровождается выраженной дрожью, потливостью, тревогой, бессонницей либо заметным ухудшением состояния можно, например, вызвать нарколога в Челябинске для оценки возможного синдрома отмены.

Почему после алкоголя может долго болеть голова

Единственной причины нет. Алкоголь изменяет водный баланс и способствует потере жидкости, но обезвоживание — лишь один из факторов. Значение имеют нарушение структуры сна, влияние этанола и его метаболитов на нервную систему и болевую чувствительность, а также сосудистые и воспалительные механизмы, участвующие в алкоголь-индуцированной головной боли.

У людей с мигренью алкоголь может спровоцировать приступ, иногда даже после небольшой дозы. Поэтому длительную боль после спиртного нельзя автоматически объяснять только «интоксикацией» или сосудистым спазмом.

Нормально ли, если голова болит второй или третий день

Если болит голова второй день после алкоголя, временная связь с употреблением еще возможна. ICHD-3 описывает отсроченную алкоголь-индуцированную головную боль как возникающую через 5–12 часов после приема алкоголя и проходящую в пределах 72 часов от начала боли.

Но 72 часа — диагностический критерий классификации, а не гарантия безопасности любой боли до трех суток. Если болит голова третий день после алкоголя, боль необычна, усиливается или регулярно повторяется, нужно учитывать мигрень и другие причины цефалгии. По одной длительности боли нельзя диагностировать алкогольную зависимость или синдром отмены.

Что делать

Следует прекратить дальнейшее употребление алкоголя, обеспечить сон и отдых и поддерживать обычный питьевой режим при отсутствии противопоказаний. Не стоит «опохмеляться», злоупотреблять кофе и энергетиками или самостоятельно сочетать лекарства. Наблюдайте за локализацией, интенсивностью и динамикой боли. Если долго болит голова после алкоголя, симптом сохраняется, необычен или регулярно повторяется, стоит обратиться к врачу.

Когда нужна срочная медицинская помощь

Сильную головную боль после алкоголя нельзя автоматически считать похмельной. Срочная помощь нужна при внезапной чрезвычайно сильной боли, слабости или онемении одной стороны тела, нарушении речи, зрения или координации, судорогах, выраженной спутанности сознания, потере сознания, многократной рвоте с ухудшением состояния либо быстром нарастании симптомов.

Алкоголь повышает риск падений и может мешать оценить произошедшее. Поэтому головная боль после удара головой или возможного падения требует медицинской оценки, особенно если усиливается или сочетается с неврологическими симптомами.