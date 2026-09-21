Первый стоматит у дошкольника: причины, домашний уход и когда нужен врач

Детский врач осматривает рот дошкольника, рядом находится мама ребёнка

Почему после лета у детей чаще появляются язвочки во рту, при чём тут сладости на самом деле, чем аптечное лекарство отличается от БАД, что можно сделать дома до осмотра и какие признаки требуют срочной помощи врача.

Статья носит исключительно информационный характер и не является медицинской рекомендацией. Перед применением любых методов диагностики, лечения, препаратов или медицинских изделий обязательно проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания.

После возвращения в детский сад родители порой замечают у ребёнка красные участки, пузырьки или болезненные язвочки во рту. В таких обстоятельствах нередко используют Лизобакт, однако выбор терапии зависит от причины поражения, возраста дошкольника и данных врачебного осмотра.

Почему после лета проблема обнаруживается чаще


Осенью меняется привычный режим: ребёнок снова ест вне дома, контактирует с большой группой сверстников, пользуется общими игрушками и чаще переносит респираторные инфекции. Слизистую дополнительно травмируют прикусывание щеки, жёсткая пища, слишком горячие блюда, острые края разрушенного зуба или новая зубная щётка с жёсткой щетиной.

Сладости не считаются причиной афтозного или вирусного стоматита. Однако частые сладкие перекусы поддерживают образование зубного налёта и повышают риск кариеса. Кислые леденцы, газированные напитки и сухие снеки раздражают уже повреждённую слизистую. Поэтому связь со сладким существует, но она сложнее привычной формулы «съел конфету — получил стоматит».

Под словом «стоматит» скрываются состояния с разным происхождением. Врач оценивает расположение элементов, состояние дёсен, наличие налёта, запаха изо рта, температуры и высыпаний на коже.

Симптомы при повреждении слизистой могут различаться в зависимости от происхождения:

  • Афты выглядят как округлые болезненные дефекты с красным ободком.
  • При герпетическом поражении встречаются сгруппированные пузырьки, эрозии, воспаление дёсен и лихорадка.
  • Кандидоз сопровождается белым налетом, под которым обнаруживается покрасневшая слизистая.
  • Травматическая язва располагается возле источника постоянного раздражения.


Первый стоматит у дошкольника часто замечают по отказу от привычной еды, жалобам на боль или жжение во рту. Важно не пытаться самостоятельно «прижигать» язвочки и не подбирать лечение наугад: если высыпания выраженные, есть температура или ребёнку больно пить, стоит обратиться к врачу. 

Комментарий провизора: перед применением любого средства от стоматита важно ознакомиться с официальной инструкцией, учитывать противопоказания, возрастные ограничения и возможное взаимодействие с другими лекарственными средствами.

Комментарий подготовлен Натальей Кирпичниковой — провизором, медицинским экспертом «Ригла».

Что родители могут проверить до приёма врача


Осмотр проводят при хорошем освещении, не соскабливая налёт и не касаясь язв пальцами. Оценивают губы, внутреннюю поверхность щёк, язык, дёсны и нёбо. Полезно записать, когда ребёнок начал жаловаться на боль, сохраняет ли питьевой режим и была ли температура. Такая запись помогает врачу восстановить последовательность симптомов без неточных воспоминаний.

Наблюдение

Что сообщить врачу

Язва или пузырьки  

Где появились и увеличивается ли их число

Белый налёт

Снимается ли он и есть ли под ним покраснение

Боль

Мешает ли она пить, есть, разговаривать и спать

Общее состояние

Есть ли лихорадка, слабость, сыпь или слюнотечение

Когда назначение врача уже получено, привычный поиск лекарств помогает сэкономить время и силы, а также посмотреть аналоги с учетом МНН.

Что допустимо сделать дома до осмотра врача


До консультации врача важно снизить раздражение слизистой и предупредить дефицит жидкости. Еда не должна усиливать боль. Ребёнку предлагают привычные напитки подходящей температуры небольшими порциями, а блюда временно выбирают мягкие, без кислых соусов, специй, грубой корочки и большого количества соли.

Важно!

