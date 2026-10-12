Как вернуть груди молодость без имплантов: возможные варианты

17:39 12.10.2026

Мастопексия — хирургическая процедура, направленная на устранение провисания молочных желёз.

Статистика показывает: после 30 лет каждая третья женщина замечает признаки птоза (опущения) груди. Беременность, лактация, колебания веса и гравитация делают своё дело. Мастопексия — решение, возвращающее форму без изменения объёма.

Что такое мастопексия?

Мастопексия (подтяжка груди) — хирургическая процедура, направленная на устранение провисания молочных желёз. Хирург удаляет избыток кожи, перемещает сосково-ареолярный комплекс в высокое положение и формирует новый контур.

Существует несколько техник:

Периареолярная (разрез вокруг ареолы) — при минимальном птозе

Вертикальная (разрез вокруг ареолы и вниз к складке) — при умеренном птозе

Якорная (дополнительный разрез по складке) — при выраженном птозе

Выбор зависит от степени опущения, качества кожи и объёма железистой ткани.

Кому показана процедура?

Мастопексия в москве востребована среди женщин 30–50 лет. Основные показания:

Птоз 2–3 степени (сосок ниже субмаммарной складки)

Потеря формы после грудного вскармливания

Резкое похудение с обвисанием груди

Возрастные изменения после менопаузы

Мастопексия не увеличивает объём. Если пациентка хочет поднять грудь и сделать её больше, проводится комбинированная процедура — подтяжка с имплантами.

Пример из практики: 38-летняя пациентка после двух детей и похудения столкнулась с птозом 3 степени. Ей была проведена вертикальная мастопексия. Через 3 месяца она вернулась к йоге, а через полгода отметила, что грудь выглядит как в 25 лет.

Другой случай: 46-летняя женщина после менопаузы отметила резкое обвисание. Якорная техника позволила удалить избыток кожи и сформировать подтянутый силуэт. Пациентка вернулась к открытым платьям.

Подготовка и проведение

За 2 недели исключаются: аспирин, НПВС, алкоголь, никотин. Обследование: маммография (или УЗИ до 35 лет), анализы крови, ЭКГ, коагулограмма, консультация анестезиолога.

Операция длится 2–3 часа под общим наркозом. Пациентка находится в стационаре 1 сутки.

Мастопексия сохраняет способность к грудному вскармливанию в большинстве случаев, так как млечные протоки не повреждаются. Однако после родов форма может измениться.

Восстановление

Первые 2 недели — ношение компрессионного бюстгальтера круглосуточно. Швы снимаются на 10–14 день. Отёк проходит за 2–3 недели.

Возвращение к работе — через 7–10 дней. Лёгкие нагрузки — через 3–4 недели. Полноценный спорт — через 6–8 недель.

Рубцы светлеют в течение 12–18 месяцев. При вертикальной и якорной техниках они расположены в естественных складках и под бельём незаметны.

Долгосрочные результаты

Результат сохраняется 10–15 лет при стабильном весе и отсутствии беременности. Естественные процессы старения продолжаются, и через десятилетие может потребоваться повторная процедура.

Для поддержания результата рекомендуется: стабильный вес, поддерживающее бельё, защита от ультрафиолета, увлажнение кожи.

Важность выбора клиники

Мастопексия в москве — востребованная процедура. Качество результата зависит от опыта хирурга и оснащения операционной. Профессиональный подход включает 3D-моделирование, современные шовные материалы и индивидуальное ведение. Узнать, как проходит мастопексия в Москве, можно на сайтах профильных клиник, где представлены портфолио работ и отзывы пациенток.