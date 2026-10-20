Платизмопластика: что это такое и когда необходима

18:16 20.10.2026

Платизмопластика позволяет скорректировать определенные возрастные изменения шеи, но не останавливает естественное старение.

Шея нередко выдает возраст раньше, чем лицо. Кожа под подбородком становится менее упругой, контуры теряют четкость, а при напряжении мышц появляются вертикальные тяжи. Кремы и массаж могут улучшить состояние кожи, но не способны устранить выраженные изменения мышечного каркаса. В таких случаях рассматривают платизмопластику — хирургическую коррекцию шеи, направленную на восстановление ее более четких контуров.

При выборе метода коррекции важно понимать, какие именно изменения беспокоят человека: избыток кожи, локальные жировые отложения или расхождение мышечных волокон. Пластический хирург в Москве, как и специалист в любом другом городе, при планировании операции оценивает анатомические особенности шеи, состояние тканей и ожидаемый результат. Это позволяет определить, будет ли достаточно изолированной платизмопластики или потребуется сочетание нескольких методик.

Что такое платизмопластика

Платизма — это тонкая поверхностная мышца, которая располагается на передней и боковых поверхностях шеи и участвует в мимике. С возрастом ее тонус меняется, а волокна могут расходиться по средней линии. В результате становятся заметны вертикальные тяжи, а переход от подбородка к шее выглядит менее выраженным.

Платизмопластика — операция, во время которой хирург корректирует положение и натяжение этой мышцы. В зависимости от анатомических особенностей вмешательство может выполняться через небольшой разрез под подбородком или сочетаться с доступами в области ушей, например при подтяжке нижней трети лица.

Во время операции мышечные края при необходимости сближают и фиксируют швами. Если присутствует избыток жировой ткани, врач может дополнительно рассмотреть ее удаление. При выраженном провисании кожи план вмешательства также предусматривает работу с кожными покровами.

Важно понимать: платизмопластика не является универсальным способом омоложения шеи. Объем операции зависит от причины изменений, а не только от их внешней выраженности.

Когда операция действительно необходима

Платизмопластика может рассматриваться при следующих изменениях:

Вертикальные тяжи на шее. Они становятся заметными при разговоре, поворотах головы или напряжении мышц и могут сохраняться даже в состоянии покоя.

Они становятся заметными при разговоре, поворотах головы или напряжении мышц и могут сохраняться даже в состоянии покоя. Потеря четкого шейно-подбородочного угла. Контур между подбородком и шеей сглаживается, из-за чего нижняя часть лица выглядит менее очерченной.

Контур между подбородком и шеей сглаживается, из-за чего нижняя часть лица выглядит менее очерченной. Возрастные изменения мышечного каркаса. Ослабление тканей и расхождение мышечных волокон приводят к появлению складок и неровностей.

Ослабление тканей и расхождение мышечных волокон приводят к появлению складок и неровностей. Сочетание мышечных изменений с избытком кожи. В такой ситуации одной коррекции мышцы может оказаться недостаточно для получения желаемого контура.

При этом не каждое изменение шеи требует операции. Например, если основная проблема связана с небольшим локальным скоплением жира при хорошем состоянии кожи и мышц, врач может рассмотреть другие методы коррекции. Если же преобладает выраженный избыток кожи, изолированная платизмопластика не всегда обеспечивает достаточный эффект.

Как проходит операция

Вмешательство обычно выполняют под общей анестезией, хотя конкретный вариант обезболивания зависит от объема операции и медицинских показаний.

После разреза хирург получает доступ к платизме, корректирует положение ее волокон и фиксирует ткани. При необходимости удаляет избыток жировой ткани и сочетает мышечную коррекцию с подтяжкой кожи. Затем накладывает швы и, если это предусмотрено методикой, устанавливает дренаж.

Продолжительность операции зависит от сложности случая и сочетания процедур. После вмешательства могут потребоваться компрессионная повязка, ограничение физических нагрузок и соблюдение рекомендаций по уходу за послеоперационной областью.

Восстановление и возможные осложнения

В первые дни после операции возможны отечность, синяки, чувство стянутости и умеренная болезненность. По мере заживления эти проявления обычно уменьшаются, однако окончательный контур шеи формируется не сразу: на это могут потребоваться несколько недель или месяцев.

Как и любое хирургическое вмешательство, платизмопластика сопряжена с рисками. Среди возможных осложнений — кровотечение, инфекция, скопление жидкости, нарушения чувствительности, заметные рубцы и асимметрия. Иногда результат оказывается менее выраженным, чем ожидалось, либо со временем вновь появляются признаки возрастных изменений.

Снизить вероятность осложнений помогают предварительное обследование, учет противопоказаний и соблюдение послеоперационных рекомендаций. Курение, некоторые хронические заболевания и прием отдельных препаратов могут влиять на заживление, поэтому эти обстоятельства необходимо обсудить с врачом заранее.

Как понять, подходит ли платизмопластика

Главный ориентир при выборе операции — причина изменения контуров шеи. Если вертикальные тяжи связаны преимущественно с состоянием платизмы, мышечная коррекция может быть обоснованной. При выраженном провисании кожи или избытке жировой ткани план лечения может отличаться.

На консультации специалист оценивает состояние кожи, мышц и подкожной клетчатки, уточняет ожидания пациента и объясняет ограничения процедуры. Также обсуждаются альтернативные методы, особенности восстановления и возможные риски.

Платизмопластика позволяет скорректировать определенные возрастные изменения шеи, но не останавливает естественное старение. Поэтому решение об операции принимают после оценки анатомических особенностей и общего состояния здоровья, сопоставляя предполагаемый результат с возможными осложнениями и длительностью восстановления.