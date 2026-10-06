Как приехать на лечение в Германию из СНГ в 2026 году

12:49 6.10.2026

Визы, документы и порядок шагов для поездки на лечение в Германию из стран СНГ в 2026 году: EES, однократные визы, смета, предоплата и логистика.

Поездка на лечение в Германию в 2026 году устроена иначе, чем ещё пару лет назад. На внешних границах Шенгенской зоны заработала электронная система регистрации въезда и выезда. Для граждан России изменились правила выдачи виз. Для тех, кто въезжает без визы, готовится обязательное электронное разрешение. Медицинская часть при этом осталась прежней: немецкий врач по-прежнему должен изучить документы и подтвердить, что готов взять пациента, ещё до поездки. Ниже разбираем, как выстроить поездку в 2026 году по шагам и что на каждом этапе может взять на себя сопровождающая компания.

Что изменилось к 2026 году

Электронная регистрация на границе. С апреля 2026 года на всех внешних границах Шенгенской зоны в полную силу работает система EES (Entry/Exit System). Вместо штампов в паспорте граница фиксирует въезд и выезд в электронном виде, а при первом пересечении у путешественника снимают отпечатки пальцев и фотографируют лицо. Для пациента это означает одно: при первом въезде прохождение границы может занять больше времени, и это стоит учитывать при планировании пересадок и встречи в аэропорту.

Только однократные визы для граждан России. С ноября 2025 года гражданам России шенгенские визы, как правило, выдаются однократные. Если лечение проходит в несколько этапов, например обследование, затем операция, затем контрольный приезд, то на каждую поездку придётся оформлять новую визу.

ETIAS для безвизовых путешественников. Для граждан стран, которые въезжают в Шенгенскую зону без визы, готовится обязательное электронное разрешение на въезд ETIAS. Официально его запуск запланирован на конец 2026 года, но сроки уже не раз переносились, поэтому перед поездкой стоит проверить актуальную информацию.

Нужна ли вам виза

Без визы. Граждане Украины, Грузии и Молдовы с биометрическим паспортом могут находиться в Шенгенской зоне до 90 дней в течение любых 180 дней. Если лечение укладывается в этот срок, виза не нужна. Если оно может продлиться дольше, например при длительном курсе терапии или реабилитации, нужна национальная виза.

С визой. Гражданам России, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Армении, Азербайджана и Туркменистана для поездки на лечение нужна виза. Если пребывание займёт до 90 дней, оформляется шенгенская виза с целью «медицинское лечение». При более длительном лечении оформляется национальная немецкая виза.

Важный момент: цель поездки в визе должна совпадать с реальной целью. Ехать на плановую операцию по туристической визе — плохая идея. Если что-то пойдёт не по плану и понадобится продлить пребывание или объяснить цель визита, это создаст лишние сложности.

Правильный порядок шагов

Самая частая ошибка — начинать с билетов и визы. В Германии последовательность обратная, и от неё зависит, насколько спокойно пройдёт вся поездка.

Медицинские документы. Собрать выписки, результаты анализов и снимки и перевести их на немецкий язык. Ответ специалиста. Немецкий врач изучает документы и подтверждает, что готов взять пациента, и предлагает план обследования или лечения. Смета и приглашение. На основании ответа врача клиника составляет предварительную смету и оформляет подтверждение для консульства. Предоплата. Пациент вносит предоплату по смете — подтверждение оплаты обычно входит в пакет документов для визы. Виза. Подача документов в консульство или визовый центр. Билеты и жильё. Только после получения визы.

Каждый шаг опирается на предыдущий. Без ответа врача клиника не составит смету, без сметы и приглашения не будет визы, а купленные заранее билеты могут сгореть.

Какие документы обычно нужны для визы на лечение

Точный перечень устанавливает конкретное консульство, и его стоит проверить заранее. Как правило, в него входят:

заполненная анкета и действующий загранпаспорт;

подтверждение клиники или врача в Германии с указанием вида и предполагаемой длительности лечения;

предварительная смета;

подтверждение оплаты или финансирования лечения;

медицинская страховка на время поездки для шенгенской визы;

подтверждение проживания на время лечения.

Некоторые консульства дополнительно запрашивают заключение врача из страны проживания о необходимости лечения за рубежом. Консульство вправе потребовать и другие документы, поэтому пакет лучше собирать с запасом времени.