  • Выделить ребёнку отдельную кружку, ложку и полотенце.
  • Не давать кислые соки, газированные напитки и раздражающие снеки.
  • Не заставлять есть при боли, сохраняя регулярное питьё.
  • Продолжать гигиену полости рта щёткой с мягкой щетиной без давления на язву.


Совет! Ребенка с лихорадкой, обильным слюнотечением или распространёнными высыпаниями не ведут в детский коллектив до осмотра врача и решения вопроса о заразности заболевания.

Почему аптечное средство нельзя выбирать по одному симптому


Препараты для полости рта различаются по составу, показаниям и возрастным ограничениям. Лизоцим в сочетании с пиридоксином зарегистрирован как лекарственное средство, а не биологически активная добавка; сведения проверяют по Государственному реестру лекарственных средств и официальной инструкции.

Биологически активные добавки относятся к пищевой продукции и не проходят регистрацию как лекарства. Косметические ополаскиватели и средства гигиены тоже не предназначены для лечения инфекции. Надпись о растительных компонентах не доказывает лечебное действие и не исключает аллергию.

Категория продукта

Что подтверждает статус

Как рассматривается применение

Лекарственное средство

Регистрация в государственном реестре и утверждённая инструкция

По показаниям, с учётом возраста и противопоказаний

Биологически активная добавка

Государственная регистрация пищевой продукции

Не используется как замена лечению заболевания

Средство гигиены

Документы на косметическую или гигиеническую продукцию

Уход за полостью рта, а не терапия инфекции

Противовирусные, противогрибковые и антибактериальные препараты применяют только при соответствующем диагнозе и по назначению врача. Обезболивающие средства для детей рассчитывают с учётом массы тела, противопоказаний и других принимаемых лекарств. Нанесение местного анестетика без назначения врача создаёт риск ошибок в дозировании и нарушения глотания.

Какие домашние методы приносят вред


Прижигание язв спиртовыми растворами, йодом, концентрированной перекисью или повреждает ткани и усиливает болезненность. Сода высокой концентрации меняет среду полости рта и раздражает слизистую. Попытка снять белый налёт ложкой либо марлей приводит к кровоточивости и не устраняет причину заболевания.

Важно:

  • Не вскрывать пузырьки и не удалять плёнки механически.
  • Не использовать антибиотики из домашней аптечки.
  • Не наносить эфирные масла и спиртовые настойки.
  • Не менять назначенную дозу препарата по совету из соцсетей.


Полоскания подходят лишь детям, которые умеют сплевывать раствор и не проглатывают его. Даже в этом случае состав согласуют с врачом. Небезопасно переносить схему лечения взрослого на дошкольника: концентрация действующего вещества, лекарственная форма и допустимый способ применения зависят от возраста и клинической ситуации.

Когда медицинская помощь нужна без промедления


Главный риск при болезненных поражениях полости рта связан с отказом от жидкости. Сухие губы, редкое мочеиспускание, отсутствие слёз при плаче, сонливость и выраженная слабость указывают на обезвоживание. Срочная помощь требуется и при затруднённом дыхании, нарастающем отёке губ или языка, нарушении глотания и необычной заторможенности.

Опасные признаки:

  • Ребёнок не может пить из-за боли или рвоты.
  • Лихорадка сочетается с выраженной слабостью либо судорогами.
  • Высыпания появились не только во рту, но и на коже или возле глаз.
  • Дёсны кровоточат, отёк нарастает, изо рта появился резкий запах.
  • Симптомы возникли после нового лекарства или продукта.


Первый эпизод стоматита у дошкольника разумно обсудить с педиатром или детским стоматологом, даже если общее состояние не нарушено. Врач отличит травму от инфекции, оценит зубы и дёсны, решит вопрос об обследовании. Анализы требуются не каждому ребёнку: их назначают при нетипичном, тяжёлом или повторяющемся течении болезни.

Что вынести из этой ситуации родителям


Язвочки во рту после лета не связаны с плохой гигиеной или чрезмерным увлечением сладким. Имеют значение вид поражения, температура, способность пить и сопутствующие симптомы. Домашние меры ограничиваются щадящей пищей, питьём, индивидуальной посудой и наблюдением до осмотра. Лекарства применяют по назначению врача с учётом инструкции.

Материал носит информационный характер. Перед применением проконсультируйтесь с врачом.

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