Если лечение проходит в несколько этапов

Для граждан России, которые теперь получают однократные визы, особенно важно заранее спланировать всю траекторию лечения. Имеет смысл до первой поездки обсудить с врачом, можно ли объединить обследование и лечение в одну поездку, сколько времени займёт каждый этап и когда понадобится контрольный приезд. Чем точнее план, тем меньше повторных визовых процедур и тем ниже риск, что пауза между этапами окажется дольше, чем нужно по медицинским показаниям.

Запас времени нужен и внутри одной поездки. Плановые операции в немецких клиниках иногда переносят из-за экстренных пациентов. Если позволяют обстоятельства, бронируйте жильё и обратные билеты с возможностью изменить даты. Если лечение всё-таки затягивается и срок визы подходит к концу, продлить её можно только в исключительных случаях, в том числе по медицинским причинам. Решение принимает ведомство по делам иностранцев (Ausländerbehörde) в Германии, и обращаться туда нужно заблаговременно.

Сопровождающий родственник

Многие пациенты хотят приехать с близким человеком. Визу сопровождающему консульства обычно выдают, если его присутствие действительно необходимо: например, при сопровождении ребёнка или пациента в тяжёлом состоянии. Это нужно указать в документах клиники, а размещение и, если требуется, пребывание сопровождающего в клинике предусмотреть в смете.

Дорога

Прямого авиасообщения между Германией и Россией и Беларусью нет, поэтому пациенты из этих стран летят с пересадкой в третьих странах. Из Казахстана, Узбекистана, Армении, Грузии и ряда других стран СНГ есть прямые рейсы, но их расписание стоит проверять заранее. С учётом регистрации в системе EES при первом въезде лучше выбирать стыковки с запасом.

Если пациенту тяжело передвигаться, заранее закажите у авиакомпании помощь в аэропорту: кресло-коляску, сопровождение на пересадке. В Германии лучше заранее организовать встречу в аэропорту и трансфер до клиники или жилья, особенно если пациент не говорит по-немецки.

Оплата лечения

Лечение оплачивается по счетам клиники, как правило с предоплатой по смете. Из-за ограничений на международные платежи между рядом стран заранее выясните, как именно вы сможете внести предоплату, сколько времени займёт перевод и какой документ подтвердит оплату для консульства. Этот вопрос лучше решить до записи на подачу визы, а не накануне.

Что берёт на себя сопровождающая компания

Каждый из описанных шагов по отдельности выполним. Сложность в том, что они связаны между собой, требуют переписки на немецком языке, знания внутренних правил клиник и консульских требований, а ошибка на одном этапе сдвигает все последующие. Поэтому большинство пациентов из СНГ организуют поездку через сопровождающую компанию. Она:

переводит медицинские документы и готовит запрос врачу в том виде, в каком его принято читать в Германии;

получает ответ специалиста, смету и подтверждение клиники для консульства;

помогает собрать пакет документов для визы и объясняет требования конкретного консульства;

выстраивает план лечения с учётом визовых ограничений и количества поездок;

организует встречу в аэропорту, трансфер, жильё и переводчика;

договаривается с клиникой о новых датах, если планы меняются, и помогает с продлением пребывания, если это необходимо по медицинским причинам.

В Glorismed исходят из простого правила: билеты покупаются только после того, как немецкий специалист изучил документы и подтвердил, что готов заниматься пациентом. Михаил Фомин, соучредитель и руководитель компании, сам ведёт разговоры с пациентами, поэтому человек с самого начала обсуждает свою поездку с тем, кто знает его случай целиком.

Часто задаваемые вопросы



За сколько времени до поездки начинать подготовку?

Это зависит от диагноза, срочности и сроков записи в консульство в вашей стране. Медицинские документы лучше собрать и перевести сразу, как только возникла мысль о лечении в Германии: ответ врача и смета — основа для всех дальнейших шагов.

Можно ли поехать на лечение по туристической визе?

Не рекомендуется. Цель поездки должна совпадать с указанной в визе. Если для лечения понадобится больше времени или возникнут вопросы на границе, несоответствие цели создаст серьёзные проблемы.

Что делать, если в Германии понадобится дополнительное лечение?

Клиника составит обновлённую смету. Если лечение выходит за срок визы, нужно заранее обратиться в ведомство по делам иностранцев. Сопровождающая компания поможет подготовить документы и договориться с клиникой.

Например, подробнее о том, как грамотно и удобно организовать поездку, можно узнать на сайте Glorismed.

Glorismed GmbH — компания из Берлина, которая организует лечение в Германии для иностранных пациентов: подбирает клинику и врача, готовит и переводит медицинские документы, организует поездку, обеспечивает переводчика и сопровождение на месте. Медицинские материалы на сайте готовятся при участии медицинской редакции — немецких врачей-специалистов.